Sertab Erener'den Konserinde "Zıplamayan Tayyipçi" Sloganı Atan Dinleyicilerine Dikkat Çeken Cevap
Son konserini Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde veren Sertab Erener, dinleyicinin 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganına kayıtsız kalamadı. Hasta olduğunu belirten Sertab Erener'in verdiği cevap dikkat çekti. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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2003'te hepimize koca bir büyük gurur yaşatarak Eurovision'da birincilik getiren, ilk günden beri de billur sesiyle kulaklarımızın pasını silen Sertab Erener, Türk pop müziğinin altın kraliçelerinden biri.
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Konserlerine hız kesmeden devam eden Sertab Erener, geçtiğimiz gün verdiği son sahnesiyle gündeme oturdu.
"Ateşim var ama sizin için zıplayacağım" diyerek dinleyicisiyle beraber zıplamaya başladı.
Konser bittikten saatler sonra da Instagram hikayesinde paylaştığı videoya, "Bir sonraki buluşmamızda en çok ben zıplayacağım, borcum olsun" notunu düştü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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