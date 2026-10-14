Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak İndirimli Isıtıcı ve Soba Modelleri
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Sonbaharın serinliğini hissettirdiği ve kış hazırlıklarının hızlandığı günlerde evinizi, ofisinizi ya da kişisel çalışma alanınızı dakikalar içinde sıcacık yapacak en popüler ısıtıcı modelleri avantajlı fiyatlarla yayında! Yağlı radyatörlerden kule tipi akıllı seramik ısıtıcılara, kompakt fanlı modellerden infrared teknolojisine kadar bütçe dostu ve verimli seçenekleri tek tek seçtik.
Bu içerik 14.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Kumtel LX-6331 fanlı ısıtıcı 2000 W gücüyle Premium üyelerine özel net 879,00 TL!
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Jopus 2000 W termostatlı elektrikli fanlı ısıtıcı ile anında sıcacık alanlar!
Kumtel Dual Orbit kule tipi ısıtıcı sepete özel 2.999 TL yerine net 2.699,10 TL!
Xiaomi Mi Smart Space Heater S akıllı elektrikli ısıtıcı sepete özel 8.999 TL yerine net 8.099,10 TL!
Kumtel 9 dilim beyaz yağlı radyatör sepete özel 2.950 TL yerine net 2.655,00 TL!
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Altus AL 11 RD yağlı radyatör sepete özel 3.799 TL yerine net 3.419,10 TL!
Minisan DP1200 infrared elektrikli ayak altı ısıtıcı net 599,00 TL!
Kiwi KHT 8490 2000 W duvar tipi fanlı ısıtıcı sepete özel 2.514 TL yerine net 2.262,60 TL!
Xiaomi Smart Graphene seramik fanlı ısıtıcı sepete özel 6.888 TL yerine net 6.199,20 TL!
Philips 5000 Serisi kule tipi seramik ısıtıcı sepete özel 8.299 TL yerine net 7.469,10 TL!
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Hilda XH-1201 ışıksız mini ısıtıcı sepete özel 1.990 TL yerine net 1.791,00 TL!
Kumtel LX-2832 siyah quartz soba sepete özel 1.869 TL yerine net 1.682,10 TL!
Philips 3000 Serisi kompakt seramik ısıtıcı sepete özel 7.450 TL yerine net 6.705,00 TL!
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