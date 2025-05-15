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Doğum Günü Organizasyonlarının Aranan Yüzü Fahriye Evcen'den Oğlu Karan'a Fenerbahçe Konseptli Kutlama!

Doğum Günü Organizasyonlarının Aranan Yüzü Fahriye Evcen'den Oğlu Karan'a Fenerbahçe Konseptli Kutlama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.05.2025 - 15:22

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin doğum günü kutlamaları her sene gündeme damga vuruyor, oğullarının yeni yaşlarını farklı konseptlerle kutlayan ikili her seferinde başka boyuta taşıdıkları organizasyonlarla çığır açıyor. Her yeni yaş, yepyeni bir  göz yoran pastayla taçlanıyor! Bu sefer Karan 6 yaşına bastı, annesi de Fenerbahçe komasına sokacak bir parti düzenledi...

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in aşkı, 2013 yılında “Çalıkuşu” dizisinin setinde başlamış, dizi bittikten sonra devam eden ilişki o zamanlardan bu yana da popülaritesini korumaya devam etmişti.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in aşkı, 2013 yılında “Çalıkuşu” dizisinin setinde başlamış, dizi bittikten sonra devam eden ilişki o zamanlardan bu yana da popülaritesini korumaya devam etmişti.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, magazin dünyasının en gözde ve dikkat çekici evli çiftlerinden biri olma unvanını yıllardır kimselere kaptırmıyor. 2017 yılında masalsı bir düğünle evlenen çift, aşklarını Karan ve Kerem adını verdikleri iki tatlı oğullarıyla taçlandırdı. 

Katıldıkları etkinliklerden tutun da yurt dışı seyahatlerine ve sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok detayla gündeme gelen ikilinin en dikkat çekici noktası ise aile arasındaki kutlamaları.

Oğulları Karan ve Kerem'in doğum günlerini her sene kendine birincil görev edinen Fahriye Evcen son yıllarda bu organizasyonlarla gündeme yerleşiyor.

Oğulları Karan ve Kerem'in doğum günlerini her sene kendine birincil görev edinen Fahriye Evcen son yıllarda bu organizasyonlarla gündeme yerleşiyor.

Artık Özçivit ailesinde kim doğdu, kim yaşlandı, kim kutlanıyor tam olarak bilemiyoruz.

Çocukların mı doğum gününü kutluyor, Fahriye mi, yoksa Burak mı her ay yeniden yaş alıyor… bilmiyoruz ama sanki her ay evde bir konfeti patlıyormuş gibi!

Hatta geçen aylarda küçük oğulları Kerem'in 2. yaşını kutlanmış, Fahriye Evcen'in ayarladığı Jurrasic Park konseptli pasta ve doğum günü kutlaması sosyal medya kullanıcılarına epey malzeme çıkartmıştı.

Özellikle pasta seçimleri, doğum günü konseptleri ve ailece uyumlu kombinleriyle manşetlere yerleşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın yeni yaşını kutladı.

Özellikle pasta seçimleri, doğum günü konseptleri ve ailece uyumlu kombinleriyle manşetlere yerleşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın yeni yaşını kutladı.

6 yaşına giren, annesinin resmen kopyası olan Karan için Fenerbahçe konsepti hazırlayan Fahriye Evcen yine her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünmüş!

Oğlunun maketini yaptıran ve hem dış mekan hem de iç mekanda farklı etkinlikler düzenleyen Fahriye Evcen bu görüntülerle yine sosyal medyaya damga vurdu.

Oğlunun maketini yaptıran ve hem dış mekan hem de iç mekanda farklı etkinlikler düzenleyen Fahriye Evcen bu görüntülerle yine sosyal medyaya damga vurdu.

'İyi ki Doğdun Kıymetlim 💙💫 @karanozcivit

#HeTurned6 🧿🪬 

#13.04.2019 🎂' notunu düşen Fahriye Evcen'in paylaşımına gelen tepkileri birlikte görelim!

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Her detayında 'Karan' yazan pastayı da şöyle bırakalım...

Her detayında 'Karan' yazan pastayı da şöyle bırakalım...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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