onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kurala Uymayan Kapı Dışarı Edilecek: Cannes Film Festivali'nde "Çıplaklık" ve "Riskli Kıyafetler" Yasaklandı!

Kurala Uymayan Kapı Dışarı Edilecek: Cannes Film Festivali'nde "Çıplaklık" ve "Riskli Kıyafetler" Yasaklandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.05.2025 - 22:36

Yarın düzenlenmesi beklenen 78. Cannes Film Festivali'ne saatler kala, bu sene uygulanmaya başlayacak, büyük de ses getirecek bir kural koyulduğu ortaya çıktı!

Müdahale, Cannes Film Festivali öncesinde düzenlenen ve çoğu zaman da festivalden, ödüllerden çok konuşulan kırmızı halıya geldi... Artık 'çıplaklık' ve 'riskli' kıyafetler yasak! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Kaynak: https://edition.cnn.com/2025/05/12/st...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Cannes Film Festivali, yarın 78. kez düzenlenecek.

Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Cannes Film Festivali, yarın 78. kez düzenlenecek.

Hepinizin bildiği üzere her yıl, ödüllerden çok ödül töreninin kırmızı halısında boy gösteren ünlüleri ve bu özel gece için seçtikleri kıyafetleri konuşuyoruz. 

Kimi kırmızı halıda her sene bir öncekinden daha da iddialı yürüyor, kiminin kafası mı karışıyor, canı mı sıkılıyor bilmiyoruz o geceye hiç uymayacak kıyafetlerle dikkat çekiyor, kimi de her zaman asaletten ve zarafetten yana kalmayı tercih ediyor. 

Fakat geçtiğimiz saatlerde öğrenilen bilgiye göre, bu sene Cannes'da moda ve sinema arasındaki dengenin yeniden şekilleneceği sene!

Yarın (13 Mayıs) milyonların gözünün üstünde olacağı törende "çıplaklık" ve "riskli, abartılı kıyafetler" yasaklandı!

Yarın (13 Mayıs) milyonların gözünün üstünde olacağı törende "çıplaklık" ve "riskli, abartılı kıyafetler" yasaklandı!

Bu yıl kırmızı halı kuralları baştan yazılacağı festivalin 2025 edisyonu öncesi yayımlanan resmi bildirgede, çıplaklık ve abartılı kıyafetlere karşı net bir duruş sergilendi.

Artık kırmızı halıda ve festival alanında çıplaklık kesinlikle yasak. Senelerdir transparan veya derin, çokça dekolteli gördüğümüz Bella Hadid ve Kendall Jenner gibi isimlerin benzer seçimler yapmasının imkanı yok yani...

Ayrıca, uzun kuyruklu ve hacimli elbiseler de 'akışı engellediği ve oturma düzenini zorlaştırdığı' gerekçesiyle yasaklanmış durumda! Kurallara uymayanlara çekilecek tarife de belli; kapı dışarı edilip kırmızı halıya, dolayısıyla törene alınmayacaklar.

Festival yetkilileri, bu düzenlemelerin modayı kısıtlamak için değil, uzun süredir var olan kuralları netleştirmek amacıyla yapıldığını belirtiyor.

Festival yetkilileri, bu düzenlemelerin modayı kısıtlamak için değil, uzun süredir var olan kuralları netleştirmek amacıyla yapıldığını belirtiyor.

Yine de bu kararın Cannes'ın yıllardır süregelen cesur ve iddialı kırmızı halı modasıyla çeliştiği kesin!

Üstelik kurallar sadece çıplaklıkla sınırlı değil. Akşam seanslarına katılan kadınlar için uzun elbiseler, kokteyl elbiseleri veya şık pantolon takımları; erkekler için ise koyu renk takım elbise ve papyon zorunlu hale geldi. 

Spor ayakkabılar yasak, sadece şık ayakkabılar veya sandaletler kabul ediliyor. 

Bu sene kural bol kepçeden anlayacağınız! Bu yeni kuralların nasıl uygulanacağı ve hangi ünlülerin bu kuralları zorlayacağı ise merak konusu. Yarın hep beraber izleyip göreceğiz...😬

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın