Yeni Nesil Flört Kriteri Belli Oldu: Claude Premium Üyeliği Olan Manita Aranıyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir zamanlar flört kriterlerimiz belliydi: Boyu uzun olsun, esprili olsun, mesajlara 3 gün sonra dönmesin... Sonra liste biraz uzadı... Arabası olsun, Netflix şifresi olsun, Spotify ailesine dahil etsin...
Ama 2026 yılında çıta öyle bir yere çıktı ki artık romantik akşam yemeği değil, sınırsız prompt hakkı konuşuluyor!
Ödev mi yetişmedi? Sunum mu yarın? Patrona atılacak mail mi kafanızda dönüp duruyor? İşte tam o anda yanınızda olan biri lazım. Hayır, sevgili değil; sevgilinin premium yapay zeka üyeliği.
X'te bir kullanıcı da bu ihtiyacı tek cümleyle özetleyip hepimizin kalbinden geçeni dile getirdi. 😅
"Acil" kelimesi her şeyi anlatıyor: Belli ki limit dolmuş, deadline kapıda! 😂
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın