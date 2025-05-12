Kurala Uymayan Kapı Dışarı Edilecek: Cannes Film Festivali'nde "Çıplaklık" ve "Riskli Kıyafetler" Yasaklandı!
Kaynak: https://edition.cnn.com/2025/05/12/st...
Yarın düzenlenmesi beklenen 78. Cannes Film Festivali'ne saatler kala, bu sene uygulanmaya başlayacak, büyük de ses getirecek bir kural koyulduğu ortaya çıktı!
Müdahale, Cannes Film Festivali öncesinde düzenlenen ve çoğu zaman da festivalden, ödüllerden çok konuşulan kırmızı halıya geldi... Artık 'çıplaklık' ve 'riskli' kıyafetler yasak! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Cannes Film Festivali, yarın 78. kez düzenlenecek.
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Yarın (13 Mayıs) milyonların gözünün üstünde olacağı törende "çıplaklık" ve "riskli, abartılı kıyafetler" yasaklandı!
Festival yetkilileri, bu düzenlemelerin modayı kısıtlamak için değil, uzun süredir var olan kuralları netleştirmek amacıyla yapıldığını belirtiyor.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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