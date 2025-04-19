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Bomba Aşk İddiası: Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay'ın 8 Yılın Ardından Yeniden Birlikte Olduğu Söylendi

Bomba Aşk İddiası: Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay'ın 8 Yılın Ardından Yeniden Birlikte Olduğu Söylendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.04.2025 - 12:46

Takvim'in özel haberine göre, 2017 senesinde aşk yaşadığı söylenen Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay'ın yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

2017’de aralarında aşk dedikoduları çıkan Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay, yıllar sonra yeniden gündemde. O dönem kesin bir dille yalanlanan iddialar, şimdi Paris’te çekildiği öne sürülen fotoğraflarla alevlendi. İkilinin gizlice görüştüğü iddiası sosyal medyada büyük ses getirdi!

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2017 yılında magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir iddia, tam 8 yıl sonra yeniden gündeme geldi.

2017 yılında magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir iddia, tam 8 yıl sonra yeniden gündeme geldi.

O dönem hem Tuba Büyüküstün hem de İbrahim Kutluay için çalkantılı zamanlardı. Kutluay, çocuklarının annesi Demet Şener’le boşanma sürecindeydi; Büyüküstün ise Onur Saylak’la evliydi.

İlk aşk dedikoduları o yıllarda ayyuka çıkmış, ancak taraflar iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Hatta Büyüküstün ve Saylak ortak bir açıklama yayınlayarak, çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, bu tür dedikoduların ailelerine zarar verdiğini ifade etmişlerdi. Ayrıca, bu tür iddiaların çocukları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurgulamışlardı.

Ancak ne olduysa bu dedikodular, ikilinin boşanmasının ardından tamamen rafa kaldırılmıştı… ta ki bugüne kadar!

Ancak ne olduysa bu dedikodular, ikilinin boşanmasının ardından tamamen rafa kaldırılmıştı… ta ki bugüne kadar!

Aradan tam 8 yıl geçti. Tuba Büyüküstün, İstanbul’dan Paris’e taşınarak hayatına bambaşka bir yön verdi. İstanbul’a yalnızca iş için gelen ünlü oyuncunun ismi, uzun zamandır herhangi bir aşkla anılmıyordu.

Fakat son dönemde bomba bir iddia yeniden magazin kulislerine düştü.

Takvim'de yer alan özel habere göre, İbrahim Kutluay, geçtiğimiz aylarda Fransa’ya, daha da spesifik olarak Paris’e gitti ve ikilinin birlikte olduğu iddiaları manşetleri sardı.

Takvim'de yer alan özel habere göre, İbrahim Kutluay, geçtiğimiz aylarda Fransa’ya, daha da spesifik olarak Paris’e gitti ve ikilinin birlikte olduğu iddiaları manşetleri sardı.

Bu ziyareti sıradan bir tatil sananlar yanıldı çünkü iddialara göre Kutluay, burada eski aşk dedikodularına konu olan Tuba Büyüküstün ile buluştu.

İkilinin Paris sokaklarında yürürken çekildiği ve arkadan görüntülendiği iddia edilen bir fotoğraf, sosyal medyada hızla yayıldı. Her ne kadar yüzler net görünmese de, siluetlerin Kutluay ve Büyüküstün’e ait olduğu öne sürüldü.

Henüz taraflardan herhangi bir açıklama gelmiş değil. Ancak magazin dünyasında “eski defterler yeniden mi açılıyor?” sorusu şimdiden yankılanmaya başladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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