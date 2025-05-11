Kurtlar Vadisi'nin Efsane İsmi "Cerrahpaşalıların Ablası" Hastalığını Açıklayıp Dua İstedi
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu Şıvga Gerez, yıllar sonra ortaya çıktı. Manşetlere kötü haberle dönen Gerez, hastalığını açıkladı, son halini paylaştı ve dua istedi.
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vuran, aynı zamanda da Türk dizi tarihine imzasını bırakan dizilerden biriydi.
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O karakterlerden biri de Cerrahpaşalıların Ablası'ydı.
Uzun bir süredir ekranlarda göremediğimiz Şıvga Gerez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kansere yakalandığını duyurdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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En kısa sürede tüm hastalar şifa bulsun.🙏