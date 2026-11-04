Bir zamanlar flört kriterlerimiz belliydi: Boyu uzun olsun, esprili olsun, mesajlara 3 gün sonra dönmesin... Sonra liste biraz uzadı... Arabası olsun, Netflix şifresi olsun, Spotify ailesine dahil etsin...

Ama 2026 yılında çıta öyle bir yere çıktı ki artık romantik akşam yemeği değil, sınırsız prompt hakkı konuşuluyor!

Ödev mi yetişmedi? Sunum mu yarın? Patrona atılacak mail mi kafanızda dönüp duruyor? İşte tam o anda yanınızda olan biri lazım. Hayır, sevgili değil; sevgilinin premium yapay zeka üyeliği .

X'te bir kullanıcı da bu ihtiyacı tek cümleyle özetleyip hepimizin kalbinden geçeni dile getirdi. 😅