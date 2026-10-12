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Hepsiburada Büyük Ekim İndirimleri'nde Öne Çıkan Fırsatlar

etiket Hepsiburada Büyük Ekim İndirimleri'nde Öne Çıkan Fırsatlar

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
13.10.2026 - 01:00
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12-20 Ekim tarihleri arasında geçerli Hepsiburada Büyük Ekim İndirimleri resmen başladı! Kozmetikten ev tekstiline, beyaz eşyadan sevimli dostlarımızın mamalarına, spordan temel market gereksinimlerine kadar tüm kategorilerde geçerli mevcut indirimlerin üzerine sepette ek net tasarruf sağlayan marka ve kategori kampanyalarını tek tek listeledik.   

Bu içerik 13.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Ev tekstili ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim!

Ev tekstili ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim!

Yatak örtüsü setleri, pamuklu nevresim takımları, dekoratif kırlentler ve sonbahar ev sıcaklığını artıran tekstil ürünlerinde 900 TL ve üzeri sepetlerde geçerli ek %15 net düşüş.

Ev Tekstili ve Nevresim Koleksiyonu

Beyaz eşya modellerinde tüm indirimlere ek sepette %10 net indirim!

Beyaz eşya modellerinde tüm indirimlere ek sepette %10 net indirim!

Siemens ve Arçelik gibi güvenilir markaların enerji tasarruflu çamaşır makineleri, No-Frost buzdolapları ve bulaşık makinelerinde büyük Ekim avantajlarına ek sepette ekstra %10 net kazanç.

Büyük Beyaz Eşya Koleksiyonu

Pet shop ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim!

Pet shop ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim!

Royal Canin kısırlaştırılmış kedi mamaları, Pro Plan somonlu ve tavuklu kuru mamalar ile Felix kuzu etli yaş mama konservelerinde 1.000 TL ve üzeri siparişlerde sepette ek %15 net indirim.

Kedi ve Köpek Pet Shop Ürünleri

adidas giyim ve ayakkabı ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim!

adidas giyim ve ayakkabı ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim!

Campus ve Samba tarzı ikonik süet spor ayakkabılar ile kapüşonlu sweatshirt modellerinde 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde tüm indirimlere ek sepette ekstra %15 net avantaj.

adidas Spor Ayakkabı ve Giyim Koleksiyonu

Sağlık ve güzellik ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim!

Sağlık ve güzellik ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim!

Möller's Omega-3 balık yağları, Rexona Clinical Protection ter önleyici krem deodorantlar ve Oral-B şarjlı diş fırçalarında 600 TL ve üzeri sepetlerde geçerli net %15 indirim fırsatı.

Sağlık, Kişisel Bakım ve Güzellik Koleksiyonu

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Temizlik ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim!

Temizlik ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim!

Yumoş konsantre yumuşatıcılar, Bingo akıllı kapsül bulaşık makinesi deterjanları ve Solo bambu katkılı rulo tuvalet kağıtlarında 450 TL ve üzeri alışverişlerde sepette ek %15 net düşüş.

Temel Tüketim ve Ev Temizlik Malzemeleri

Siveno %100 doğal kişisel bakım ürünlerinde sepette net %15 indirim!

Siveno %100 doğal kişisel bakım ürünlerinde sepette net %15 indirim!

Doğal mineral roll-on çeşitleri, saf biberiye saç ve cilt toniği ile çocuklara özel katkısız doğal diş macunlarında 600 TL ve üzeri alışverişlerde tüm indirimlere ek sepette %15 net fırsat.

Siveno %100 Doğal İçerikli Kişisel Bakım Ürünleri

Oto aksesuar günlerinde sepette %5 ve %10 ek indirim!

Oto aksesuar günlerinde sepette %5 ve %10 ek indirim!

Continental kış lastikleri, acil durum akü takviye cihazları, hava kompresörleri ve araç içi güvenlik kameralarında sürüş güvenliğini artıran sepette %5 ve %10 net indirim avantajı.

Oto Aksesuar ve Kış Lastiği Koleksiyonu

The Purest Solutions cilt bakım ürünlerinde sepette net %15 indirim!

The Purest Solutions cilt bakım ürünlerinde sepette net %15 indirim!

Gözenek sıkılaştırıcı BHA ve glikolik asitli arındırıcı tonikler ile ton eşitleyici C vitamini serumları başta olmak üzere popüler dermokozmetik bakım ürünlerinde 600 TL ve üzeri alışverişlerde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim fırsatı.

The Purest Solutions Serum ve Tonik Cilt Bakım Koleksiyonu

Roborock akıllı robot süpürgelerde tüm indirimlere ek sepette %10 net indirim!

Roborock akıllı robot süpürgelerde tüm indirimlere ek sepette %10 net indirim!

Yüksek emiş gücü, paspas yıkamalı ve toz boşaltmalı otomatik istasyonları, engellerden akıllıca kaçınan haritalama teknolojisiyle ev hijyeninde çığır açan Roborock robot süpürge modellerinde büyük indirimlere ek sepette ekstra %10 net düşüş.

Roborock Akıllı Robot Süpürge Koleksiyonu

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Koton kadın ve erkek giyim ürünlerinde sepette net %15 indirim!

Koton kadın ve erkek giyim ürünlerinde sepette net %15 indirim!

Sonbahar ve kış sezonuna damga vuran şık ekose ceketler, takım elbiseler, trikolar ve günlük kombinlerin vazgeçilmez parçalarında 700 TL ve üzeri alışverişlerde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim avantajı.

Koton Yeni Sezon Giyim Koleksiyonu

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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