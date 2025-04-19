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Araç Taklalar Atmıştı: Oyuncu Berk Atan'ın Geçirdiği Trafik Kazasının Ardından İlk Görüntüler Ortaya Çıktı!

Araç Taklalar Atmıştı: Oyuncu Berk Atan'ın Geçirdiği Trafik Kazasının Ardından İlk Görüntüler Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.04.2025 - 12:22

Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan 19 Nisan gecesi trafik kazası geçirmişti. İstanbul'dan Sivrihisar'a hareket eden set aracının taklalar attığı öğrenilmişti. Berk Atan'ın ise kaburgalarında kırıklar olduğu belirtilmişti. Sağlık durumunun ağır olduğu söylenen oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı.

Geçtiğimiz dakikalarda kaza sonrası ilk görüntüler ortaya çıktı.

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19 Nisan gecesi Berk Atan'ın geçirdiği talihsiz trafik kazası sevenlerini korkuttu.

19 Nisan gecesi Berk Atan'ın geçirdiği talihsiz trafik kazası sevenlerini korkuttu.

Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi’nde meydana gelen kazanın şoförü gözaltına alınmıştı. Araçta sevgilisi Sude Zülal Güler'in de olduğu öğrenilirken Berk Atan'ın kaburga kemiklerinin kırıldığı öğrenilmişti.

Aracın taklalar attığı öğrenilirken oyuncunun sağlık durumunun ağır olduğu söylenmiş, ardından da yoğun bakıma alındığı ortaya çıkmıştı.

Aracın taklalar attığı öğrenilirken oyuncunun sağlık durumunun ağır olduğu söylenmiş, ardından da yoğun bakıma alındığı ortaya çıkmıştı.

Minibüs şarampole devrilirken, içerisindeki Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan ile yanındaki Aybike Sağlam Taşkın yaralandı.

Kaza sonrası ilk görüntüler geldi.

Kaza sonrası ilk görüntüler geldi.

Yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırırken Berk Atan'ın kaburgasında kırık olduğu, Aybike Sağlam Taşkın'ın ise omurga kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

 Berk Atan'ın yoğun bakımda, Taşkın'ın beyin cerrahi servisinde tedavisi sürüyor. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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