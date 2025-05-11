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Miss World'de Ülkemizi Temsil Eden Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in Kaftanı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Miss World'de Ülkemizi Temsil Eden Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in Kaftanı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.05.2025 - 18:19

Miss Turkey 2024 İdil Bilgen, ülkemizi temsil etmek üzere Hindistan'da düzenlenen Miss World yarışmasına gitti. Açılış gösterisinde giydiği 'kaftan' sosyal medyayı ikiye böldü.

Kimilerinin çok beğendiği kıyafet, kimilerinin de alay etmesine sebep oldu. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Birçok adayın içinden, önce ilk 20'ye sonra da ilk 5'e kalan İdil Bilgen, geçtiğimiz sene Miss Turkey 2024'un birincisi seçilmiş ve "Miss Turkey World 2024" ünvanını almıştı.

Birçok adayın içinden, önce ilk 20'ye sonra da ilk 5'e kalan İdil Bilgen, geçtiğimiz sene Miss Turkey 2024'un birincisi seçilmiş ve "Miss Turkey World 2024" ünvanını almıştı.

Tacını 'Miss Turkey World' 2022 Nursena Say'dan devralan Bilgen, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. 

Sosyal medya kullanıcıları ayrı, Bülent Ersoy ve Demet Akalın gibi birçok ünlü isim ayrı, İdil Bilgen'in güzelliğine oldukça ağır eleştirilerde bulundu. Hatta 'Şabaniye' lakabı bile takılmıştı.

İdil Bilgen'i destekleyenler de oldu, eleştirenler de fakat uzunca bir süre güzellik kriterleri sebebiyle gündemden düşmedi kendisi.

O dönem İdil Bilgen'in hemen hemen her gün maruz kaldığı eleştiriler hakkında bir de açıklaması olmuştu;

O dönem İdil Bilgen'in hemen hemen her gün maruz kaldığı eleştiriler hakkında bir de açıklaması olmuştu;

Konuyla ilgili, 

'Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların 'boşluğuna' veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlar bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Miss Turkey 2024 İdil Bilgen, geçtiğimiz saatlerde ülkemizi Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı 72. Miss World yarışmasında temsil etti.

Miss Turkey 2024 İdil Bilgen, geçtiğimiz saatlerde ülkemizi Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı 72. Miss World yarışmasında temsil etti.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde gerçekleşen yarışmada, dünyanın dört bir yanından gelen güzeller podyumda ülkelerine ve kültürlerine özgü kıyafetlerle yer aldı. 

Bilgen'in sahneye çıktığı anı gösteren görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Kaçıranlar için o anların detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat başarısı ve ülkemizi temsil ediyor oluşu bir yana, yine kombiniyle dikkat çekti İdil Bilgen...

Fakat başarısı ve ülkemizi temsil ediyor oluşu bir yana, yine kombiniyle dikkat çekti İdil Bilgen...

Miss World'de taşıması için seçtiği veya kendisine seçilen kıyafet, sosyal medya kullanıcılarının dilinden kaçamadı. 

İdil Bilgen'in giydiği kaftan sosyal medyayı adeta ikiye böldü!

Beğenenler de oldu... 👇

Beğenenler de oldu... 👇
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Kombini asla anlamdıramayan ve beğenemeyenler de...👇

Kombini asla anlamdıramayan ve beğenemeyenler de...👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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