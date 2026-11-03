Kediniz Moralinizin Bozuk Olduğunu Anlıyor mu?
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Moraliniz bozuk bir akşam koltuğa çöktüğünüzde kedinizin gelip kucağınıza kıvrılması tesadüf olmayabilir.
ABD'deki Oakland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kedilerin birlikte yaşadıkları kişinin yüz ifadesindeki ve ses tonundaki değişimi ayırt edebildiğini gösterdi. 'Kediler nankördür, kimseyi umursamaz' önyargısı da bu bulgular karşısında epey zayıflıyor!
Kediler, sahiplerinin yüz ifadesine tepki veriyor
Kediniz üzgün olduğunuzu değil, bir şeylerin değiştiğini fark ediyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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