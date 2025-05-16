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Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Yeni Sezonunu Birlikte İzleyen Mert Demir ve Serenay Sarıkaya Dillere Fena Düştü

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Yeni Sezonunu Birlikte İzleyen Mert Demir ve Serenay Sarıkaya Dillere Fena Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.05.2025 - 20:08

Netflix’in popüler dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonu, 15 Mayıs 2025 itibarıyla izleyicilerle buluştu. Dizinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir, dizinin yeni sezonunu birlikte izledi. O kareleri paylaşan senarist Ece Yörenç X'te goygoy tufanı estirdi. Mert Demir'in bıyıklı imajı birçok benzetmeyi de beraberinde getirirken o halleri kameralara yansıdı.

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“Kimler Geldi Kimler Geçti”, 15 Mayıs günü yayınlanan ikinci sezonuyla izleyicilerle buluştu. İlk sezonu ve oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizinin ikinci sezonu da büyük merak uyandırdı.

“Kimler Geldi Kimler Geçti”, 15 Mayıs günü yayınlanan ikinci sezonuyla izleyicilerle buluştu. İlk sezonu ve oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizinin ikinci sezonu da büyük merak uyandırdı.

Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda yer alan Hakan Kurtaş, Metin Akdülger ve Boran Kuzum ilk sezonda izleyiciyi bir kere daha kendine hayran bırakırken birçok sahne olay olmuştu.

Dizinin ikinci sezonu sabırsızlıkla beklenirken, 15 Mayıs'ta yayınlanan 2. sezon top10 listesinin zirvesine yerleşti bile.

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunun yayınlanmasının ardından, başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir, diziyi birlikte izlediler.

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonunun yayınlanmasının ardından, başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir, diziyi birlikte izlediler.

Boran Kuzum, Meriç Aral gibi isimlerin katıldığı gecede Hakan Kurtaş da sevgilisi Birce Akalay'la birlikte yeni sezonu izledi. Dizinin ikinci sezonunda, Hakan Kurtaş’ın canlandırdığı Cem karakterinin cesur sahneleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Mert Demir dikkatlerden kaçmadı.

Senarist Ece Yörenç’in sosyal medyadan paylaştığı o anlardaki birçok detayla birlikte Mert Demir'i Fatih Kısaparmak'a benzetenler yorumlarda esprileri ardı ardına patlatırken o kareler gündeme oturdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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