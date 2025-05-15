Doğum Günü Organizasyonlarının Aranan Yüzü Fahriye Evcen'den Oğlu Karan'a Fenerbahçe Konseptli Kutlama!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, magazin dünyasının en gözde ve dikkat çekici evli çiftlerinden biri olma unvanını yıllardır kimselere kaptırmıyor. 2017 yılında masalsı bir düğünle evlenen çift, aşklarını Karan ve Kerem adını verdikleri iki tatlı oğullarıyla taçlandırdı.

Katıldıkları etkinliklerden tutun da yurt dışı seyahatlerine ve sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok detayla gündeme gelen ikilinin en dikkat çekici noktası ise aile arasındaki kutlamaları.