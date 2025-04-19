Araç Taklalar Atmıştı: Oyuncu Berk Atan'ın Geçirdiği Trafik Kazasının Ardından İlk Görüntüler Ortaya Çıktı!
Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan 19 Nisan gecesi trafik kazası geçirmişti. İstanbul'dan Sivrihisar'a hareket eden set aracının taklalar attığı öğrenilmişti. Berk Atan'ın ise kaburgalarında kırıklar olduğu belirtilmişti. Sağlık durumunun ağır olduğu söylenen oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı.
Geçtiğimiz dakikalarda kaza sonrası ilk görüntüler ortaya çıktı.
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19 Nisan gecesi Berk Atan'ın geçirdiği talihsiz trafik kazası sevenlerini korkuttu.
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Aracın taklalar attığı öğrenilirken oyuncunun sağlık durumunun ağır olduğu söylenmiş, ardından da yoğun bakıma alındığı ortaya çıkmıştı.
Kaza sonrası ilk görüntüler geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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