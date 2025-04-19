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Avrupa'ya Kaçacak: Ülkeyi Terk Edip Londra'ya Taşınan Serenay Sarıkaya Resmen Görünmezlik Yemini Etti!

Avrupa'ya Kaçacak: Ülkeyi Terk Edip Londra'ya Taşınan Serenay Sarıkaya Resmen Görünmezlik Yemini Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.04.2025 - 14:08

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Mert Demir’le yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya’nın, Avrupa’da tatil planı yaptığı öne sürüldü. Üstelik rotasını, Türklerin az olduğu bölgelerden yana kullanacağı iddia ediliyor. Londra’ya taşındığı haberleri hâlâ gündemdeyken, sosyal medya sessizliğiyle birlikte “görünmezlik planı” mı devrede? 

Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/a...
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Serenay Sarıkaya, son olarak günümüzün en popüler isimlerinden biri olan Mert Demir ile dolu dizgin yaşadığı aşkla gündemde.

Serenay Sarıkaya, son olarak günümüzün en popüler isimlerinden biri olan Mert Demir ile dolu dizgin yaşadığı aşkla gündemde.

Gerek oyunculuk kariyeri gerekse özel hayatıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, son olarak şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla magazin dünyasının ilgi odağına oturdu. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bu tercihleriyle merakı daha da körüklüyor.

Tam da bu meraklı bakışlardan uzaklaşmak istercesine, Serenay Sarıkaya’nın bir süredir Londra’ya taşındığı iddia ediliyor.

Tam da bu meraklı bakışlardan uzaklaşmak istercesine, Serenay Sarıkaya’nın bir süredir Londra’ya taşındığı iddia ediliyor.

Bu taşınmanın arkasında ise çok konuşulan bir sebep yatıyor: Mert Demir’le yaşadığı ilişkinin medyada fazlaca yer bulması ve ortaya atılan, önü alınamaz iddialar...

Bir süredir sosyal medya paylaşımlarına da ara veren Sarıkaya, adeta görünmezlik yemini etti! Ortalıkta görünmemesi, paparazzilere yakalanmaması ve dijital sessizliği; 'Serenay, gerçekten ülkeyi terk mi etti?' sorularını da beraberinde getirdi.

Londra’ya taşındığı iddiaları henüz gündemdeyken, Serenay Sarıkaya'nın görünmezlik yeminini devam ettirmek için tatil planlarına başladığı söylendi.

Londra’ya taşındığı iddiaları henüz gündemdeyken, Serenay Sarıkaya'nın görünmezlik yeminini devam ettirmek için tatil planlarına başladığı söylendi.

Mililyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, hem sosyal medyaya ara veren hem de vaktinin çoğunu Londra'da geçiren Serenay Sarıkaya'nın gözlerden uzak kalmaya devam etmek için tatil planını da yurt dışında yaptığı öğrenildi.

Sarıkaya'nın Avrupa’da Türkler’in çok da tercih etmediği ve tanınmayacağını düşündüğü, kameralardan uzak tatil beldeleri için araştırmalara başladığı iddia edildi.

Serenay’ın bu 'görünmezlik planı', bazı hayranları tarafından 'medyadan bilinçli bir kaçış' olarak yorumlanırken, bazıları ise Mert Demir'le yurt dışında vakit geçirdiği iddialarına yeniden sarıldı. Ne de olsa daha önce ikilinin yurt dışında birlikte vakit geçirdiği görüntüler magazin arşivlerine düşmüştü!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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