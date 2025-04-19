onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Kestirdim" Deyip Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olduğuna İnandıran 'Tablet Reis' Yaptırdığı İşlemi Açıkladı

"Kestirdim" Deyip Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olduğuna İnandıran 'Tablet Reis' Yaptırdığı İşlemi Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.04.2025 - 16:12

2013’te viral olan kutu açılımı videosuyla tanıdığımız “Tablet Reis” lakaplı Onurcan Güzel, “kestirdim” açıklamasıyla dikkat çekmişti. Son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Onurcan Güzel'in herkes cinsiyet geçişi yaptığını zannederken, o bandajlı yüzüyle bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden Onurcan Güzel, 2013 yılında tablet kutusundan çıkan hıyarla çektiği video ile "Tablet Reis" olarak tanınmıştı.

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden Onurcan Güzel, 2013 yılında tablet kutusundan çıkan hıyarla çektiği video ile "Tablet Reis" olarak tanınmıştı.

O dönem viral olan video sayesinde büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Güzel, bir süre sessizliğe bürünmüştü. Geçen yıl bir YouTube kanalına konuk olarak dikkatleri üzerine çeken Güzel, değişen tarzı ve yeni açıklamalarıyla yeniden gündemde yer almıştı.

Ancak geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni açıklama, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ancak geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni açıklama, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Onurcan Güzel, cinsiyet geçiş ameliyatı olacağını ve 7 saat sürecek bir operasyonla yeni bir hayata adım atacağını duyurmuştu. 'Yeni bedenim, yeni ruhum' diyerek geçirdiği dönüşümü kutladığını belirten Güzel, cinsiyet geçiş sürecinin uzun bir yolculuk olduğunun altını çizmişti.

Geçtiğimiz hafta hastaneden yaptığı paylaşımlarla sürecin başladığına dair mesajlar veren isim son olarak ise 'kestirdim' notunu düştüğü paylaşımla sürecin tamamlandığına hepimizi inandırmıştı.

Ancak kısa süre sonra gerçek bambaşka çıktı! Tablet Reis, yaptığı yeni bir paylaşımla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi.

Ancak kısa süre sonra gerçek bambaşka çıktı! Tablet Reis, yaptığı yeni bir paylaşımla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi.

Onurcan Güzel'in paylaştığı videoda yüzünün bandajlarla sarılı olduğu ve burnundaki sargılarla estetik operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Meğer Tablet Reis’in geçirdiği o uzun ameliyat, estetik bir burun operasyonuymuş! Yani “kestirdim” açıklaması aslında bir estetik müdahaleymiş!

İşte o paylaşım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın