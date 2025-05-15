Doğum Günü Organizasyonlarının Aranan Yüzü Fahriye Evcen'den Oğlu Karan'a Fenerbahçe Konseptli Kutlama!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin doğum günü kutlamaları her sene gündeme damga vuruyor, oğullarının yeni yaşlarını farklı konseptlerle kutlayan ikili her seferinde başka boyuta taşıdıkları organizasyonlarla çığır açıyor. Her yeni yaş, yepyeni bir göz yoran pastayla taçlanıyor! Bu sefer Karan 6 yaşına bastı, annesi de Fenerbahçe komasına sokacak bir parti düzenledi...
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in aşkı, 2013 yılında “Çalıkuşu” dizisinin setinde başlamış, dizi bittikten sonra devam eden ilişki o zamanlardan bu yana da popülaritesini korumaya devam etmişti.
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Oğulları Karan ve Kerem'in doğum günlerini her sene kendine birincil görev edinen Fahriye Evcen son yıllarda bu organizasyonlarla gündeme yerleşiyor.
Özellikle pasta seçimleri, doğum günü konseptleri ve ailece uyumlu kombinleriyle manşetlere yerleşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın yeni yaşını kutladı.
Oğlunun maketini yaptıran ve hem dış mekan hem de iç mekanda farklı etkinlikler düzenleyen Fahriye Evcen bu görüntülerle yine sosyal medyaya damga vurdu.
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Her detayında 'Karan' yazan pastayı da şöyle bırakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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