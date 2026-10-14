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Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak İndirimli Isıtıcı ve Soba Modelleri

etiket Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak İndirimli Isıtıcı ve Soba Modelleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
15.10.2026 - 00:52
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Sonbaharın serinliğini hissettirdiği ve kış hazırlıklarının hızlandığı günlerde evinizi, ofisinizi ya da kişisel çalışma alanınızı dakikalar içinde sıcacık yapacak en popüler ısıtıcı modelleri avantajlı fiyatlarla yayında! Yağlı radyatörlerden kule tipi akıllı seramik ısıtıcılara, kompakt fanlı modellerden infrared teknolojisine kadar bütçe dostu ve verimli seçenekleri tek tek seçtik.

Bu içerik 14.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kumtel LX-6331 fanlı ısıtıcı 2000 W gücüyle Premium üyelerine özel net 879,00 TL!

Kumtel LX-6331 fanlı ısıtıcı 2000 W gücüyle Premium üyelerine özel net 879,00 TL!

Yüksek hava üfleme kapasitesi, termostat ayarı ve hafif taşınabilir yapısıyla on binlerce kullanıcının favorisi olan pratik ısıtıcı 979,00 TL yerine avantajlı fiyatta.

Kumtel LX-6331 2000 W Fanlı Isıtıcı

Seçili Soba ve Isıtıcı Grubu Ürünlerinde %10 İndirim!

Jopus 2000 W termostatlı elektrikli fanlı ısıtıcı ile anında sıcacık alanlar!

Jopus 2000 W termostatlı elektrikli fanlı ısıtıcı ile anında sıcacık alanlar!

25 m² alana kadar etkili hava sirkülasyonu sağlayan, hem sıcak hem soğuk üfleme fonksiyonuna sahip ayarlanabilir termostatlı kompakt model.

Jopus 2000 W Elektrikli Fanlı Isıtıcı

Daha fazla indirimli ısıtıcı için buraya tıklayın

Kumtel Dual Orbit kule tipi ısıtıcı sepete özel 2.999 TL yerine net 2.699,10 TL!

Kumtel Dual Orbit kule tipi ısıtıcı sepete özel 2.999 TL yerine net 2.699,10 TL!

Dikey kule formuyla az yer kaplayan, çift yönlü salınımı sayesinde odayı eşit ve hızlı biçimde ısıtan devrilme emniyetli şık ısıtıcı.

Kumtel Dual Orbit Kule Isıtıcı MH-2300

Xiaomi Mi Smart Space Heater S akıllı elektrikli ısıtıcı sepete özel 8.999 TL yerine net 8.099,10 TL!

Xiaomi Mi Smart Space Heater S akıllı elektrikli ısıtıcı sepete özel 8.999 TL yerine net 8.099,10 TL!

Kızılötesi konvektör teknolojisiyle havayı kurutmadan doğal ve sessiz ısı dağıtan, Mi Home uygulaması üzerinden uzaktan derece derece yönetilen akıllı model.

Xiaomi Mi Smart Space Heater S Kızılötesi Akıllı Elektrikli Isıtıcı

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Kumtel 9 dilim beyaz yağlı radyatör sepete özel 2.950 TL yerine net 2.655,00 TL!

Kumtel 9 dilim beyaz yağlı radyatör sepete özel 2.950 TL yerine net 2.655,00 TL!

Isıyı uzun süre muhafaza eden 9 dilimli yapısı, tekerlekleriyle kolay taşınabilirliği ve dengeli sıcaklık sunan verimli yağ haznesiyle kış odalarının kurtarıcısı.

Kumtel 9 Dilim Beyaz Yağlı Radyatör Kum-1225S

Seçili Soba ve Isıtıcı Grubu Ürünlerinde %10 İndirim!

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Altus AL 11 RD yağlı radyatör sepete özel 3.799 TL yerine net 3.419,10 TL!

Altus AL 11 RD yağlı radyatör sepete özel 3.799 TL yerine net 3.419,10 TL!

Geniş mekanlar için tasarlanan 11 dilimli güçlü gövdesi, üç kademeli ısı ayarı ve termostat kontrolüyle enerjiyi verimli kullanan güvenilir radyatör.

