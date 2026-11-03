article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çankaya Belediyesi Gençlere Özel "Reels İzleme Etkinliği" Düzenliyor

Çankaya Belediyesi Gençlere Özel "Reels İzleme Etkinliği" Düzenliyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 12:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugüne kadar birbirinden farklı etkinliklere katılmış olabilirsiniz. Açık hava sineması, tiyatro, heykel ve boyama workshopları... Fakat eminiz ki böylesine katılmadınız!Ankara Çankaya Belediyesi Gençlik Merkezi, gençlere özel ücretsiz ve kontenjanla sınırlı bir 'Reels İzleme Etkinliği' düzenliyor. Gençlik Merkezi'nin sosyal medya hesabından duyurulan etkinlik, kısa sürede herkesin dikkatini çekti.

Bakalım bu reels izleme etkinliğinin detayları neymiş!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte herkesin ilgisini çeken o etkinlik.

İşte herkesin ilgisini çeken o etkinlik.

Ankara Çankaya Belediyesi Gençlik Merkezi, 18-35 yaş arası gençler için 8 Kasım 2026 tarihinde ücretsiz ve kontenjanla sınırlı bir 'Reels İzleme Etkinliği' düzenleyeceğini açıkladı.

Katılımcılar, dev ekranda önceden belirlenen Reels videolarını izleyecek ve izlenen reels videoları puanlanacak. En yüksek puanı alan reels, favori video seçilecek.

Böylece gençlerin hem eğlenmesi hem de sosyalleşmesi amaçlanıyor. Etkinliğe katılmak isteyenlerin ilgili başvuru formunu doldurması gerekiyor.

Reels İzleme Etkinliği'ne nasıl kayıt yapılır, kimler gidebilir?

Reels İzleme Etkinliği'ne nasıl kayıt yapılır, kimler gidebilir?

Çankaya Belediyesi, bu etkinliği şu sözlerle duyurdu: 'Evde tek başına saatlerce Reels kaydırmak yerine, Çankaya Belediyesi Çankaya Gençlik Merkezi'ne gel hep birlikte izleyelim! İster arkadaş grubunla gel, istersen tek başına katıl.'

Reels izleme etkinliği, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 14.00 - 15.30 arasında düzenlenecek.18–35 yaş arası gençler, ücretsiz bir şekilde etkinliğe katılabilir. Fakat kontenjan sınırlı, bu nedenle etkinliğe kayıt yaptırmak gerekiyor.

Katılımcılara, doldurdukları formda da en çok ne tür reels izlemeyi sevdikleri soruluyor. Kategoriler ise şu şekilde:

  • Komedi / Eğlence

  • Dans / Müzik

  • Moda / Güzellik

  • Yemek

  • Günlük yaşam / Vlog

  • Eğitim / Bilgi / Bilim

  • Spor

  • Seyahat

Reels İzleme Etkinliği dikkatinizi çektiyse, buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
3
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın