Unutamadıkları Ekran Görüntülerini Paylaşıp Yeniden Mizah Şöleni Yaratanlar
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Sosyal medya mecralarında bugüne kadar tonlarca şey yazıldı, çizildi. Dijital ayak izimiz oldukça fazla yani! Fakat bu yazılanlar arasında öyleleri var ki üzerinden yıllar geçse de bir türlü unutamadık. Mesela bir tweet, bir tweete verilen cevap, o cevaba gelen daha iyi bir cevap...
Bugün ise bu efsane cevaplar 'Bi tane ss vardı' paylaşımının altında toplandı. Bakalım eski defterlerden neler çıktı?
İlk paylaşım şöyleydi ve herkesi unutamadığı bir ss'i paylaşmaya davet etti.
Bakalım siz hangilerini hatırlıyorsunuz?
Mesela bu benim hala aklımda 😂
Aynen öyle...
👇🏻
"Kim inandırıyor" 😂
Durduğu yerde yanmak...
Beni de mi...
Anlayan var mı?
Üzerine düşünülmesi gereken bir ss daha...
😂😂😂
İyi haberlerle gelin...
Nasıl ya?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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