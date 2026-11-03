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Goygoy
Unutamadıkları Ekran Görüntülerini Paylaşıp Yeniden Mizah Şöleni Yaratanlar

Unutamadıkları Ekran Görüntülerini Paylaşıp Yeniden Mizah Şöleni Yaratanlar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 11:46
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Sosyal medya mecralarında bugüne kadar tonlarca şey yazıldı, çizildi. Dijital ayak izimiz oldukça fazla yani! Fakat bu yazılanlar arasında öyleleri var ki üzerinden yıllar geçse de bir türlü unutamadık. Mesela bir tweet, bir tweete verilen cevap, o cevaba gelen daha iyi bir cevap...

Bugün ise bu efsane cevaplar 'Bi tane ss vardı' paylaşımının altında toplandı. Bakalım eski defterlerden neler çıktı?

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İlk paylaşım şöyleydi ve herkesi unutamadığı bir ss'i paylaşmaya davet etti.

İlk paylaşım şöyleydi ve herkesi unutamadığı bir ss'i paylaşmaya davet etti.
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Tweet, kısa sürede binlerce kez görüntülendi ve kullanıcılardan da komik cevaplar geldi. Kimi unutamadığı dokunaklı bir sözü paylaşırken kimi de unutamadığı o goygoy dolu tweeti paylaştı.

Bakalım siz hangilerini hatırlıyorsunuz?

Bakalım siz hangilerini hatırlıyorsunuz?
twitter.com

Mesela bu benim hala aklımda 😂

Mesela bu benim hala aklımda 😂
twitter.com

Aynen öyle...

Aynen öyle...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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"Kim inandırıyor" 😂

"Kim inandırıyor" 😂
twitter.com

Durduğu yerde yanmak...

Durduğu yerde yanmak...
twitter.com

Beni de mi...

Beni de mi...
twitter.com

Anlayan var mı?

Anlayan var mı?
twitter.com

Üzerine düşünülmesi gereken bir ss daha...

Üzerine düşünülmesi gereken bir ss daha...
twitter.com
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😂😂😂

😂😂😂
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İyi haberlerle gelin...

İyi haberlerle gelin...
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Nasıl ya?

Nasıl ya?
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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