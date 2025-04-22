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Çok Zayıflamış: Güzelliğiyle Dünyada Akım Yaratan Türkan Şoray’ın Son Hali Dikkat Çekti!

Çok Zayıflamış: Güzelliğiyle Dünyada Akım Yaratan Türkan Şoray’ın Son Hali Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.04.2025 - 18:02

Türk sinemasının efsanevi “Sultan”ı Türkan Şoray, yakın zamanda TikTok’taki “Turkish Delight” trendiyle genç neslin radarına girmişti. 

Ancak usta ismin geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan görüntüsü hayranlarını endişelendirdi. Türkan Şoray'ın son görüntüsü kısa sürede dikkat çekti.

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Türk sinemasınına adını altın harflerle yazdıran, oyunculuğu, asaleti, nezaketi ve her zaman örnek gösterilen zarafetiyle bir döneme değil, her döneme damga vuran Türkan Şoray'ı tanımayan yoktur.

Türk sinemasınına adını altın harflerle yazdıran, oyunculuğu, asaleti, nezaketi ve her zaman örnek gösterilen zarafetiyle bir döneme değil, her döneme damga vuran Türkan Şoray'ı tanımayan yoktur.

Türkan Şoray yalnızca güzelliğiyle değil, sinemaya kattığı derinlik ve ruhla da bir dönemin değil, her dönemin yıldızı oldu. Kariyerine 1960 yılında, Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle adım atan ve henüz 15 yaşındayken başladığı bu yolculukla, Yeşilçam'ın “Sultan”ı haline gelen Türkan Şoray, Türk sinemasının en üretken ve en saygı duyulan kadın oyuncularından biri olarak anılmaya başlandı.

Türkan Şoray, son zamanlarda, TikTok’ta viral olan “Turkish Delight” makyaj trendiyle genç neslin dikkatini yeniden üzerine çekmişti.

Türkan Şoray, son zamanlarda, TikTok’ta viral olan “Turkish Delight” makyaj trendiyle genç neslin dikkatini yeniden üzerine çekmişti.

Bu trend, 2024’ün sonlarında TikTok kullanıcıları arasında patlama yarattı. Birçok ülkede, güzellik fenomenleri Türkan Şoray’ın 1970’lerdeki makyaj stilinden ilham alarak videolar çekmeye başladı. İnce eyeliner, kirpiklere vurgu, belirgin elmacık kemikleri ve yumuşak dudak hatlarıyla elde edilen bu görünüm, kısa sürede 'Turkish Delight Makeup' etiketiyle yüz milyonlarca görüntülenme aldı.

Gazeteci Seray Şahiner’in sosyal medya paylaşımında yer alan kare ise Türkan Şoray’ın son hali yeniden gündeme taşındı.

Gazeteci Seray Şahiner’in sosyal medya paylaşımında yer alan kare ise Türkan Şoray’ın son hali yeniden gündeme taşındı.

Zayıfladığı görülen sanatçının son hali kameralara yansırken sevenleri endişe dolu yorumlarını eksik etmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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