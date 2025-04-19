Avrupa'ya Kaçacak: Ülkeyi Terk Edip Londra'ya Taşınan Serenay Sarıkaya Resmen Görünmezlik Yemini Etti!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/a...
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Mert Demir’le yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya’nın, Avrupa’da tatil planı yaptığı öne sürüldü. Üstelik rotasını, Türklerin az olduğu bölgelerden yana kullanacağı iddia ediliyor. Londra’ya taşındığı haberleri hâlâ gündemdeyken, sosyal medya sessizliğiyle birlikte “görünmezlik planı” mı devrede?
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Serenay Sarıkaya, son olarak günümüzün en popüler isimlerinden biri olan Mert Demir ile dolu dizgin yaşadığı aşkla gündemde.
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Tam da bu meraklı bakışlardan uzaklaşmak istercesine, Serenay Sarıkaya’nın bir süredir Londra’ya taşındığı iddia ediliyor.
Londra’ya taşındığı iddiaları henüz gündemdeyken, Serenay Sarıkaya'nın görünmezlik yeminini devam ettirmek için tatil planlarına başladığı söylendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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