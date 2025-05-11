Eda Ece'den Anneler Günü Sürprizi: 1 Yaşına Yeni Giren Minik Mina'sının Yüzünü İlk Kez Gösterdi!
Geçtiğimiz sene Mina İpek ismini verdiği ilk bebeğine kavuşan Eda Ece, aylardır kızının yüzünü emoji'lerle kapatıyordu.
Anneler Günü'nde duygusal mesajlı bir sürpriz yapan Eda Ece, kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Adettendir dedi herhalde, boncuk boncuk olduğuna kanaat getirdiğimiz gözlerini yine kapattı fakat Mina'sının güzel suratını komple görmüş kadar olduk.
Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle kalbimizi çalan, duru güzelliği, zarafeti ve cana yakınlığıyla hayran bırakan Eda Ece, geçtiğimiz sene anne oldu.
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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in Mina İpek ismini verdiği kızları 4 Nisan 2024'te doğdu.
Sanıyoruz ki haklı da çıktık. Anneler Günü'nde kızı Mina İpek'le yeni bir pozunu paylaşan Eda Ece, bu sefer bebeğinin sadece gözlerine emoji koydu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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