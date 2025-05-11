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Eda Ece'den Anneler Günü Sürprizi: 1 Yaşına Yeni Giren Minik Mina'sının Yüzünü İlk Kez Gösterdi!

Eda Ece'den Anneler Günü Sürprizi: 1 Yaşına Yeni Giren Minik Mina'sının Yüzünü İlk Kez Gösterdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.05.2025 - 19:09

Geçtiğimiz sene Mina İpek ismini verdiği ilk bebeğine kavuşan Eda Ece, aylardır kızının yüzünü emoji'lerle kapatıyordu. 

Anneler Günü'nde duygusal mesajlı bir sürpriz yapan Eda Ece, kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Adettendir dedi herhalde, boncuk boncuk olduğuna kanaat getirdiğimiz gözlerini yine kapattı fakat Mina'sının güzel suratını komple görmüş kadar olduk. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle kalbimizi çalan, duru güzelliği, zarafeti ve cana yakınlığıyla hayran bırakan Eda Ece, geçtiğimiz sene anne oldu.

Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle kalbimizi çalan, duru güzelliği, zarafeti ve cana yakınlığıyla hayran bırakan Eda Ece, geçtiğimiz sene anne oldu.

Uzunca bir süre basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraberlik yaşayan Eda Ece 2023 Haziran'da 'Sonsuza dek evet' demişi, ünlülerin dolup taştığı, o seneye imzasını bırakan bir düğünle dünyaevine girmişti.

Görkemli ve gösterişli düğünün hemen ardından bir bebek beklediklerini öğrenmiştik!

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in Mina İpek ismini verdiği kızları 4 Nisan 2024'te doğdu.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in Mina İpek ismini verdiği kızları 4 Nisan 2024'te doğdu.

Eda Ece'nin dünya tatlısı anneliğine, serzenişlerine, kızına aşık oluşlarına paylaşımları eşliğinde şahitlik etsek de minik bebeği hiç görememiştik. 

Ne zaman kızını paylaşsa yüzünü emoji'yle kapatan Eda Ece, Mina'ya nazar değmesinden korktuğu için kıyamadığını belirtmişti. Kızını merak edenlere de, 'Aynı Disney'in Aristokediler isimli animasyonundaki kedi Marie'ye benziyor' ipucunu vermişti. 

Marie de bembeyaz, boncuk mavi gözleri olan bir kediydi. Mina'nın gözlerinin renkli olabileceği sinyalini o zaman almıştık!

Sanıyoruz ki haklı da çıktık. Anneler Günü'nde kızı Mina İpek'le yeni bir pozunu paylaşan Eda Ece, bu sefer bebeğinin sadece gözlerine emoji koydu.

Sanıyoruz ki haklı da çıktık. Anneler Günü'nde kızı Mina İpek'le yeni bir pozunu paylaşan Eda Ece, bu sefer bebeğinin sadece gözlerine emoji koydu.

Ağzı, burnu, suratı, saçları net bir şekilde anlaşılan Mina'nın annesinin kopyası olduğunu hepimiz anladık! Koyu saçlarının açıldığını da fark ettik tabii. 

Bir de duygusal mesaj geldi ünlü oyuncudan! Annesine teşekkür etti, anneliğin ne demek olduğu hakkındaki yorumunu da şu sözlerle paylaştı;

'Anne olduktan sonra annelere saygım o kadar arttı ki, fedakarlığın, emeğin, sevginin boyutu bildiğimi sandığımdan daha da büyükmüş meğer.. teşekkür ederim anne. Şimdi ben bir kız çocuğu yetiştiriyorum, bu hayatta yaptığım diğer yüz işimden, aldığım tüm sorumluluklardan çok daha bambaşka vay be demek istiyorum anneler😂 hepinizi kutlarım, büyük iş başarıyoruz! ♥️🥲♥️'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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