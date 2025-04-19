Bomba Aşk İddiası: Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay'ın 8 Yılın Ardından Yeniden Birlikte Olduğu Söylendi

O dönem hem Tuba Büyüküstün hem de İbrahim Kutluay için çalkantılı zamanlardı. Kutluay, çocuklarının annesi Demet Şener’le boşanma sürecindeydi; Büyüküstün ise Onur Saylak’la evliydi.

İlk aşk dedikoduları o yıllarda ayyuka çıkmış, ancak taraflar iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Hatta Büyüküstün ve Saylak ortak bir açıklama yayınlayarak, çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, bu tür dedikoduların ailelerine zarar verdiğini ifade etmişlerdi. Ayrıca, bu tür iddiaların çocukları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurgulamışlardı.