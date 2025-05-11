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Kız Grubunu Toplayan Hadise'nin Kendisini Saf Dışı Bıraktığını Görünce Köpüren Seda Bakan'dan İmalı Hamleler

Kız Grubunu Toplayan Hadise'nin Kendisini Saf Dışı Bıraktığını Görünce Köpüren Seda Bakan'dan İmalı Hamleler

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.05.2025 - 17:30 Son Güncelleme: 11.05.2025 - 17:41

Hadise ve Seda Bakan'ın dillere destan, tatlı mı tatlı dostluğu, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde bitmişti. 

Dostluğun bittiğini Hadise'nin ablası Derya Açıkgöz açıklarken, Hadise ve Seda Bakan cephesinde birtakım hareketlilikler yaşandı. Hadise, Seda Bakan'ın da içinde olduğu kız grubunu toplayıp Seda Bakan'ı saf dışı bırakınca olanlar oldu. Seda Bakan'dan imalı paylaşımları gecikmedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Seda Bakan ve Hadise'nin dostluğu seneler öncesine dayanıyor, bilen bilir.

Seda Bakan ve Hadise'nin dostluğu seneler öncesine dayanıyor, bilen bilir.

Senelerdir ikiliyi hep yan yana, oldukça da samimi görüyoruz. O kadar ki kemikleşmiş bir arkadaş grupları da var ve tüm şan şöhretin içinde düzenli olarak toplanıyorlar. 

Çoğunluğun sandığının aksine, arkadaşlıklarının kökeni yaklaşık beş ay önce yayınlanan Esas Oğlan dizisine dayanmıyor. Fakat, arkadaşlığı işe dönüştürdükleri proje ikilinin 'Kız kardeşliğini' vurgulamasına ve birbirlerine düşkünlüklerini çok daha fazla vurgulamasıyla konu olmuştu hatırlarsanız. 

En çok o dönemde bu kadar sık gördük ikiliyi. Derken bir anda her şey tepetaklak oldu.

Esas Oğlan bekledikleri etkiyi bırakmadı, aksine beğenilmediği seyirci tarafından net bir dille ifade edildi.

Esas Oğlan bekledikleri etkiyi bırakmadı, aksine beğenilmediği seyirci tarafından net bir dille ifade edildi.

Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi olan dizinin ikinci sezonunun iptal edilmesi sosyal medyada alay konusu olmuştu. Seda Bakan da tam bu süreçte, bir sosyal medya kullanıcısının 'Harcattın kendi kendini ya' yorumunu beğenmiş ve tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep olmuştu. 

'Seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır' diyerek yorumu bilinçli bir şekilde beğenmediğini iddia eden Bakan'ın açıklaması kimse tarafından inandırıcı bulunmadı. 

Yine de ses çıkmayınca her şey yolunda, biz yanlış yorumladık sanmıştık ki geçtiğimiz haftalarda Hadise'nin Seda Bakan'la olan tüm fotoğraflarını sildiği ve ablası Derya Açıkgöz'ün de Seda Bakan'ı takipten çıktığı fark edildi. 

Üstüne Seda Bakan'ın da durmadığı, onun da Derya Açıkgöz'ü sildiği ortaya çıktı.

Küslüğü doğrulayan Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz olmuştu. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dün akşam saatlerinde "Biten arkadaşlık" cephesinde yeni hareketlenmeler yaşandı... Şimdi hemen açıklıyoruz olayı; aşağıda gördüğünüz fotoğraf, geçtiğimiz yıla ait.

Dün akşam saatlerinde "Biten arkadaşlık" cephesinde yeni hareketlenmeler yaşandı... Şimdi hemen açıklıyoruz olayı; aşağıda gördüğünüz fotoğraf, geçtiğimiz yıla ait.

Fotoğrafta Seda Bakan ve Hadise'nin düzenli olarak görüşüp beraber paylaşım yaptığı kız arkadaşları Seda Ceyhan, Melissa Tahincioğlu ve Selin Çebi'yi görüyorsunuz.

Normalde aralarından su sızmayan grup, hepimizin şahitlik edeceği üzere fena patladı geçtiğimiz saatlerde...

Kızlar grubu, tam bir sene sonra aynı iki ismin doğum gününü kutlamak üzere toplandı.

Kızlar grubu, tam bir sene sonra aynı iki ismin doğum gününü kutlamak üzere toplandı.

Fakat Seda Bakan saf dışı bırakıldı. Yalnızca Hadise, Selin Çebi, Melissa Tahincioğlu ve Seda Ceyhan'ın bulunduğu masadan gelen pozda Seda Bakan'ın yeri bomboştu. 

Seda Bakan da bunu fark etti! Gördüğünüz hikaye paylaşıldıktan kısa bir süre sonra iki ağır 'özlü söz' hikayesi geldi Seda Bakan'dan...

Önce Yusuf suresi ve anlamını paylaşan Seda Bakan, sonra da Tolstoy'un bir sözünü paylaştı; "Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar"

Önce Yusuf suresi ve anlamını paylaşan Seda Bakan, sonra da Tolstoy'un bir sözünü paylaştı; "Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar"

Ortalık karıştı, daha da karışacak gibi duruyor. Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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