'Okuduğun En Derin Metni Paylaş' Çağrısına Gelen Cevaplar Hafızalara Kazındı

Bazen bir kitabın tamamından geriye tek bir cümle kalır. X'te Arapça paylaşım yapan bir kullanıcı da takipçilerine 'Okuduğun en derin metni benimle paylaş' diye seslendi. 400 binden fazla kez görüntülenen paylaşımın altı kısa sürede yalnızlıktan olgunlaşmaya, kayıptan sevgiye uzanan cümlelerle doldu. Mahmud Derviş'ten Murakami'ye uzanan alıntıların yanında kimin söylediği bilinmeyen ama insanın içine işleyen sözler de vardı. İşte paylaşıma gelen cevaplardan akılda kalanlar.

Kaynak: X