Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Yeni Sezonunu Birlikte İzleyen Mert Demir ve Serenay Sarıkaya Dillere Fena Düştü
Netflix’in popüler dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonu, 15 Mayıs 2025 itibarıyla izleyicilerle buluştu. Dizinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir, dizinin yeni sezonunu birlikte izledi. O kareleri paylaşan senarist Ece Yörenç X'te goygoy tufanı estirdi. Mert Demir'in bıyıklı imajı birçok benzetmeyi de beraberinde getirirken o halleri kameralara yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Kimler Geldi Kimler Geçti”, 15 Mayıs günü yayınlanan ikinci sezonuyla izleyicilerle buluştu. İlk sezonu ve oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizinin ikinci sezonu da büyük merak uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunun yayınlanmasının ardından, başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir, diziyi birlikte izlediler.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın