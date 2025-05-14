Barış Arduç'un Başı Kiracısıyla Dertte: Oyuncu Eksik Yatan Kiralar Yüzünden Mahkemenin Yolunu Tuttu!
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, bu kez setlerden değil, mahkeme salonlarından ses getirdi. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Beşiktaş’taki evinin kiracısıyla yaşadığı maddi anlaşmazlık, yasal boyuta taşındı. Arduç, üç ay boyunca eksik kira yatırıldığını fark edince soluğu mahkemede aldı.
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Oyunculuğu kadar özel hayatındaki duruşuyla da takdir toplayan Barış Arduç, genelde magazin gündeminden uzak kalmayı tercih eden isimlerden biri.
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Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre; Barış Arduç, geçtiğimiz yıl kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını tespit etti.
Barış Arduç uğradığı maddi zararın giderilmesini istediğini belirtirken mahkeme oyuncunun başvuru talebini geri çevirmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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