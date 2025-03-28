Güzellik, çoğu zaman göreceli bir kavram olsa da, bazı isimler var ki, onların güzelliği herkes tarafından kabul görüyor. İşte bu isimlerden biri de Şeyma Subaşı. Kendine özgü tarzı, çarpıcı güzelliği ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Subaşı, sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra birçok markanın da yüzü olmayı başardı. Ancak bu seferki konumuz, Subaşı'nın marka yüzü olması ya da sosyal medyadaki fenomenliği değil. Bu seferki konumuz, onun güzelliği!

Güzellik Anketi: Şeyma Subaşı Kimden Daha Güzel?

Haydiiiii!