Berk Atan Kimdir, Kaç Yaşında? Berk Atan Trafik Kazası mı Geçirdi? Berk Atan Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Berk Atan, 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiş Türk model, manken ve oyuncudur. 2012 yılında 'Best Model of Turkey' yarışmasında birinci seçilerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında 'Her Şey Yolunda Merkez' dizisiyle adım atmıştır.