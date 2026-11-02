Resim Dersinde Hepimizin Çizdiği O Manzaranın Sırrı: İki Dağ, Bir Güneş, Ev ve Kıvrılan Nehir

Çocuk resmi üzerine en çok başvurulan isimlerden sanat eğitimcisi Viktor Lowenfeld, çocukların çizim gelişimini dönemlere ayırır. İlkokul yıllarına denk gelen döneme 'şematik dönem' denir.

Bu yaşta çocuk gördüğünü değil, bildiğini çizer. Her nesne için zihninde hazır bir kalıp vardır ve onu tekrar tekrar kullanır: ev kare ve üçgen çatıdır, güneş ışınlı bir dairedir, dağ üçgendir, kuş 'V' harfidir, ağaç kahverengi gövdenin üstünde yeşil bir buluttur.

Kâğıdın altında bir zemin çizgisi, üstünde bir gökyüzü şeridi olur. Dünyanın neresinde olursa olsun, bu yaştaki çocukların resimleri bu yüzden birbirine çok benzer.