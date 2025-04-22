Sanki Klonlar: Esra Erol'un Kız Kardeşleri Eda ve Bihter ile Olan Benzerliği "Halüsinasyon mu Bu?" Dedirtti
Bir zamanlar Alişan’la yaşadığı nişan süreciyle magazin gündeminin ortasında yer alan Eda Erol, bu kez pilot sevgilisiyle mutluluğa “evet” dedi. Ancak nişan törenine damga vuran asıl detay, ablası Esra Erol ve kardeşi Bihter ile arasındaki inanılmaz benzerlik oldu. Sosyal medya kullanıcıları adeta gözlerine inanamadı!
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Hafta içi her gün ekran başındaki izleyicilerle buluşan Esra Erol, sunuculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatını gözlerden uzak yaşamasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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Bir dönem Alişan ile yaşadığı nişan süreciyle hafızalara kazınan Eda Erol, uzun bir sessizliğin ardından pilot sevgilisiyle nişanlanarak yeniden gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol’un nişan töreni sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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