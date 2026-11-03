Yapay Zekayı Sınavdan Çıktığına Bir Türlü İkna Edemedi, Sorusunun Cevabını Alamadı

Artık yapay zekayla istediğimiz her alanda konuşabiliyoruz. İsterseniz bir görsel oluşturmasını isteyin, isterseniz karmaşık problemlere çözümler sunmasını. Size çok güzel öneriler sunar, planlar çıkartır, hatta sizin düşünmediğiniz detayları bile ekler.

Tabii yapay zekayı ikna edebilirseniz :)

Nasıl yani diyorsanız, sizi şöyle alalım...