Takibi Bırakma Nedeni Belli Oldu: Seda Bakan ve Hadise'nin Dostluğunun Bittiğini Derya Açıkgöz Doğruladı!
Birkahvebingıybet isimli hesabın iddiasına göre, Hadise ve Seda Bakan’ın dostluğunun bittiği sosyal medyada yaşanan bazı hamleler sonrasında doğrulandı. Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'ün Seda Bakan'ı takipten çıkması ve şarkıcının paylaşılan fotoğrafları silmesi aralarındaki mesafeyi gözler önüne sermişti. Derya Açıkgöz de, ikilinin dostluğunun bittiğini doğrulayan açıklamalar yaptı.
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Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Seda Bakan ve Hadise, yalnızca profesyonel başarılarıyla değil, birbirlerine olan yakın dostluklarıyla da adından söz ettiren ikililerden biri.
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Özellikle, Hadise'nin Seda Bakan ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmesi, aralarındaki dostluğun sorgulanmasına yol açmıştı.
Seda Bakan'dan “Seri like’la bağlamış olabilirim, yanlışlıkla olmuş olabilir” açıklaması gelse de geçtiğimiz gün yaşanan gelişmeler ikilinin arasının bozulduğu iddialarını kuvvetlendirmişti.
Derya Açıkgöz de, ablasının “kız kardeşim” dediği Seda Bakan’ı takibi bırakınca, bu gelişme, ikili arasındaki dostluğun kesin olarak sona erdiğine dair iddiaları güçlendirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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