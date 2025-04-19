Avrupa'ya Kaçacak: Ülkeyi Terk Edip Londra'ya Taşınan Serenay Sarıkaya Resmen Görünmezlik Yemini Etti!

Mililyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, hem sosyal medyaya ara veren hem de vaktinin çoğunu Londra'da geçiren Serenay Sarıkaya'nın gözlerden uzak kalmaya devam etmek için tatil planını da yurt dışında yaptığı öğrenildi.

Sarıkaya'nın Avrupa’da Türkler’in çok da tercih etmediği ve tanınmayacağını düşündüğü, kameralardan uzak tatil beldeleri için araştırmalara başladığı iddia edildi.

Serenay’ın bu 'görünmezlik planı', bazı hayranları tarafından 'medyadan bilinçli bir kaçış' olarak yorumlanırken, bazıları ise Mert Demir'le yurt dışında vakit geçirdiği iddialarına yeniden sarıldı. Ne de olsa daha önce ikilinin yurt dışında birlikte vakit geçirdiği görüntüler magazin arşivlerine düşmüştü!