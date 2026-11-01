'Okuduğun En Derin Metni Paylaş' Çağrısına Gelen Cevaplar Hafızalara Kazındı
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Bazen bir kitabın tamamından geriye tek bir cümle kalır. X'te Arapça paylaşım yapan bir kullanıcı da takipçilerine 'Okuduğun en derin metni benimle paylaş' diye seslendi. 400 binden fazla kez görüntülenen paylaşımın altı kısa sürede yalnızlıktan olgunlaşmaya, kayıptan sevgiye uzanan cümlelerle doldu. Mahmud Derviş'ten Murakami'ye uzanan alıntıların yanında kimin söylediği bilinmeyen ama insanın içine işleyen sözler de vardı. İşte paylaşıma gelen cevaplardan akılda kalanlar.
Kaynak: X
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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