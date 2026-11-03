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Yapay Zekayı Sınavdan Çıktığına Bir Türlü İkna Edemedi, Sorusunun Cevabını Alamadı

Yapay Zekayı Sınavdan Çıktığına Bir Türlü İkna Edemedi, Sorusunun Cevabını Alamadı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 20:29
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Yapay zeka, son yıllarda hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi. Artık onu sadece fotoğraflarımızı düzenlemek için kullanmıyoruz. Yeri geliyor derdimizi anlatıyor, yeri geliyor tavsiye alıyor, hatta en büyük araştırmaları bile onunla yapıyoruz. Bir de profesyonel (!) kullanım alanları var. Örneğin öğrenciler, çözmek istedikleri sorularda artık yapay zekaya danışıyor. 

Tabii, kullandığınız yapay zekayı hala sınavda olmadığınıza ikna edebilirseniz :)

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Yapay zekayla iletişimimiz hiç olmadığı kadar güçlü

Yapay zekayla iletişimimiz hiç olmadığı kadar güçlü

Artık yapay zekayla istediğimiz her alanda konuşabiliyoruz. İsterseniz bir görsel oluşturmasını isteyin, isterseniz karmaşık problemlere çözümler sunmasını. Size çok güzel öneriler sunar, planlar çıkartır, hatta sizin düşünmediğiniz detayları bile ekler. 

Tabii yapay zekayı ikna edebilirseniz :)

Nasıl yani diyorsanız, sizi şöyle alalım...

Bir X kullanıcısı, yapay zekaya gönderdiği sorunun cevabını istemişti.

Bir X kullanıcısı, yapay zekaya gönderdiği sorunun cevabını istemişti.
twitter.com

Hatta sadece A şıkkının cevabını istedi. Üstelik detaylı açıklama yapmadan, direkt sonuç vermesini istedi.

Fakat bu 'direkt' kelimesinden midir nedir bilinmez, yapay zekadan istediği cevabı bi' türlü alamadı.

Sebebi ise kullanıcının sınavda olduğunu düşünmesi 😂

Sebebi ise kullanıcının sınavda olduğunu düşünmesi 😂

'Şu an sınavın içindeysen sana direkt sonucu veremem. Bu senin değerlendirmen ve hoca bunu senin çözmeni bekliyor.'

"Çıktım yapsana" demesi de işe yaramadı.

"Çıktım yapsana" demesi de işe yaramadı.

'Sınavın hala sürüyor olma ihtimali yüksek. O yüzden şimdi sonuç vermiyorum.'

Neyse, sınavdan sonra detaylı çözüm yapacağını söylüyor :)

"Allah çarpsın çıktım sınavdan ya."

"Allah çarpsın çıktım sınavdan ya."

Dese bile ikna edemedi yapay zekayı...

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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