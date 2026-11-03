Çankaya Belediyesi Gençlere Özel "Reels İzleme Etkinliği" Düzenliyor
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Bugüne kadar birbirinden farklı etkinliklere katılmış olabilirsiniz. Açık hava sineması, tiyatro, heykel ve boyama workshopları... Fakat eminiz ki böylesine katılmadınız!Ankara Çankaya Belediyesi Gençlik Merkezi, gençlere özel ücretsiz ve kontenjanla sınırlı bir 'Reels İzleme Etkinliği' düzenliyor. Gençlik Merkezi'nin sosyal medya hesabından duyurulan etkinlik, kısa sürede herkesin dikkatini çekti.
Bakalım bu reels izleme etkinliğinin detayları neymiş!
İşte herkesin ilgisini çeken o etkinlik.
Reels İzleme Etkinliği'ne nasıl kayıt yapılır, kimler gidebilir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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