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Kurtlar Vadisi'nin Efsane İsmi "Cerrahpaşalıların Ablası" Hastalığını Açıklayıp Dua İstedi

Kurtlar Vadisi'nin Efsane İsmi "Cerrahpaşalıların Ablası" Hastalığını Açıklayıp Dua İstedi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.05.2025 - 21:19

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu Şıvga Gerez, yıllar sonra ortaya çıktı. Manşetlere kötü haberle dönen Gerez, hastalığını açıkladı, son halini paylaştı ve dua istedi. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vuran, aynı zamanda da Türk dizi tarihine imzasını bırakan dizilerden biriydi.

Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vuran, aynı zamanda da Türk dizi tarihine imzasını bırakan dizilerden biriydi.

Efsanelerin arasında yer alan Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de 'Bu bir mafya dizisidir' sloganıyla yayın hayatına başlamış, son sezonunda Kanal D ekranlarına geçmiş ve 29 Aralık 2005'te 97. bölümde de final yapmıştı. 

Dizinin her bir karakteri hafızalara kazındı. Her birinin yeri izleyicide ayrı oldu.

O karakterlerden biri de Cerrahpaşalıların Ablası'ydı.

O karakterlerden biri de Cerrahpaşalıların Ablası'ydı.

Zamanında ilk kez İBO Show'da oryantal olarak karşımıza çıkan Şıvga Gerez, Cerrahpaşıların Ablası rolüyle büyük beğeni toplamıştı. 

Dizinin Halit'inin ablası rolünde izlediğimiz Şıvga Gerez, yıllar sonra üzen bir haberle ortaya çıktı.

Uzun bir süredir ekranlarda göremediğimiz Şıvga Gerez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kansere yakalandığını duyurdu.

Uzun bir süredir ekranlarda göremediğimiz Şıvga Gerez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kansere yakalandığını duyurdu.

Son zamanlarda Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı olarak yayınlara çıkan Gerez, kazıttığı saçlarıyla poz verip, 'Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz' açıklamasında bulundu. 

Acil şifa diliyoruz, geçmiş olsun!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Serap Avan ucar

En kısa sürede tüm hastalar şifa bulsun.🙏