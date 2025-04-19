Bomba Aşk İddiası: Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay'ın 8 Yılın Ardından Yeniden Birlikte Olduğu Söylendi
Takvim'in özel haberine göre, 2017 senesinde aşk yaşadığı söylenen Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay'ın yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.
2017’de aralarında aşk dedikoduları çıkan Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay, yıllar sonra yeniden gündemde. O dönem kesin bir dille yalanlanan iddialar, şimdi Paris’te çekildiği öne sürülen fotoğraflarla alevlendi. İkilinin gizlice görüştüğü iddiası sosyal medyada büyük ses getirdi!
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2017 yılında magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir iddia, tam 8 yıl sonra yeniden gündeme geldi.
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Ancak ne olduysa bu dedikodular, ikilinin boşanmasının ardından tamamen rafa kaldırılmıştı… ta ki bugüne kadar!
Takvim'de yer alan özel habere göre, İbrahim Kutluay, geçtiğimiz aylarda Fransa’ya, daha da spesifik olarak Paris’e gitti ve ikilinin birlikte olduğu iddiaları manşetleri sardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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