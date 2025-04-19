"Kestirdim" Deyip Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olduğuna İnandıran 'Tablet Reis' Yaptırdığı İşlemi Açıkladı
2013’te viral olan kutu açılımı videosuyla tanıdığımız “Tablet Reis” lakaplı Onurcan Güzel, “kestirdim” açıklamasıyla dikkat çekmişti. Son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Onurcan Güzel'in herkes cinsiyet geçişi yaptığını zannederken, o bandajlı yüzüyle bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Sosyal medyanın fenomen isimlerinden Onurcan Güzel, 2013 yılında tablet kutusundan çıkan hıyarla çektiği video ile "Tablet Reis" olarak tanınmıştı.
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Ancak geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni açıklama, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Ancak kısa süre sonra gerçek bambaşka çıktı! Tablet Reis, yaptığı yeni bir paylaşımla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi.
İşte o paylaşım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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