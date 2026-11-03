Yapay Zekayı Sınavdan Çıktığına Bir Türlü İkna Edemedi, Sorusunun Cevabını Alamadı
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Yapay zeka, son yıllarda hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi. Artık onu sadece fotoğraflarımızı düzenlemek için kullanmıyoruz. Yeri geliyor derdimizi anlatıyor, yeri geliyor tavsiye alıyor, hatta en büyük araştırmaları bile onunla yapıyoruz. Bir de profesyonel (!) kullanım alanları var. Örneğin öğrenciler, çözmek istedikleri sorularda artık yapay zekaya danışıyor.
Tabii, kullandığınız yapay zekayı hala sınavda olmadığınıza ikna edebilirseniz :)
Yapay zekayla iletişimimiz hiç olmadığı kadar güçlü
Bir X kullanıcısı, yapay zekaya gönderdiği sorunun cevabını istemişti.
Sebebi ise kullanıcının sınavda olduğunu düşünmesi 😂
"Çıktım yapsana" demesi de işe yaramadı.
"Allah çarpsın çıktım sınavdan ya."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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