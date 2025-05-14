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Görmeyeli Büyümüş: Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in 3 Yaşına Basan Kızları Leyla Kocaman Olmuş!

Görmeyeli Büyümüş: Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in 3 Yaşına Basan Kızları Leyla Kocaman Olmuş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2025 - 10:58

Halit Ergenç'le evliliklerinden üç çocuğunu dünyaya getiren Bergüzar Korel 2021 senesinde kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz aylarda 3 yaşına basan Leyla'yı gözlerden uzak büyüten ünlü çiftimiz zaman zaman Leyla'nın yüzünü göstermeden paylaşımlar yapıyor. Bergüzar Korel o pozlara bir yenisi ekledi ve Leyla'nın ne kadar büyüdüğü gözler önüne serildi!

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Hem güzelliğiyle hem duruşuyla ekranların en asil yüzlerinden biri olan Bergüzar Korel, yıllardır oyunculuğu ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Hem güzelliğiyle hem duruşuyla ekranların en asil yüzlerinden biri olan Bergüzar Korel, yıllardır oyunculuğu ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

İlk kez 2006’da büyük çıkış yakaladığı 'Binbir Gece' dizisinde izlediğimiz Bergüzar Korel dizi setinde tanıştığı Halit Ergenç ile hayatını birleştirmişti.

2009 yılında dünyaevine giren çift, magazin dünyasında örnek gösterilen evliliklerden birine sahip. Birlikte hem ekranlarda hem de gerçek hayatta uyumlarıyla dikkat çekiyorlar.

Bu aşkın meyvesi olarak dünyaya gelen çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çizen çiftin, son gözdesi ise küçük kızları Leyla.

Bu aşkın meyvesi olarak dünyaya gelen çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çizen çiftin, son gözdesi ise küçük kızları Leyla.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in üç çocuğu bulunuyor: Ali, Han ve Leyla. 2021’de dünyaya gelen minik Leyla, çiftin ilk kızları olarak aileye renk kattı. Korel, zaman zaman sosyal medyada çocuklarıyla olan doğal anlarını paylaşarak hayranlarının kalbini fethediyor.

Son olarak yaptığı paylaşıma 'Dünyalar güzelim, en büyük hayalim kızım. Sen bu dünyada bana, mucizelerin gerçekleşebileceğini gösterdin. Kelimeler hep eksik sana olan sevgimi anlatmaya. İyi ki doğdun.' notunu düşen Bergüzar Korel'in 3 yaşına basan kızı Leyla'nın gölgesini görebilmiştik.

Kızıyla geçirdiği anları sosyal medyadan paylaşan fakat yüzünü takipçileriyle paylaşmaktan geri duran Bergüzar Korel bu sefer Leyla'nın başka bir pozunu paylaştı.

Kızıyla geçirdiği anları sosyal medyadan paylaşan fakat yüzünü takipçileriyle paylaşmaktan geri duran Bergüzar Korel bu sefer Leyla'nın başka bir pozunu paylaştı.

Bergüzar Korel, Leyla'nın doğumundan itibaren sosyal medyada yüzünü çok net göstermeden, paylaşımlar yapıyor. Görmeyeli boyu ve saçları bir hayli uzayan Leyla'nın yeni bir pozunu paylaşan Korel, 'Leyla ne kadar büyümüş' gibi yorumlar aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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