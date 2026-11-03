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Kediniz Moralinizin Bozuk Olduğunu Anlıyor mu?

Kediniz Moralinizin Bozuk Olduğunu Anlıyor mu?

Kedi
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 11:07
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Moraliniz bozuk bir akşam koltuğa çöktüğünüzde kedinizin gelip kucağınıza kıvrılması tesadüf olmayabilir.

ABD'deki Oakland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kedilerin birlikte yaşadıkları kişinin yüz ifadesindeki ve ses tonundaki değişimi ayırt edebildiğini gösterdi. 'Kediler nankördür, kimseyi umursamaz' önyargısı da bu bulgular karşısında epey zayıflıyor!

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Kediler, sahiplerinin yüz ifadesine tepki veriyor

Sahibiyle yan yana uzanan gri beyaz kedi

Psikolog Moriah Galvan ve Jennifer Vonk'un yürüttüğü, Animal Cognition dergisinde yayımlanan çalışma iki deneyden oluşuyor. İlkinde kedilere hem sahiplerinden hem de hiç tanımadıkları bir araştırmacıdan, ses kullanılmadan yalnızca yüz ifadesi ve beden diliyle mutluluk ve öfke işaretleri gösterildi. İkincisinde ise kediler, sahipleriyle araştırmacı arasında geçen neşeli ya da gergin bir konuşmayı dinledi.

Sonuç, kedilerin insan duygularına kayıtsız olmadığını gösterdi. Hayvanlar özellikle sahiplerinin ifadesi değiştiğinde davranışlarını farklılaştırdı; sahipleri gülümserken onlara daha çok yakınlık gösterdi. Yabancı birinin yüz ifadesi ise kedileri pek etkilemedi.

Kediniz üzgün olduğunuzu değil, bir şeylerin değiştiğini fark ediyor

Yatakta kedisiyle uzanan kişi

Araştırmacılara göre bu hassasiyetin ardında kedilerin rutine olan düşkünlüğü yatıyor. Her gün aynı saatte mama bekleyen, kapının sesinden kimin geldiğini anlayan bir kedi, sahibinin ses tonundaki, hareketlerindeki ve yüz ifadesindeki küçük farkları da kolayca yakalıyor.

Bu değişimi fark eden her kedi aynı tepkiyi vermiyor. Kimi merakla yanınıza gelip sürtünürken, kimi alışılmışın dışındaki bu havadan tedirgin olup uzak durmayı seçebiliyor.

Bulguların bir sınırı da var: Galvan ve Vonk, kedilerin duygulara yalnızca ölçülü düzeyde duyarlı olduğunu vurguluyor. Yani kediniz sizin gibi hüzünlenmiyor ama bugün bir şeylerin farklı olduğunu biliyor.

'Nankör' diye bilinen dostlarımız, bizi sandığımızdan çok daha yakından izliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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