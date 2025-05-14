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Barış Arduç'un Başı Kiracısıyla Dertte: Oyuncu Eksik Yatan Kiralar Yüzünden Mahkemenin Yolunu Tuttu!

Barış Arduç'un Başı Kiracısıyla Dertte: Oyuncu Eksik Yatan Kiralar Yüzünden Mahkemenin Yolunu Tuttu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2025 - 09:52

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, bu kez setlerden değil, mahkeme salonlarından ses getirdi. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Beşiktaş’taki evinin kiracısıyla yaşadığı maddi anlaşmazlık, yasal boyuta taşındı. Arduç, üç ay boyunca eksik kira yatırıldığını fark edince soluğu mahkemede aldı.

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Oyunculuğu kadar özel hayatındaki duruşuyla da takdir toplayan Barış Arduç, genelde magazin gündeminden uzak kalmayı tercih eden isimlerden biri.

Oyunculuğu kadar özel hayatındaki duruşuyla da takdir toplayan Barış Arduç, genelde magazin gündeminden uzak kalmayı tercih eden isimlerden biri.

Gupse Özay’la mutlu bir evliliği ve bir kız çocuğu bulunan Arduç, zaman zaman eşi ve kızı Jan Asya ile yaptığı paylaşımlarla magazin manşetlerine yerleşiyordu.

Fakat ünlü oyuncu bu kez ailesiyle değil; Beşiktaş’taki kiracısıyla yaşadığı hukuki krizle gündemde. Arduç'un “mecbur kaldım” diyerek yargıya taşıdığı olay, kısa sürede gündeme yerleşti.

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre; Barış Arduç, geçtiğimiz yıl kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını tespit etti.

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre; Barış Arduç, geçtiğimiz yıl kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını tespit etti.

Ünlü oyuncu, bu durumu kiracısına iletti ancak herhangi bir geri dönüş alamadı. Durum çözülemeyince Arduç, çareyi icra takibi başlatmakta buldu. 

Beşiktaş'taki evinde bulunan kiracının eksik yatırdığı kiralar sonucu 50 bin TL zarara uğradığını söyleyen Barış Arduç soluğu mahkemede aldı.

Barış Arduç uğradığı maddi zararın giderilmesini istediğini belirtirken mahkeme oyuncunun başvuru talebini geri çevirmedi.

Barış Arduç uğradığı maddi zararın giderilmesini istediğini belirtirken mahkeme oyuncunun başvuru talebini geri çevirmedi.

Kiracısının bu takibe itiraz etmesi üzerine Arduç, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak “itirazın iptali” için dava açtı. Dilekçesinde “zararımın karşılanmasını istiyorum” diyen oyuncunun başvurusu mahkemece kabul edildi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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