Altus AL 11 RD Yağlı Radyatör

Daha fazla indirimli ısıtıcı için buraya tıklayın

Minisan DP1200 infrared elektrikli ayak altı ısıtıcı net 599,00 TL!

Minisan DP1200 infrared elektrikli ayak altı ısıtıcı net 599,00 TL!

Masa başında veya otururken ayakları sıcacık tutan, devrilme emniyetli, hem iç hem yarı açık mekanlarda kullanıma uygun 1200 W infrared ısıtıcı.

Minisan DP1200 1200 W Infrared Ayak Altı Isıtıcı

Kiwi KHT 8490 2000 W duvar tipi fanlı ısıtıcı sepete özel 2.514 TL yerine net 2.262,60 TL!

Kiwi KHT 8490 2000 W duvar tipi fanlı ısıtıcı sepete özel 2.514 TL yerine net 2.262,60 TL!

Zeminde yer kaplamayan duvara monte edilebilir tasarımı, uzaktan kumandası ve yüksek üfleme gücüyle banyo ve odaları hızla ısıtan model.

Kiwi KHT 8490 2000 W Duvar Tipi Fanlı Isıtıcı

Daha fazla indirimli ısıtıcı için buraya tıklayın

Xiaomi Smart Graphene seramik fanlı ısıtıcı sepete özel 6.888 TL yerine net 6.199,20 TL!

Xiaomi Smart Graphene seramik fanlı ısıtıcı sepete özel 6.888 TL yerine net 6.199,20 TL!

Grafen kaplama seramik rezistansı sayesinde saniyeler içinde termal dalga yayan, güvenli ısı ayarına ve modern dikey tasarıma sahip 2000 W akıllı ısıtıcı.

Xiaomi Smart Graphene 2000 W Seramik Fanlı Isıtıcı

Seçili Soba ve Isıtıcı Grubu Ürünlerinde %10 İndirim!

Philips 5000 Serisi kule tipi seramik ısıtıcı sepete özel 8.299 TL yerine net 7.469,10 TL!

Philips 5000 Serisi kule tipi seramik ısıtıcı sepete özel 8.299 TL yerine net 7.469,10 TL!

Sadece 2 saniyede ultra hızlı ısı yaymaya başlayan PTC seramik plakaları, geniş açılı hava salınımı ve akıllı sensörleriyle odanın ısısını sabit tutan premium kule ısıtıcı.

Philips 5000 Serisi Akıllı Kule Tipi Seramik Isıtıcı CX5120/11

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Hilda XH-1201 ışıksız mini ısıtıcı sepete özel 1.990 TL yerine net 1.791,00 TL!

Hilda XH-1201 ışıksız mini ısıtıcı sepete özel 1.990 TL yerine net 1.791,00 TL!

Gözü yoran ışıma yapmadan fısıltı sessizliğinde ortam sıcaklığını artıran, aşırı ısınma korumalı ve masa üstüne uygun şık mini ısıtıcı.

Hilda XH-1201 Işıksız Sessiz Mini Isıtıcı

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Kumtel LX-2832 siyah quartz soba sepete özel 1.869 TL yerine net 1.682,10 TL!

Kumtel LX-2832 siyah quartz soba sepete özel 1.869 TL yerine net 1.682,10 TL!

1500 Watt güçlü quartz tüpleri, devrilmeye karşı otomatik kapanma emniyeti ve taşınabilir hafif siyah kasasıyla ev ve balkonların pratik sobası.

Kumtel LX-2832 1500 Watt Siyah Quartz Isıtıcı

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Philips 3000 Serisi kompakt seramik ısıtıcı sepete özel 7.450 TL yerine net 6.705,00 TL!

Philips 3000 Serisi kompakt seramik ısıtıcı sepete özel 7.450 TL yerine net 6.705,00 TL!

24 dB fısıltı sessizliğinde çalışan motoru, 2000 W güçlü seramik teknolojisi ve az yer kaplayan modern formuyla uyku veya çalışma anlarında ideal konfor sunuyor.

Philips 3000 Serisi Kompakt Seramik Isıtıcı CX3120/01

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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