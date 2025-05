Lupus Hastalığı Yüzünden Aldığı Fazla Kilolardan Kurtulan Selena Gomez'in Yeni Fiziği Mankenlere Taş Çıkarttı!

Her şey sevimli çocuk şovlarıyla başladı ama Selena Gomez’in asıl çıkışı, 'Waverly Büyücüleri' dizisindeki Alex Russo karakteriyle oldu.

Disney kızlarının en parlayan yıldızıydı… Ardından mikrofonu eline aldı ve ortalık yıkıldı! “Come & Get It” “Lose You to Love Me” gibi şarkılarla hit olan Selena Gomez Hollywood'un en gözde isimlerinden biri haline geldi.