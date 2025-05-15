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Lupus Hastalığı Yüzünden Aldığı Fazla Kilolardan Kurtulan Selena Gomez'in Yeni Fiziği Mankenlere Taş Çıkarttı!

Lupus Hastalığı Yüzünden Aldığı Fazla Kilolardan Kurtulan Selena Gomez'in Yeni Fiziği Mankenlere Taş Çıkarttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.05.2025 - 13:12

Bir süredir Benny Blanco ile yaşadığı ilişki ile adından bahsettiren Selena Gomez son yıllarda aldığı kilolarla adından bahsettiriyordu. Uzun yıllardır Lupus hastalığı ile savaşan ünlü isim hastalığı yan etkilerinden biri olan kilo alıp kaybetme ile baş ediyordu. Kameralara karşısına çıkan Gomez'in verdiği kilolar dikkat çekti.

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Disney’in çocuk yıldızlarından biriyken şarkıcılık kariyerine atılan Selena Gomez, şimdiyse özel hayatıyla magazinin gözde isimlerinden biri.

Disney’in çocuk yıldızlarından biriyken şarkıcılık kariyerine atılan Selena Gomez, şimdiyse özel hayatıyla magazinin gözde isimlerinden biri.

Her şey sevimli çocuk şovlarıyla başladı ama Selena Gomez’in asıl çıkışı, 'Waverly Büyücüleri' dizisindeki Alex Russo karakteriyle oldu. 

Disney kızlarının en parlayan yıldızıydı… Ardından mikrofonu eline aldı ve ortalık yıkıldı! “Come & Get It” “Lose You to Love Me” gibi şarkılarla hit olan Selena Gomez Hollywood'un en gözde isimlerinden biri haline geldi.

Bir zamanlar Justin Bieber’la yaşadığı aşk yüzünden internet ikiye bölünmüştü. Jelena fanları hala yas tutsa da, Selena’nın kalbi artık başka birine ait: Benny Blanco!

Bir zamanlar Justin Bieber’la yaşadığı aşk yüzünden internet ikiye bölünmüştü. Jelena fanları hala yas tutsa da, Selena’nın kalbi artık başka birine ait: Benny Blanco!

Şimdilerde evlilik sürecinde olan Selena Gomez son olarak Benny Blanco'dan evlilik teklifi almıştı. 

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen, Lupus hastalığıyla mücadele eden Selena Gomez'in hastalığı sebebiyle ağır ilaçlar kullandığı biliniyordu.

''Bunu daha önce hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşıyamayacağım. Kendi hayatımı ve bebeğimin hayatını tehlikeye atacak birçok tıbbi sorunum var. Bu bir süre yas tutmam gereken bir şeydi.'' açıklamasıyla rahatsızlığı yüzünden bebek sahibi olamayacağını söyleyen Selena Gomez aldığı kilolarla gündeme gelmişti.

Selena Gomez, lupus hastalığı nedeniyle uzun süredir kortizon ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanıyor. Bu ilaçlar vücutta şişkinlik, su tutma ve ani kilo artışına yol açabiliyor.

Selena Gomez, lupus hastalığı nedeniyle uzun süredir kortizon ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanıyor. Bu ilaçlar vücutta şişkinlik, su tutma ve ani kilo artışına yol açabiliyor.

Selena Gomez, 2015 yılında lupus teşhisi aldığını ve bu hastalıkla mücadele ettiğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Lupus, bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırdığı kronik bir hastalık ve tedavisinde kullanılan ilaçlar, özellikle su tutulumuna ve kilo artışına neden olabiliyor. Gomez, 2023 yılında yaptığı bir TikTok videosunda, 'İlaçlarımı aldığımda genellikle su tutuyorum ve bu çok normal bir durum. İlaçları bıraktığımda ise genellikle kilo veriyorum.' ifadeleriyle bu durumu açıklamıştı.

Selena Gomez, tedavi sürecinin dengelenmesiyle birlikte, yavaş yavaş fazlalıklarından kurtuldu.

Ayrıca, 2024 yılında küçük bağırsak bakteri çoğalması (SIBO) teşhisi konulduğunu belirten Gomez, bu durumun da kilo değişimlerine katkıda bulunduğunu ifade etmişti.Son zamanlarda, Gomez'in kilo kaybının zayıflama ilaçlarına bağlı olduğu yönünde spekülasyonlar ortaya atıldı. Ancak, bu iddiaları destekleyen herhangi bir kanıt bulunamadı.

Kamera karşısına verdiği kilolarla çıkan Gomez yine güzelliğiyle büyüledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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