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Kitaplığına Yeni Eserler Eklemek İsteyenlere: Ekim Ayı Kitap Önerileri

etiket Kitaplığına Yeni Eserler Eklemek İsteyenlere: Ekim Ayı Kitap Önerileri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
17.10.2026 - 11:09
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Sonbahar serinliğini hissettirirken kahvenin yanına eşlik edecek, sayfaları arasında kaybolacağınız en etkileyici eserler bir araya geldi! Tarihi polisiyelerden felsefi rehberlere ve şiir listelerinin zirvesindeki başyapıtlara kadar ekim ayında kitaplığınıza mutlaka eklemeniz gereken zengin bir liste hazırladık.

Bu içerik 16.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Ahmet Ümit imzalı Roma'nın Beş Günü ile tarihin tozlu sayfalarında nefes kesen bir takip!

Ahmet Ümit imzalı Roma'nın Beş Günü ile tarihin tozlu sayfalarında nefes kesen bir takip!

Usta yazar Ahmet Ümit, antik dünyanın kalbi Roma'da geçen entrikalar, iktidar savaşları ve gizem dolu cinayetlerle okuru soluksuz bir maceraya sürüklüyor.

Roma'nın Beş Günü - Ahmet Ümit

Donna Tartt başyapıtı Gizli Tarih ile dark academia atmosferine kapılın!

Donna Tartt başyapıtı Gizli Tarih ile dark academia atmosferine kapılın!

Antik Yunanca öğrenen bir grup ayrıcalıklı üniversite öğrencisinin sınırları aşan takıntılarını, dostluklarını ve işledikleri cinayetin ardından gelen vicdani çöküşü anlatan modern bir kült roman.

Gizli Tarih - Donna Tartt

Aria Aber kaleminden İyi Kız ile kimlik ve köklerin izinde derin bir yüzleşme!

Aria Aber kaleminden İyi Kız ile kimlik ve köklerin izinde derin bir yüzleşme!

Şiirsel anlatımı, göçmenlik, aidiyet ve kadınlık deneyimini cesurca işleyen kurgusuyla son dönemin en dikkat çeken ve sarsıcı edebiyat eserlerinden biri.

İyi Kız - Aria Aber

Maggie O'Farrell imzalı Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar ile bir ailenin çözülen sırları!

Maggie O'Farrell imzalı Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar ile bir ailenin çözülen sırları!

1976 Londra'sının boğucu sıcak dalgasında kaybolan bir baba ve ardında kalan aile bireylerinin geçmişle, gizlenen gerçeklerle ve kendi iç dünyalarıyla hesaplaşması.

Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar - Maggie O'Farrell

Claire Lynch kaleminden Aile İçi Bir Mesele ile modern aile bağlarına samimi bir bakış!

Claire Lynch kaleminden Aile İçi Bir Mesele ile modern aile bağlarına samimi bir bakış!

Sevginin, ebeveynliğin ve kabullenmenin sınırlarını yoklayan, kalbe dokunan üslubuyla sonbahar okumalarına çok yakışan güçlü bir anlatı.

Aile İçi Bir Mesele - Claire Lynch

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Lucy Foley-Grand Alpine Oteli'nde Cinayet ile karlar altında kapalı oda polisiyesi!

Lucy Foley-Grand Alpine Oteli'nde Cinayet ile karlar altında kapalı oda polisiyesi!

Alplerin zirvesinde, dünyadan izole lüks bir otelde toplanan konuklar ve kar fırtınasının ortasında işlenen gizemli bir cinayet; herkesin şüpheli olduğu bir gerilim.

Grand Alpine Oteli'nde Cinayet - Lucy Foley

Ahmet Şerif İzgören imzalı Tarladan Netflix'e Tarhanadan Latte'ye ile dönüşen yaşam tarzımız!

Ahmet Şerif İzgören imzalı Tarladan Netflix'e Tarhanadan Latte'ye ile dönüşen yaşam tarzımız!

Geleneksel alışkanlıklarımızdan dijital çağın tüketim kodlarına nasıl evrildiğimizi mizahi, düşündürücü ve son derece yalın bir dille gözler önüne seren sosyolojik bir yolculuk.

Tarladan Netflix’e Tarhanadan Latte’ye - Ahmet Şerif İzgören

Sally Rooney romanı İntermezzo ile modern ilişkilerin karmaşık labirenti!

Sally Rooney romanı İntermezzo ile modern ilişkilerin karmaşık labirenti!

Babalarının ölümünün ardından yas ve yaşam arasında sıkışan iki kardeşin farklı hayatlarına, kırılgan bağlarına ve aşk arayışlarına odaklanan sarsıcı bir roman.

İntermezzo - Sally Rooney

Umberto Eco klasiği Gülün Adı ile ortaçağ manastırının karanlık sırlarına yolculuk!

Umberto Eco klasiği Gülün Adı ile ortaçağ manastırının karanlık sırlarına yolculuk!

