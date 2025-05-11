Kız Grubunu Toplayan Hadise'nin Kendisini Saf Dışı Bıraktığını Görünce Köpüren Seda Bakan'dan İmalı Hamleler

Senelerdir ikiliyi hep yan yana, oldukça da samimi görüyoruz. O kadar ki kemikleşmiş bir arkadaş grupları da var ve tüm şan şöhretin içinde düzenli olarak toplanıyorlar.

Çoğunluğun sandığının aksine, arkadaşlıklarının kökeni yaklaşık beş ay önce yayınlanan Esas Oğlan dizisine dayanmıyor. Fakat, arkadaşlığı işe dönüştürdükleri proje ikilinin 'Kız kardeşliğini' vurgulamasına ve birbirlerine düşkünlüklerini çok daha fazla vurgulamasıyla konu olmuştu hatırlarsanız.

En çok o dönemde bu kadar sık gördük ikiliyi. Derken bir anda her şey tepetaklak oldu.