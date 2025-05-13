Cannes Film Festivali Kırmızı Halısında Boy Gösteren Birce Akalay'ın Tarzı Sınıfta Kaldı!
Dağıtılan ödüller, dünyaca ünlü isimlerin bir araya gelmesi ve kırmızı halı tarzlarıyla yılın en çok konuşulan ve en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali'nin bu sene 78.'si gerçekleşiyor.
Grand Théâtre Lumière'de düzenlenen açılış töreniyle sinema dünyasını bir araya getiren ödül törenine katılan Türk isimler ve tarzları da her sene ayrı olay oluyor. Geçen sene Hande Erçel ve Özge Özacar gibi isimleri kırmızı halısında gördüğümüz Cannes Film Festivali'nin bu seneki kırmızı halısında ilk boy gösteren isim Birce Akalay oldu.
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78. Cannes Film Festivali, 13 Mayıs günü, Fransa'da dikkat çeken bir açılışla, dünyanın dört bir yanından sinema tutkunlarını ve yıldızları bir araya getiren görkemli törenle başladı.
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Birce Akalay da o isimlerden biri olmuş ve geçen sene güzelliği ve kırmızı halıdaki pozlarıyla görenleri büyülemişti.
Birce Akalay'ın Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısındaki ilk kareleri ortaya çıktı!
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Tepkileri de şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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