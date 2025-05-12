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Sertab Erener'den Konserinde "Zıplamayan Tayyipçi" Sloganı Atan Dinleyicilerine Dikkat Çeken Cevap

Sertab Erener'den Konserinde "Zıplamayan Tayyipçi" Sloganı Atan Dinleyicilerine Dikkat Çeken Cevap

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.05.2025 - 17:55

Son konserini Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde veren Sertab Erener, dinleyicinin 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganına kayıtsız kalamadı. Hasta olduğunu belirten Sertab Erener'in verdiği cevap dikkat çekti. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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2003'te hepimize koca bir büyük gurur yaşatarak Eurovision'da birincilik getiren, ilk günden beri de billur sesiyle kulaklarımızın pasını silen Sertab Erener, Türk pop müziğinin altın kraliçelerinden biri.

2003'te hepimize koca bir büyük gurur yaşatarak Eurovision'da birincilik getiren, ilk günden beri de billur sesiyle kulaklarımızın pasını silen Sertab Erener, Türk pop müziğinin altın kraliçelerinden biri.

Bugüne kadar hep doğallığıyla ve eşi benzeri olmayan kendine has sesiyle öne çıkan güzel şarkıcı, aylar önce gündeme önce değişimi, sonra da seneler sonra yeniden çıktığı Eurovision sahnesiyle oturmuştu.

Birkaç estetik müdahale yaptıran ve zamanın akımına uyan Sertab Erener'in yeni hali başta epey yadırgandı fakat sonra her ünlümüzde olduğu gibi ona da gözümüz alıştı. 

21 yıl sonra yeniden Eurovision sahnesine çıkıp 'Everyway That I Can'i seslendirdiğindeyse gözlerimiz dolu dolu, tüylerimiz diken diken olmuştu.

Konserlerine hız kesmeden devam eden Sertab Erener, geçtiğimiz gün verdiği son sahnesiyle gündeme oturdu.

Konserlerine hız kesmeden devam eden Sertab Erener, geçtiğimiz gün verdiği son sahnesiyle gündeme oturdu.

Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde sahne alan Sertab Erener'in konseri her zamanki gibi büyüleyiciydi. 

Fakat asıl dikkat çeken detay, dinleyicisinin attığı 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganları ve alanda senkronize bir şekilde zıplayan yüzlerce insan oldu. Seyircisini izleyen Sertab Erener, olaya dahil olmaya karar verdiğinde alkış koptu.

"Ateşim var ama sizin için zıplayacağım" diyerek dinleyicisiyle beraber zıplamaya başladı.

Konser bittikten saatler sonra da Instagram hikayesinde paylaştığı videoya, "Bir sonraki buluşmamızda en çok ben zıplayacağım, borcum olsun" notunu düştü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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