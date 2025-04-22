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Takibi Bırakma Nedeni Belli Oldu: Seda Bakan ve Hadise'nin Dostluğunun Bittiğini Derya Açıkgöz Doğruladı!

Takibi Bırakma Nedeni Belli Oldu: Seda Bakan ve Hadise'nin Dostluğunun Bittiğini Derya Açıkgöz Doğruladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.04.2025 - 20:19

Birkahvebingıybet isimli hesabın iddiasına göre, Hadise ve Seda Bakan’ın dostluğunun bittiği sosyal medyada yaşanan bazı hamleler sonrasında doğrulandı. Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'ün Seda Bakan'ı takipten çıkması ve şarkıcının paylaşılan fotoğrafları silmesi aralarındaki mesafeyi gözler önüne sermişti. Derya Açıkgöz de, ikilinin dostluğunun bittiğini doğrulayan açıklamalar yaptı.

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Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Seda Bakan ve Hadise, yalnızca profesyonel başarılarıyla değil, birbirlerine olan yakın dostluklarıyla da adından söz ettiren ikililerden biri.

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Seda Bakan ve Hadise, yalnızca profesyonel başarılarıyla değil, birbirlerine olan yakın dostluklarıyla da adından söz ettiren ikililerden biri.

Birçok kez aynı projelerde yer alan ikili, birbirlerine olan destekleriyle dikkat çekiyor. Seda Bakan ve Hadise, yıllardır süregelen dostluklarıyla tanınan iki ünlü isim olmasına rağmen, son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan karşılıklı hamleler aralarındaki ilişkinin sorgulanmasına neden oldu.

Özellikle, Hadise'nin Seda Bakan ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmesi, aralarındaki dostluğun sorgulanmasına yol açmıştı.

Özellikle, Hadise'nin Seda Bakan ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmesi, aralarındaki dostluğun sorgulanmasına yol açmıştı.

Esas Oğlan dizisinde başrolleri paylaşan Seda Bakan ve Hadise, projede birlikte çalışarak dostluklarını pekiştirmişlerdi. Ancak, dizinin ardından sosyal medyada yaşanan bir olay, aralarındaki ilişkiyi sorgulatan bir duruma yol açmıştı. Seda Bakan, dizinin performansına yönelik bir takipçisinin 'Son projede harcattın kendini' yorumunu beğenmişti. 

Bu hareket, bazı magazin kaynaklarında, Bakan'ın Hadise ile arasının bozulduğuna dair spekülasyonlara neden oldu.

Seda Bakan'dan “Seri like’la bağlamış olabilirim, yanlışlıkla olmuş olabilir” açıklaması gelse de geçtiğimiz gün yaşanan gelişmeler ikilinin arasının bozulduğu iddialarını kuvvetlendirmişti.

Seda Bakan'dan “Seri like’la bağlamış olabilirim, yanlışlıkla olmuş olabilir” açıklaması gelse de geçtiğimiz gün yaşanan gelişmeler ikilinin arasının bozulduğu iddialarını kuvvetlendirmişti.

Hadise’nin Instagram profilinde, Seda Bakan ile birlikte çekilmiş olan tüm fotoğraflarını silmesi, aralarındaki mesafenin ilk belirtisi oldu. Daha sonra, Hadise’nin kardeşi Derya Açıkgöz'ün Seda Bakan’ı Instagram’da takibi bırakması, aralarındaki soğukluğun arttığını gözler önüne sermişti.

Hadise'nin bu fotoğraf silme hareketinin ardından, Seda Bakan’ın dizi dönemi sırasında yakınlaştığı ve takibe aldığı Hadise’nin kız kardeşi Derya Açıkgöz'ü takipten çıkardığı ortaya çıktı.

Olayların detaylarını merak edenleri şöyle alabiliriz:

Derya Açıkgöz de, ablasının “kız kardeşim” dediği Seda Bakan’ı takibi bırakınca, bu gelişme, ikili arasındaki dostluğun kesin olarak sona erdiğine dair iddiaları güçlendirdi.

Derya Açıkgöz de, ablasının “kız kardeşim” dediği Seda Bakan’ı takibi bırakınca, bu gelişme, ikili arasındaki dostluğun kesin olarak sona erdiğine dair iddiaları güçlendirdi.

Olayın ardından, Derya Açıkgöz de sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile bu duruma dair yorum yapmamayı tercih ettiğini ve “Ablamın hep yanındayım” diyerek, Hadise'nin yanında olduğunu belirtti. Ardından, Birkahvebingıybet adlı hesap, Hadise ile Seda Bakan arasındaki dostluğun bittiğini iddia etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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