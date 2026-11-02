Resim Dersinde Hepimizin Çizdiği O Manzaranın Sırrı: İki Dağ, Bir Güneş, Ev ve Kıvrılan Nehir
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İki dağın arasından doğan güneş, kıvrıla kıvrıla akan bir nehir, bacası tüten kırmızı çatılı bir ev... Resim dersinde bu manzarayı çizmeyen var mı?
@kalbursamantr hesabının 1 Kasım'da paylaştığı çizim, milyonlarca kişiyi bir anda ilkokul sıralarına geri götürdü. Paylaşım kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi.
Çünkü resimde her şey tanıdıktı: İki kahverengi dağ, aralarında ışınlarını saçan sarı güneş, gökyüzünde 'V' şeklinde kuşlar, pamuk gibi bulutlar, öne doğru genişleyen mavi bir nehir, çitli küçük ev ve kenarda kocaman bir ağaç.
İşte tam olarak bu resimden bahsediyoruz!
Biri de resmin "büyüyünce" nasıl göründüğünü paylaştı.
"Yaz kış baca hep tüterdi."
Ve herkesin aklındaki soruyu soran yorum...
1. Çocuklar 7-9 yaş arasında "şema" ile çizer.
2. Öğretmen tahtaya çizdi, biz kopyaladık.
3. Bu resim perspektif derdini kendiliğinden çözüyor.
4. Şehirde yaşıyorduk ama köy çiziyorduk, çünkü çizdiğimiz şey "yuva" fikriydi.
5. İnsan beyni bu manzarayı zaten seviyor.
Kısacası...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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