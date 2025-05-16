Kötü Yorumlardan Çekinip Herkesten Sakınıyordu: Ezgi Mola'nın Oğlu Can'ın Yüzü İlk Kez Gözüktü!
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Son olarak, "Başka Bir Gün" dizisi ile izlediğimiz Ezgi Mola şimdilerde Giray Altınok ile "Başka Bir Sen" filmindeki başarısıyla adından bahsettiriyor.
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2023’ün sonlarına doğru oğlu Can’ı kucağına alarak annelik deneyimini üstenen Ezgi Mola sosyal medyada oğlu ile yaptığı eğelenceli paylaşımlarla da büyük beğeni topluyor.
Ezgi Mola'nın bugüne kadar gözlerden sakındığı oğlu Can'ın yüzü ilk kez gözüktü!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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