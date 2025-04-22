Çok Zayıflamış: Güzelliğiyle Dünyada Akım Yaratan Türkan Şoray’ın Son Hali Dikkat Çekti!
Türk sinemasının efsanevi “Sultan”ı Türkan Şoray, yakın zamanda TikTok’taki “Turkish Delight” trendiyle genç neslin radarına girmişti.
Ancak usta ismin geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan görüntüsü hayranlarını endişelendirdi. Türkan Şoray'ın son görüntüsü kısa sürede dikkat çekti.
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Türk sinemasınına adını altın harflerle yazdıran, oyunculuğu, asaleti, nezaketi ve her zaman örnek gösterilen zarafetiyle bir döneme değil, her döneme damga vuran Türkan Şoray'ı tanımayan yoktur.
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Türkan Şoray, son zamanlarda, TikTok’ta viral olan “Turkish Delight” makyaj trendiyle genç neslin dikkatini yeniden üzerine çekmişti.
Gazeteci Seray Şahiner’in sosyal medya paylaşımında yer alan kare ise Türkan Şoray’ın son hali yeniden gündeme taşındı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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