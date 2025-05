Doğum Günü Organizasyonlarının Aranan Yüzü Fahriye Evcen'den Oğlu Karan'a Fenerbahçe Konseptli Kutlama!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin doğum günü kutlamaları her sene gündeme damga vuruyor, oğullarının yeni yaşlarını farklı konseptlerle kutlayan ikili her seferinde başka boyuta taşıdıkları organizasyonlarla çığır açıyor. Her yeni yaş, yepyeni bir göz yoran pastayla taçlanıyor! Bu sefer Karan 6 yaşına bastı, annesi de Fenerbahçe komasına sokacak bir parti düzenledi...