Kurala Uymayan Kapı Dışarı Edilecek: Cannes Film Festivali'nde "Çıplaklık" ve "Riskli Kıyafetler" Yasaklandı!

Hepinizin bildiği üzere her yıl, ödüllerden çok ödül töreninin kırmızı halısında boy gösteren ünlüleri ve bu özel gece için seçtikleri kıyafetleri konuşuyoruz.

Kimi kırmızı halıda her sene bir öncekinden daha da iddialı yürüyor, kiminin kafası mı karışıyor, canı mı sıkılıyor bilmiyoruz o geceye hiç uymayacak kıyafetlerle dikkat çekiyor, kimi de her zaman asaletten ve zarafetten yana kalmayı tercih ediyor.

Fakat geçtiğimiz saatlerde öğrenilen bilgiye göre, bu sene Cannes'da moda ve sinema arasındaki dengenin yeniden şekilleneceği sene!