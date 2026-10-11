Sarı Kedilerin Sırrı 60 Yıl Sonra Çözüldü: Çoğunun Neden Erkek Olduğu da Belli Oldu
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Sokakta, bahçede, apartman önünde en sık karşılaştığımız kedilerden biri sarı kediler. Ama bu sıcak rengin genetik kaynağı, bilim insanlarını tam 60 yıl boyunca uğraştırdı. Birbirinden habersiz çalışan iki araştırma ekibi sonunda cevabı buldu ve cevap beklenenden bambaşka bir yerden çıktı. Üstelik keşif, sarı kedilerin büyük çoğunluğunun neden erkek olduğunu da açıklıyor.
Kaynak: ScienceAlert
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Turuncu rengin kaynağı genin kendisi değil, önündeki eksik bir DNA parçası çıktı
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Gen X kromozomunda olduğu için sarı kedilerin çoğu erkek
Bu mutasyonun kedilerin sağlığına zarar verdiğine dair bir bulgu yok
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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