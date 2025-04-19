Demo Bildiğiniz Gibi: Bestemsu Özdemir'in Estetiksiz Halini Gören Demet Akalın'dan Acımasız Yorum!
Bestemsu Özdemir, estetik değişimi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekerken, Demet Akalın'dan çarpıcı bir yorum geldi. Akalın, estetik müdahaleleri inkar eden Özdemir'in estetiksiz fotoğrafı hakkında sert bir yorumda bulundu!
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Son dönemde Bestemsu Özdemir görünüşü ve estetik değişimiyle sosyal meydanın dilinden bir an olsun düşmüyor.
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Özdemir, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, bu değişimle ilgili ilginç bir açıklama yaptı.
Sosyal medyada çektiği videolarla takipçilerini güldüren Miray Akovaligil'in Bestemsu Özdemir'in bu röportajını tiye aldığı anlara Demet Akalın'dan yorum geldi.
Bestemsu Özdemir'in estetiksiz halini kast ederek "Şu soldaki küçük fotoğraf kim? Bu kız kendi başına lastik değiştiriyor ama lütfen ya" diyen Akalın'ın yorumu dikkatlerden kaçmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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