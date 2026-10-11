Sarı Kedilerin Sırrı 60 Yıl Sonra Çözüldü: Çoğunun Neden Erkek Olduğu da Belli Oldu

Kedi genetikçileri, turuncu rengi uzun yıllardır X kromozomundaki 'turuncu geni' olarak bilinen bir bölgeye bağlıyordu. Ancak bu bölgede rengi tam olarak hangi değişikliğin belirlediği bir türlü bulunamıyordu. Kedilerdeki turuncu, farelerde, köpeklerde ve insanlarda kızıllığa yol açan bilinen genlerin hiçbiriyle açıklanamıyordu.

Bulmacayı Stanford Üniversitesi'nden genetikçi Greg Barsh'ın ekibi ile Japonya'daki Kyushu Üniversitesi'nden Hiroyuki Sasaki'nin ekibi birbirinden bağımsız olarak çözdü. İki çalışma da Current Biology dergisinde yayımlandı. Ekiplerin işaret ettiği genin adı Arhgap36. Araştırmacılar genin protein üreten kısmında bir değişiklik bulmayı beklerken mutasyon başka bir yerden çıktı: Genin hemen önündeki, protein kodlamayan bölgede yaklaşık 5 bin baz çiftlik bir DNA parçası eksikti.

Bu küçük boşluk, genin çalışma ayarını değiştiriyor. Turuncu tüylerin çıktığı deri hücrelerinde Arhgap36 geninden, turuncu tüyü olmayan kedilere göre 13 kat fazla RNA üretiliyor. Gen bu kadar hareketli çalışınca pigment hücreleri koyu renk yerine sarı ve kırmızı tonlarda pigment üretmeye yöneliyor.

Stanford ekibinin incelediği 188 kedide turuncu renk taşıyanların tamamında aynı eksiklik vardı. Kyushu ekibi de Japonya'daki 24 kedide ve dünyanın farklı yerlerinden toplanan 258 kedi genomunda aynı sonuca ulaştı.