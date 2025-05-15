Lupus Hastalığı Yüzünden Aldığı Fazla Kilolardan Kurtulan Selena Gomez'in Yeni Fiziği Mankenlere Taş Çıkarttı!

Selena Gomez, 2015 yılında lupus teşhisi aldığını ve bu hastalıkla mücadele ettiğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Lupus, bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırdığı kronik bir hastalık ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, özellikle su tutulumuna ve kilo artışına neden olabiliyor. Gomez, 2023 yılında yaptığı bir TikTok videosunda, 'İlaçlarımı aldığımda genellikle su tutuyorum ve bu çok normal bir durum. İlaçları bıraktığımda ise genellikle kilo veriyorum.' ifadeleriyle bu durumu açıklamıştı.

Selena Gomez, tedavi sürecinin dengelenmesiyle birlikte, yavaş yavaş fazlalıklarından kurtuldu.

Ayrıca, 2024 yılında küçük bağırsak bakteri çoğalması (SIBO) teşhisi konulduğunu belirten Gomez, bu durumun da kilo değişimlerine katkıda bulunduğunu ifade etmişti.Son zamanlarda, Gomez'in kilo kaybının zayıflama ilaçlarına bağlı olduğu yönünde spekülasyonlar ortaya atıldı. Ancak, bu iddiaları destekleyen herhangi bir kanıt bulunamadı.

Kamera karşısına verdiği kilolarla çıkan Gomez yine güzelliğiyle büyüledi.