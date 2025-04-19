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Berk Atan Kimdir, Kaç Yaşında? Berk Atan Trafik Kazası mı Geçirdi? Berk Atan Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Berk Atan Kimdir, Kaç Yaşında? Berk Atan Trafik Kazası mı Geçirdi? Berk Atan Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.04.2025 - 10:29

Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan, sosyal medyada sık sık konuşulan isimlerden. Dizinin en sevilen karakterlerinden Berk Atan'ın da hayatı merak ediliyor. Daha önce birçok yapımda rol alan Berk Atan, şu sıralar oyuncu Sude Zülal Güler ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çekiyor. 

Geçtiğimiz gece set aracının kaza yapmasıyla hastaneye kaldırılan Berk Atan'ın sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi. Peki Berk Atan kimdir, kaç yaşında? Berk Atan nereli, hangi yapımlarda yer aldı? Sevgilisi kim? 

İşte Berk Atan hakkında merak edilen detaylar...

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Berk Atan Kimdir?

Berk Atan kimdir

Berk Atan, 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiş Türk model, manken ve oyuncudur. 2012 yılında 'Best Model of Turkey' yarışmasında birinci seçilerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında 'Her Şey Yolunda Merkez' dizisiyle adım atmıştır.

Berk Atan Kaç Yaşında?

Berk Atan Kaç Yaşında?

Berk Atan, 26 Eylül 1991 doğumlu olup, 33 yaşındadır.

Berk Atan Nereli?

Berk Atan Nereli?

İzmir doğumlu olan Berk Atan'ın baba tarafı Boşnak kökenlidir. ​

Berk Atan trafik kazası mı geçirdi? Durumu Nasıl?

Berk Atan trafik kazası mı geçirdi? Durumu Nasıl?

19 Nisan gecesi Berk Atan'ın geçirdiği trafik kazası gündeme bomba gibi düştü.  Gülcan Tarımoğlu’nun haberine göre, oyuncunun geçirdiği kazanın ardından durumunun ağır olduğu belirtildi. Hayranlarını endişelendiren bu haber sonrası birçok destek mesajı yağarken, sevenleri oyuncudan iyi haberler bekliyor. 

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taner karakteriyle büyük beğeni toplayan Atan’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Berk Atan'ın Kariyer Başlangıcı

Berk Atan'ın Kariyer Başlangıcı

Modellik kariyerine 2012 yılında 'Best Model of Turkey' yarışmasında 'Gelecek Vaat Eden' unvanını alarak başlamıştır.2012 yılında aynı yarışmada birinci seçilmiştir. Oyunculuk kariyerine ise 2013 yılında 'Her Şey Yolunda Merkez' dizisiyle başlamıştır. ​

Daha sonra birçok dizide rol aldı ve Güneşin Kızları ile ün kazandı.

Sunucu ve oyuncu Ebru Destan'ın yeğeni olan Berk Atan, şu sıralar Gönül Dağı dizisinde rol alıyor.

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Berk Atan'ın Özel Hayatı

Berk Atan'ın Özel Hayatı

Oyuncu Berk Atan ve sevgilisi Sude Zülal Güler, ilişkilerini uzun süredir devam ettiriyor. 33 yaşındaki oyuncu Berk Atan ve 23 yaşındaki meslektaşı Sude Zülal Güler uzun süredir aşk yaşıyor.

Kendisinin adından daha önce influencer Selin Yağcıoğlu ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisiyle bahsetmiştik.

Berk Atan'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Berk Atan'ın Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Arkadaşlar bu işin sağı, solu, partisi yoktur, bu mesele muhalefet olmak veya olmamak değildir! Soykırım gibi ağır ithamı ve insanlık suçunu anlı şanlı tarihimizde asla ve asla kabul etmiyorum. Şanlı tarihimizin değerini bilelim'

  • 'Hayatımda aslında hiç “Çok yakışıklısın” falan gibi şeyler yoktu. ‘Gönül Dağı’ başlarken mesela 15 kilo verdim. Güzel bir iş gelse “50 kilo al” deseler alırım. O yüzden tipin benim için hiçbir önemi yok. Bu sebeple ayna karşısında da vakit geçirmiyorum.

  • 'Yaşımı göstermediğimi söylüyorlar, evet. Anacığım, babacığım sağ olsun, ellerinden öperim, genlerini bana aktarmışlar. Onlar da böyle genç durur. Annemi görenler genelde annem olduğunu düşünmüyor; ablam gibi gözüktüğünü söylüyorlar.'

Berk Atan'ın Dizileri

Berk Atan gönül dağı

  • Her Şey Yolunda Merkez (2013)

  • Altındağlı (2013)

  • Güneşin Kızları (2015)

  • Dayan Yüreğim (2017)

  • Cennet'in Gözyaşları (2017–2018)

  • Gönül Dağı (2020–günümüz)

Berk Atan'ın Yer Aldığı Filmler

Berk Atan'ın Yer Aldığı Filmler
  • Tahin Pekmez (2017)

Berk Atan'ın Güncel Projeleri

Berk Atan'ın Güncel Projeleri

Berk Atan, 2020 yılından itibaren TRT 1'de yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisinde Taner karakterini canlandırmaktadır. Dizi, izleyicilerden büyük ilgi görmekte ve Atan'ın performansı beğeni toplamaktadır.

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Berk Atan’ın Ödülleri ve Adaylıkları

Berk Atan’ın Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2011 – Best Model of Turkey – Gelecek Vaat Eden – Kazandı

  • 2012 – Best Model of Turkey – Birincilik – Kazandı

  • 2012 – Best Model of the World – Birincilik – Kazandı

  • 2015 – KTÜ Medya Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu (Güneşin Kızları) – Kazandı

  • 2016 – Türk Tıp Öğrencileri Birliği - Yılın Enleri – En İyi Erkek Oyuncu –Kazandı

  • 2023 – 49. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu (Gönül Dağı) – Aday Gösterildi

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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