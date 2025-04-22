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Sanki Klonlar: Esra Erol'un Kız Kardeşleri Eda ve Bihter ile Olan Benzerliği "Halüsinasyon mu Bu?" Dedirtti

Sanki Klonlar: Esra Erol'un Kız Kardeşleri Eda ve Bihter ile Olan Benzerliği "Halüsinasyon mu Bu?" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.04.2025 - 18:58

Bir zamanlar Alişan’la yaşadığı nişan süreciyle magazin gündeminin ortasında yer alan Eda Erol, bu kez pilot sevgilisiyle mutluluğa “evet” dedi. Ancak nişan törenine damga vuran asıl detay, ablası Esra Erol ve kardeşi Bihter ile arasındaki inanılmaz benzerlik oldu. Sosyal medya kullanıcıları adeta gözlerine inanamadı!

Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Hafta içi her gün ekran başındaki izleyicilerle buluşan Esra Erol, sunuculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatını gözlerden uzak yaşamasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Hafta içi her gün ekran başındaki izleyicilerle buluşan Esra Erol, sunuculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatını gözlerden uzak yaşamasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Kalabalık magazin dünyasında sessizliğini koruyan ünlü isim, ailesine dair özel anları nadiren takipçileriyle paylaşıyor. Ancak Erol hakkında bu kez gündem olan detay, kardeşi Eda Erol’un nişan töreniyle ortaya çıkan aile benzerliği oldu.

Bir dönem Alişan ile yaşadığı nişan süreciyle hafızalara kazınan Eda Erol, uzun bir sessizliğin ardından pilot sevgilisiyle nişanlanarak yeniden gündeme geldi.

Bir dönem Alişan ile yaşadığı nişan süreciyle hafızalara kazınan Eda Erol, uzun bir sessizliğin ardından pilot sevgilisiyle nişanlanarak yeniden gündeme geldi.

Eda Erol’un nişanı, hem uzun süredir manşetlerden uzak kalması hem de yeni hayatına attığı adım nedeniyle merakla takip ediliyor. Pilot sevgilisiyle sade bir nişan töreni gerçekleştiren Eda Erol, ablası Esra ve kız kardeşi Bihter ile verdiği pozlarla sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri oldu.

Sürpriz evlilik teklifinin detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol’un nişan töreni sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol’un nişan töreni sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nişan fotoğraflarında Eda Erol’un, ablası Esra Erol ve diğer kardeşi Bihter Erol ile olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Görenler, üçüzler kadar birbirine benzeyen kardeşleri görünce adeta şaşkına döndü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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