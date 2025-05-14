Görmeyeli Büyümüş: Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in 3 Yaşına Basan Kızları Leyla Kocaman Olmuş!
Halit Ergenç'le evliliklerinden üç çocuğunu dünyaya getiren Bergüzar Korel 2021 senesinde kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz aylarda 3 yaşına basan Leyla'yı gözlerden uzak büyüten ünlü çiftimiz zaman zaman Leyla'nın yüzünü göstermeden paylaşımlar yapıyor. Bergüzar Korel o pozlara bir yenisi ekledi ve Leyla'nın ne kadar büyüdüğü gözler önüne serildi!
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Hem güzelliğiyle hem duruşuyla ekranların en asil yüzlerinden biri olan Bergüzar Korel, yıllardır oyunculuğu ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
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Bu aşkın meyvesi olarak dünyaya gelen çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çizen çiftin, son gözdesi ise küçük kızları Leyla.
Kızıyla geçirdiği anları sosyal medyadan paylaşan fakat yüzünü takipçileriyle paylaşmaktan geri duran Bergüzar Korel bu sefer Leyla'nın başka bir pozunu paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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