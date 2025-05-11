Miss World'de Ülkemizi Temsil Eden Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in Kaftanı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Miss Turkey 2024 İdil Bilgen, ülkemizi temsil etmek üzere Hindistan'da düzenlenen Miss World yarışmasına gitti. Açılış gösterisinde giydiği 'kaftan' sosyal medyayı ikiye böldü.
Kimilerinin çok beğendiği kıyafet, kimilerinin de alay etmesine sebep oldu. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Birçok adayın içinden, önce ilk 20'ye sonra da ilk 5'e kalan İdil Bilgen, geçtiğimiz sene Miss Turkey 2024'un birincisi seçilmiş ve "Miss Turkey World 2024" ünvanını almıştı.
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O dönem İdil Bilgen'in hemen hemen her gün maruz kaldığı eleştiriler hakkında bir de açıklaması olmuştu;
Miss Turkey 2024 İdil Bilgen, geçtiğimiz saatlerde ülkemizi Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı 72. Miss World yarışmasında temsil etti.
Fakat başarısı ve ülkemizi temsil ediyor oluşu bir yana, yine kombiniyle dikkat çekti İdil Bilgen...
Beğenenler de oldu... 👇
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Kombini asla anlamdıramayan ve beğenemeyenler de...👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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