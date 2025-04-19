Demo Bildiğiniz Gibi: Bestemsu Özdemir'in Estetiksiz Halini Gören Demet Akalın'dan Acımasız Yorum!

Bu sefer 'Estetiğim yok, dişlerimi yaptırdım. Şu dört dişimi, o da dudağımı tabii ki yani döndürdü. Üst dudağım bir tek, onu da bilerek döndürdüler ben istedim. Beni canlı gören herkes bende estetik olmadığını anlıyor' şeklindeki ifadeleriyle dillere düşen oyuncu ardından da sektörü eleştirmesiyle gündeme oturmuştu.