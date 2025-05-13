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Cannes Film Festivali Kırmızı Halısında Boy Gösteren Birce Akalay'ın Tarzı Sınıfta Kaldı!

Cannes Film Festivali Kırmızı Halısında Boy Gösteren Birce Akalay'ın Tarzı Sınıfta Kaldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.05.2025 - 22:00

Dağıtılan ödüller, dünyaca ünlü isimlerin bir araya gelmesi ve kırmızı halı tarzlarıyla yılın en çok konuşulan ve en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali'nin bu sene 78.'si gerçekleşiyor. 

Grand Théâtre Lumière'de düzenlenen açılış töreniyle sinema dünyasını bir araya getiren ödül törenine katılan Türk isimler ve tarzları da her sene ayrı olay oluyor. Geçen sene  Hande Erçel ve Özge Özacar gibi isimleri kırmızı halısında gördüğümüz Cannes Film Festivali'nin bu seneki kırmızı halısında ilk boy gösteren isim Birce Akalay oldu.

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78. Cannes Film Festivali, 13 Mayıs günü, Fransa'da dikkat çeken bir açılışla, dünyanın dört bir yanından sinema tutkunlarını ve yıldızları bir araya getiren görkemli törenle başladı.

78. Cannes Film Festivali, 13 Mayıs günü, Fransa'da dikkat çeken bir açılışla, dünyanın dört bir yanından sinema tutkunlarını ve yıldızları bir araya getiren görkemli törenle başladı.

Bu yılki festival, Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence ve Tom Cruise gibi Hollywood'un önde gelen isimlerinin katılımıyla dikkat çekerken geçtiğimiz sene Türk isimler de törene katılımları ve tarzlarıyla manşetlere yerleşmişti.

Bu sene kırmızı halıda çıplaklığın yasaklandığı ortaya çıkmış biz de detaylardan bahsetmiştik:

Birce Akalay da o isimlerden biri olmuş ve geçen sene güzelliği ve kırmızı halıdaki pozlarıyla görenleri büyülemişti.

Birce Akalay da o isimlerden biri olmuş ve geçen sene güzelliği ve kırmızı halıdaki pozlarıyla görenleri büyülemişti.

Daha önce Özge Özacar, Merve Dizdar, Hande Erçel gibi isimlerin katıldığı Cannes Film Festivali'nde bu sene Birce Akalay yine boy gösterdi.

Birce Akalay'ın Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısındaki ilk kareleri ortaya çıktı!

Birce Akalay'ın Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısındaki ilk kareleri ortaya çıktı!

Bir süredir kısa saçlarıyla karşımıza çıkan ismin saçı, makyajı ve elbisesi sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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