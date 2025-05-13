Cannes Film Festivali Kırmızı Halısında Boy Gösteren Birce Akalay'ın Tarzı Sınıfta Kaldı!

Dağıtılan ödüller, dünyaca ünlü isimlerin bir araya gelmesi ve kırmızı halı tarzlarıyla yılın en çok konuşulan ve en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali'nin bu sene 78.'si gerçekleşiyor.

Grand Théâtre Lumière'de düzenlenen açılış töreniyle sinema dünyasını bir araya getiren ödül törenine katılan Türk isimler ve tarzları da her sene ayrı olay oluyor. Geçen sene Hande Erçel ve Özge Özacar gibi isimleri kırmızı halısında gördüğümüz Cannes Film Festivali'nin bu seneki kırmızı halısında ilk boy gösteren isim Birce Akalay oldu.