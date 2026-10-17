Kitaplığına Yeni Eserler Eklemek İsteyenlere: Ekim Ayı Kitap Önerileri
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Sonbahar serinliğini hissettirirken kahvenin yanına eşlik edecek, sayfaları arasında kaybolacağınız en etkileyici eserler bir araya geldi! Tarihi polisiyelerden felsefi rehberlere ve şiir listelerinin zirvesindeki başyapıtlara kadar ekim ayında kitaplığınıza mutlaka eklemeniz gereken zengin bir liste hazırladık.
Bu içerik 16.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Ahmet Ümit imzalı Roma'nın Beş Günü ile tarihin tozlu sayfalarında nefes kesen bir takip!
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Donna Tartt başyapıtı Gizli Tarih ile dark academia atmosferine kapılın!
Aria Aber kaleminden İyi Kız ile kimlik ve köklerin izinde derin bir yüzleşme!
Maggie O'Farrell imzalı Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar ile bir ailenin çözülen sırları!
Claire Lynch kaleminden Aile İçi Bir Mesele ile modern aile bağlarına samimi bir bakış!
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Lucy Foley-Grand Alpine Oteli'nde Cinayet ile karlar altında kapalı oda polisiyesi!
Ahmet Şerif İzgören imzalı Tarladan Netflix'e Tarhanadan Latte'ye ile dönüşen yaşam tarzımız!
Sally Rooney romanı İntermezzo ile modern ilişkilerin karmaşık labirenti!
Umberto Eco klasiği Gülün Adı ile ortaçağ manastırının karanlık sırlarına yolculuk!
Cheong Ye imzalı Portakal ve Ekmek Bıçağı ile uzak doğu edebiyatının naif derinliği!
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John Steinbeck başyapıtı Cennetin Doğusu ile insan doğasının iyi ve kötü savaşı!
Freida McFadden kaleminden Cadı çok satanlar listesinin 1. sırasında!
Julia Cameron rehberliğinde Sanatçının Yolu ile içinizdeki yaratıcı gücü özgür bırakın!
Arthur Schopenhauer imzalı Mutlu Olma Sanatı ile felsefi bir dinginlik arayışı!
Sándor Márai klasiği İşin Aslı, Judit ve Sonrası ile bir aşk üçgeninin üç farklı portresi!
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John Strelecky kaleminden Dünyanın Kıyısındaki Kafe ile hayatın anlamını yeniden keşfedin!
Alison Espach kaleminden Evlilik İnsanları ile ilişkilerin görünmeyen arka planı!
Mitch Albom klasiği Öğretmenim Mori'yle Salı Buluşmaları ile yaşama dair zamansız dersler!
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