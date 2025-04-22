Takibi Bırakma Nedeni Belli Oldu: Seda Bakan ve Hadise'nin Dostluğunun Bittiğini Derya Açıkgöz Doğruladı!

Esas Oğlan dizisinde başrolleri paylaşan Seda Bakan ve Hadise, projede birlikte çalışarak dostluklarını pekiştirmişlerdi. Ancak, dizinin ardından sosyal medyada yaşanan bir olay, aralarındaki ilişkiyi sorgulatan bir duruma yol açmıştı. Seda Bakan, dizinin performansına yönelik bir takipçisinin 'Son projede harcattın kendini' yorumunu beğenmişti.

Bu hareket, bazı magazin kaynaklarında, Bakan'ın Hadise ile arasının bozulduğuna dair spekülasyonlara neden oldu.