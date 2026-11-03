Unutamadıkları Ekran Görüntülerini Paylaşıp Yeniden Mizah Şöleni Yaratanlar

Sosyal medya mecralarında bugüne kadar tonlarca şey yazıldı, çizildi. Dijital ayak izimiz oldukça fazla yani! Fakat bu yazılanlar arasında öyleleri var ki üzerinden yıllar geçse de bir türlü unutamadık. Mesela bir tweet, bir tweete verilen cevap, o cevaba gelen daha iyi bir cevap...

Bugün ise bu efsane cevaplar 'Bi tane ss vardı' paylaşımının altında toplandı. Bakalım eski defterlerden neler çıktı?