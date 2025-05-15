Londra Konserinde Kendisinden Geçen Tarkan'ın Kuzu Kuzu Dansı Kullanıcılar Tarafından Topa Tutuldu!
Geçtiğimiz ay annesini kaybeden Tarkan cenazedeki görüntüleri ile kalpleri burkmuştu. Almanya turnesini yarıda bırakarak İstanbul'a dönen Tarkan son günlerde konserlerine devam ediyor. Son olarak Londra'da büyük bir kalabalıkla buluşan Tarkan'ın dans ettiği görüntüler gündem oldu. Kullanıcıları ikiye bölen o dansa ve yapılan yorumlara gelin birlikte bakalım!
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Pop müziğin tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Tarkan, 1990'ların başında “Kıl Oldum Abi” ve “Şıkıdım” gibi hit şarkılarla sahneye adım atmış ve gönüllere yerleşmişti.
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Geçtiğimiz ay annesini Neşe Tevetoğlu'nu ani bir şekilde kaybetmesiyle gündemde gördüğümüz Tarkan acı haberin ardından turnesini yarıda kesmişti.
Geçtiğimiz gece ise Londra'da sahneye çıkan Tarkan bu sefer manşetlere Kuzu Kuzu dansıyla düştü. Gelin konserdeki o anlara birlikte bakalım:
Fakat Tarkan'ın Kuzu Kuzu performansı bu sefer eleştirilerin hedefi oldu:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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