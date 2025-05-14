Görmeyeli Büyümüş: Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in 3 Yaşına Basan Kızları Leyla Kocaman Olmuş!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in üç çocuğu bulunuyor: Ali, Han ve Leyla. 2021’de dünyaya gelen minik Leyla, çiftin ilk kızları olarak aileye renk kattı. Korel, zaman zaman sosyal medyada çocuklarıyla olan doğal anlarını paylaşarak hayranlarının kalbini fethediyor.

Son olarak yaptığı paylaşıma 'Dünyalar güzelim, en büyük hayalim kızım. Sen bu dünyada bana, mucizelerin gerçekleşebileceğini gösterdin. Kelimeler hep eksik sana olan sevgimi anlatmaya. İyi ki doğdun.' notunu düşen Bergüzar Korel'in 3 yaşına basan kızı Leyla'nın gölgesini görebilmiştik.