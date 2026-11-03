Çankaya Belediyesi Gençlere Özel "Reels İzleme Etkinliği" Düzenliyor

Çankaya Belediyesi, bu etkinliği şu sözlerle duyurdu: 'Evde tek başına saatlerce Reels kaydırmak yerine, Çankaya Belediyesi Çankaya Gençlik Merkezi'ne gel hep birlikte izleyelim! İster arkadaş grubunla gel, istersen tek başına katıl.'

Reels izleme etkinliği, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 14.00 - 15.30 arasında düzenlenecek.18–35 yaş arası gençler, ücretsiz bir şekilde etkinliğe katılabilir. Fakat kontenjan sınırlı, bu nedenle etkinliğe kayıt yaptırmak gerekiyor.

Katılımcılara, doldurdukları formda da en çok ne tür reels izlemeyi sevdikleri soruluyor. Kategoriler ise şu şekilde:

Komedi / Eğlence

Dans / Müzik

Moda / Güzellik

Yemek

Günlük yaşam / Vlog

Eğitim / Bilgi / Bilim

Spor

Seyahat

Reels İzleme Etkinliği dikkatinizi çektiyse, buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz.