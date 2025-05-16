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Kötü Yorumlardan Çekinip Herkesten Sakınıyordu: Ezgi Mola'nın Oğlu Can'ın Yüzü İlk Kez Gözüktü!

Kötü Yorumlardan Çekinip Herkesten Sakınıyordu: Ezgi Mola'nın Oğlu Can'ın Yüzü İlk Kez Gözüktü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.05.2025 - 18:42

Uzun süre boyunca oğlunun yüzünü adeta sır gibi saklayan Ezgi Mola, sonunda bu sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncunun minik oğlu Can, ilk kez kameralara takıldı. Sosyal medyada hızla yayılan kareler büyük ilgi görürken, Mola’nın geçmişte yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

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Son olarak, "Başka Bir Gün" dizisi ile izlediğimiz Ezgi Mola şimdilerde Giray Altınok ile "Başka Bir Sen" filmindeki başarısıyla adından bahsettiriyor.

Son olarak, "Başka Bir Gün" dizisi ile izlediğimiz Ezgi Mola şimdilerde Giray Altınok ile "Başka Bir Sen" filmindeki başarısıyla adından bahsettiriyor.

İki sene önce iş insanı Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola, gözlerden uzak ama bir o kadar da huzurlu bir hayat sürüyor. Oyunculuğuyla ekranları fetheden, dobra açıklamalarıyla da milyonların sevgilisi olan Mola, ekranlara da tüm hızıyla döndü.

2023’ün sonlarına doğru oğlu Can’ı kucağına alarak annelik deneyimini üstenen Ezgi Mola sosyal medyada oğlu ile yaptığı eğelenceli paylaşımlarla da büyük beğeni topluyor.

2023’ün sonlarına doğru oğlu Can’ı kucağına alarak annelik deneyimini üstenen Ezgi Mola sosyal medyada oğlu ile yaptığı eğelenceli paylaşımlarla da büyük beğeni topluyor.

Setlerin yoğun temposundan bir süreliğine uzaklaşan Mola, tüm enerjisini minik Can’a ve ailesine ayırmıştı. Sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlarla oğlu ile eğlendiği anları paylaşan Ezgi Mola bu paylaşımlarla dikkat çekerken sevenlerinin Can'a olan merakı gittikçe artmıştı. Çünkü kendisi oğlunun yüzünü paylaşmayı tercih ediyordu.

Ezgi Mola'nın bugüne kadar gözlerden sakındığı oğlu Can'ın yüzü ilk kez gözüktü!

Ezgi Mola'nın bugüne kadar gözlerden sakındığı oğlu Can'ın yüzü ilk kez gözüktü!

Oğluyla yaşadığı komik anları takipçileriyle paylaşmaya devam eden ünlü oyuncu minik oğlu Can'ın yüzünü daha önce hiç göstermemişti.

Daha önce, oğluna kötü bir yorum gelmesinden çekindiğini bu yüzden paylaşım yapmadığını açıklayan Ezgi Mola'nın oğlu Can kameralara yakalandı.

Biz Can'ı babasına benzettik! Sizce Can annesine mi çekmiş babasına mı? Yorumlarda buluşalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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