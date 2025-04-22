Çok Zayıflamış: Güzelliğiyle Dünyada Akım Yaratan Türkan Şoray’ın Son Hali Dikkat Çekti!

Türkan Şoray yalnızca güzelliğiyle değil, sinemaya kattığı derinlik ve ruhla da bir dönemin değil, her dönemin yıldızı oldu. Kariyerine 1960 yılında, Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle adım atan ve henüz 15 yaşındayken başladığı bu yolculukla, Yeşilçam'ın “Sultan”ı haline gelen Türkan Şoray, Türk sinemasının en üretken ve en saygı duyulan kadın oyuncularından biri olarak anılmaya başlandı.