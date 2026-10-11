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Prime Alışveriş Festivali'nde Son Gün: Öne Çıkan Kampanyalar ve Top 100 Fırsatları

etiket Prime Alışveriş Festivali'nde Son Gün: Öne Çıkan Kampanyalar ve Top 100 Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
12.10.2026 - 00:51
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Prime Alışveriş Festivali tüm hızıyla sürerken sepetleri dolduran çok al az öde fırsatları, kuponlu kategoriler ve fiyatı dibi gören favori ürünler bir araya geldi! Alışverişinizi tamamlamadan önce öne çıkan kampanyalarına göz atabilir, festivalin en çok satan Top 100 listesini inceleyebilir ve sizin için seçtiğimiz günün yıldız indirimlerini keşfedebilirsiniz.

Bu içerik 11.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Prime alışveriş festivali kapsamında öne çıkan bazı kategoriler:

adidas TERREX EASTRAIL 3 CLIMA erkek spor ayakkabı son 365 günün en düşüğü net 2.848,00 TL!

adidas TERREX EASTRAIL 3 CLIMA erkek spor ayakkabı son 365 günün en düşüğü net 2.848,00 TL!

Zorlu arazi şartlarına ve şehir yürüyüşlerine uygun dayanıklı dış tabanı, hafif yapısı ve nefes alan yüzeyiyle 2.966,38 TL yerine son bir yılın dip fiyatında.

adidas TERREX EASTRAIL 3 CLIMA Erkek Spor Ayakkabı

Stanley The Transit FlipTop Mug 0.35 litre son 365 günün en düşüğü net 1.349,00 TL!

Stanley The Transit FlipTop Mug 0.35 litre son 365 günün en düşüğü net 1.349,00 TL!

Tek elle kolayca açılan sızdırmaz FlipTop kapağı, kompakt boyutu ve dayanıklı paslanmaz çelik gövdesiyle 1.699,00 TL yerine %21 indirimle satışta.

STANLEY The Transit FlipTop Mug Termos Bardak 0.35 Litre Siyah 2.0

Levi's Original Housemark Tee erkek tişört son 90 günün en düşüğü net 697,85 TL!

Levi's Original Housemark Tee erkek tişört son 90 günün en düşüğü net 697,85 TL!

Göğüsteki ikonik minik logo işlemesi, yumuşak yüzde yüz pamuklu penye kumaşı ve rahat kesimiyle 775,00 TL yerine gardıropların kurtarıcısı.

Levi's Original Housemark Tee Erkek Tişört

Oral-B iO2 siyah elektrikli diş fırçası son 90 günün en düşüğü net 2.249,00 TL!

Oral-B iO2 siyah elektrikli diş fırçası son 90 günün en düşüğü net 2.249,00 TL!

Manyetik iO teknolojisi, tek şarjla 4 haftaya kadar dayanan uzun pil ömrü ve plakları derinlemesine temizleyen yuvarlak başlığıyla 2.449,00 TL yerine indirimde.

Oral-B iO2 Siyah Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası

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Vileda Turbo pedallı temizlik seti Prime'a özel indirimle net 1.914,99 TL!

Vileda Turbo pedallı temizlik seti Prime'a özel indirimle net 1.914,99 TL!

Ayak pedalıyla zahmetsizce sıkılan dönen mekanizması, mikrofiber paspası ve dayanıklı siyah kovasıyla ev temizliğini pratikleştiren set Prime fırsatında.

Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti Siyah

L’Oréal Paris Elseve Hydra Hyaluronic 72 saat nemlendirici maske son 365 günün en düşüğü net 174,90 TL!

L’Oréal Paris Elseve Hydra Hyaluronic 72 saat nemlendirici maske son 365 günün en düşüğü net 174,90 TL!

Saf hyaluronik asit içeriğiyle nemsiz saç tellerini ağırlaştırmadan 72 saat boyunca neme doyuran ve dolgunlaştıran 300 ml saç maskesi 293,04 TL yerine %40 indirimle sepetlerde.

L’Oréal Paris Elseve Hydra Hyaluronic 72 Saat Nem Maskesi 300 ml

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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