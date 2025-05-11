Kız Grubunu Toplayan Hadise'nin Kendisini Saf Dışı Bıraktığını Görünce Köpüren Seda Bakan'dan İmalı Hamleler
Hadise ve Seda Bakan'ın dillere destan, tatlı mı tatlı dostluğu, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde bitmişti.
Dostluğun bittiğini Hadise'nin ablası Derya Açıkgöz açıklarken, Hadise ve Seda Bakan cephesinde birtakım hareketlilikler yaşandı. Hadise, Seda Bakan'ın da içinde olduğu kız grubunu toplayıp Seda Bakan'ı saf dışı bırakınca olanlar oldu. Seda Bakan'dan imalı paylaşımları gecikmedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Seda Bakan ve Hadise'nin dostluğu seneler öncesine dayanıyor, bilen bilir.
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Esas Oğlan bekledikleri etkiyi bırakmadı, aksine beğenilmediği seyirci tarafından net bir dille ifade edildi.
Dün akşam saatlerinde "Biten arkadaşlık" cephesinde yeni hareketlenmeler yaşandı... Şimdi hemen açıklıyoruz olayı; aşağıda gördüğünüz fotoğraf, geçtiğimiz yıla ait.
Kızlar grubu, tam bir sene sonra aynı iki ismin doğum gününü kutlamak üzere toplandı.
Önce Yusuf suresi ve anlamını paylaşan Seda Bakan, sonra da Tolstoy'un bir sözünü paylaştı; "Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar"
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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