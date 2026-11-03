Kediniz Moralinizin Bozuk Olduğunu Anlıyor mu?

Araştırmacılara göre bu hassasiyetin ardında kedilerin rutine olan düşkünlüğü yatıyor. Her gün aynı saatte mama bekleyen, kapının sesinden kimin geldiğini anlayan bir kedi, sahibinin ses tonundaki, hareketlerindeki ve yüz ifadesindeki küçük farkları da kolayca yakalıyor.

Bu değişimi fark eden her kedi aynı tepkiyi vermiyor. Kimi merakla yanınıza gelip sürtünürken, kimi alışılmışın dışındaki bu havadan tedirgin olup uzak durmayı seçebiliyor.

Bulguların bir sınırı da var: Galvan ve Vonk, kedilerin duygulara yalnızca ölçülü düzeyde duyarlı olduğunu vurguluyor. Yani kediniz sizin gibi hüzünlenmiyor ama bugün bir şeylerin farklı olduğunu biliyor.

'Nankör' diye bilinen dostlarımız, bizi sandığımızdan çok daha yakından izliyor.