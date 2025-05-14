Barış Arduç'un Başı Kiracısıyla Dertte: Oyuncu Eksik Yatan Kiralar Yüzünden Mahkemenin Yolunu Tuttu!

Gupse Özay’la mutlu bir evliliği ve bir kız çocuğu bulunan Arduç, zaman zaman eşi ve kızı Jan Asya ile yaptığı paylaşımlarla magazin manşetlerine yerleşiyordu.

Fakat ünlü oyuncu bu kez ailesiyle değil; Beşiktaş’taki kiracısıyla yaşadığı hukuki krizle gündemde. Arduç'un “mecbur kaldım” diyerek yargıya taşıdığı olay, kısa sürede gündeme yerleşti.