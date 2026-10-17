Kitaplığına Yeni Eserler Eklemek İsteyenlere: Ekim Ayı Kitap Önerileri

Sonbahar serinliğini hissettirirken kahvenin yanına eşlik edecek, sayfaları arasında kaybolacağınız en etkileyici eserler bir araya geldi! Tarihi polisiyelerden felsefi rehberlere ve şiir listelerinin zirvesindeki başyapıtlara kadar ekim ayında kitaplığınıza mutlaka eklemeniz gereken zengin bir liste hazırladık.

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