14. yüzyılda bir İtalyan manastırında peş peşe işlenen keşiş cinayetlerini araştıran rahip William'ın felsefe, teoloji ve edebiyatla harmanlanan unutulmaz soruşturması.

Gülün Adı - Umberto Eco

Cheong Ye imzalı Portakal ve Ekmek Bıçağı ile uzak doğu edebiyatının naif derinliği!

Cheong Ye imzalı Portakal ve Ekmek Bıçağı ile uzak doğu edebiyatının naif derinliği!

Gündelik hayatın sıradan nesneleri üzerinden insan ruhunun inceliklerini, yalnızlığı ve iyileşme süreçlerini yalın bir dille işleyen etkileyici bir anlatı.

Portakal ve Ekmek Bıçağı - Cheong Ye

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John Steinbeck başyapıtı Cennetin Doğusu ile insan doğasının iyi ve kötü savaşı!

John Steinbeck başyapıtı Cennetin Doğusu ile insan doğasının iyi ve kötü savaşı!

Salinas Vadisi'nde nesiller boyu süren iki ailenin Kabil ve Habil mitine uzanan kaderini anlatan, dünya edebiyatının en görkemli destansı romanlarından biri.

Cennetin Doğusu - John Steinbeck

Freida McFadden kaleminden Cadı çok satanlar listesinin 1. sırasında!

Freida McFadden kaleminden Cadı çok satanlar listesinin 1. sırasında!

Ters köşeleri, yüksek temposu ve her sayfasında şüphe uyandıran psikolojik gerilimiyle çok satanlar listelerinin zirvesini bırakmayan soluksuz bir macera.

Cadı - Freida McFadden

Julia Cameron rehberliğinde Sanatçının Yolu ile içinizdeki yaratıcı gücü özgür bırakın!

Julia Cameron rehberliğinde Sanatçının Yolu ile içinizdeki yaratıcı gücü özgür bırakın!

Yaratıcılık tıkanıklığını aşmak, üretme cesaretini yeniden kazanmak ve sabah sayfaları tekniğiyle içsel potansiyeli ortaya çıkarmak isteyen herkes için kült bir başucu kitabı.

Sanatçının Yolu - Julia Cameron

Arthur Schopenhauer imzalı Mutlu Olma Sanatı ile felsefi bir dinginlik arayışı!

Arthur Schopenhauer imzalı Mutlu Olma Sanatı ile felsefi bir dinginlik arayışı!

Kötümser filozofun yaşamın kaçınılmaz acıları ve zorlukları karşısında zihinsel huzuru, direnci ve bilgeliği korumak için sıraladığı 50 altın kural.

Mutlu Olma Sanatı - Arthur Schopenhauer

Sándor Márai klasiği İşin Aslı, Judit ve Sonrası ile bir aşk üçgeninin üç farklı portresi!

Sándor Márai klasiği İşin Aslı, Judit ve Sonrası ile bir aşk üçgeninin üç farklı portresi!

Bir evliliğin çöküşünü koca, eş ve hizmetçi kadının kendi bakış açılarından aktaran, burjuvazinin çöküşünü ve insan zaaflarını derinlemesine inceleyen edebi bir şaheser.

İşin Aslı, Judit ve Sonrası - Sándor Márai

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John Strelecky kaleminden Dünyanın Kıyısındaki Kafe ile hayatın anlamını yeniden keşfedin!

John Strelecky kaleminden Dünyanın Kıyısındaki Kafe ile hayatın anlamını yeniden keşfedin!

Yolunu kaybetmiş bir adamın ıssız bir yolda rastladığı gizemli bir kafede menüdeki sıra dışı sorularla hayatını, hedeflerini ve varoluşunu sorguladığı ilham verici bir anlatı.

Dünyanın Kıyısındaki Kafe - John Strelecky

Alison Espach kaleminden Evlilik İnsanları ile ilişkilerin görünmeyen arka planı!

Alison Espach kaleminden Evlilik İnsanları ile ilişkilerin görünmeyen arka planı!

Uzun soluklu birlikteliklerin iniş çıkışlarını, fedakarlıklarını ve evlilik çatısı altındaki insan hallerini sıcak, zeki ve gerçekçi bir dille resmeden modern bir kurgu.

Evlilik İnsanları - Alison Espach

Mitch Albom klasiği Öğretmenim Mori'yle Salı Buluşmaları ile yaşama dair zamansız dersler!

Mitch Albom klasiği Öğretmenim Mori'yle Salı Buluşmaları ile yaşama dair zamansız dersler!

Ölümcül bir hastalığa yakalanan eski profesörü Morrie Schwartz ile öğrencisinin her salı bir araya gelerek sevgi, affetme, yaşlanma ve hayat üzerine yaptığı ilham dolu son dersler.

Öğretmenim Mori’yle Salı Buluşmaları - Mitch Albom

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
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