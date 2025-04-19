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Demo Bildiğiniz Gibi: Bestemsu Özdemir'in Estetiksiz Halini Gören Demet Akalın'dan Acımasız Yorum!

Demo Bildiğiniz Gibi: Bestemsu Özdemir'in Estetiksiz Halini Gören Demet Akalın'dan Acımasız Yorum!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.04.2025 - 15:12

Bestemsu Özdemir, estetik değişimi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekerken, Demet Akalın'dan çarpıcı bir yorum geldi. Akalın, estetik müdahaleleri inkar eden Özdemir'in estetiksiz fotoğrafı hakkında sert bir yorumda bulundu!

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Son dönemde Bestemsu Özdemir görünüşü ve estetik değişimiyle sosyal meydanın dilinden bir an olsun düşmüyor.

Son dönemde Bestemsu Özdemir görünüşü ve estetik değişimiyle sosyal meydanın dilinden bir an olsun düşmüyor.

Sosyal medyada eski ve yeni halini karşılaştıran takipçiler, ünlü oyuncunun geçtiğimiz yıllarda estetik müdahalelerle yüz hatlarında önemli değişiklikler yaptığına dikkat çekmişti.

Estetik işlem yaptırdı iddialarını yalanlayan Bestemsu Özdemir eski fotoğrafları için 'Sadece dişlerimi yaptırdım. Dudaklarım o yüzden öne çıktı. 16 yaşındaki fotoğrafımı koyup estetik yaptırdı demeleri komik.' ifadelerini kullanmasıyla gündeme gelmişti.

Özdemir, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, bu değişimle ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Özdemir, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, bu değişimle ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Bu sefer 'Estetiğim yok, dişlerimi yaptırdım. Şu dört dişimi, o da dudağımı tabii ki yani döndürdü. Üst dudağım bir tek, onu da bilerek döndürdüler ben istedim. Beni canlı gören herkes bende estetik olmadığını anlıyor' şeklindeki ifadeleriyle dillere düşen oyuncu ardından da sektörü eleştirmesiyle gündeme oturmuştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Sosyal medyada çektiği videolarla takipçilerini güldüren Miray Akovaligil'in Bestemsu Özdemir'in bu röportajını tiye aldığı anlara Demet Akalın'dan yorum geldi.

Bestemsu Özdemir'in estetiksiz halini kast ederek "Şu soldaki küçük fotoğraf kim? Bu kız kendi başına lastik değiştiriyor ama lütfen ya" diyen Akalın'ın yorumu dikkatlerden kaçmadı.

Bestemsu Özdemir'in estetiksiz halini kast ederek "Şu soldaki küçük fotoğraf kim? Bu kız kendi başına lastik değiştiriyor ama lütfen ya" diyen Akalın'ın yorumu dikkatlerden kaçmadı.

Didem Uzel Sarı da olaya dahil olarak 'Yüzü de döndürmüş dişçi. Bir de masseter botoks yapılmış sanırım dişçide, yüzü inceltmiş. Dudak dolgusu kim yaptıysa baya iyi.' yorumunda bulundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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