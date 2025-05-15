Lupus Hastalığı Yüzünden Aldığı Fazla Kilolardan Kurtulan Selena Gomez'in Yeni Fiziği Mankenlere Taş Çıkarttı!
Bir süredir Benny Blanco ile yaşadığı ilişki ile adından bahsettiren Selena Gomez son yıllarda aldığı kilolarla adından bahsettiriyordu. Uzun yıllardır Lupus hastalığı ile savaşan ünlü isim hastalığı yan etkilerinden biri olan kilo alıp kaybetme ile baş ediyordu. Kameralara karşısına çıkan Gomez'in verdiği kilolar dikkat çekti.
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Disney’in çocuk yıldızlarından biriyken şarkıcılık kariyerine atılan Selena Gomez, şimdiyse özel hayatıyla magazinin gözde isimlerinden biri.
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Bir zamanlar Justin Bieber’la yaşadığı aşk yüzünden internet ikiye bölünmüştü. Jelena fanları hala yas tutsa da, Selena’nın kalbi artık başka birine ait: Benny Blanco!
Selena Gomez, lupus hastalığı nedeniyle uzun süredir kortizon ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanıyor. Bu ilaçlar vücutta şişkinlik, su tutma ve ani kilo artışına yol açabiliyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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