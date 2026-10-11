Prime Alışveriş Festivali'nde Son Gün: Öne Çıkan Kampanyalar ve Top 100 Fırsatları
Prime Alışveriş Festivali tüm hızıyla sürerken sepetleri dolduran çok al az öde fırsatları, kuponlu kategoriler ve fiyatı dibi gören favori ürünler bir araya geldi! Alışverişinizi tamamlamadan önce öne çıkan kampanyalarına göz atabilir, festivalin en çok satan Top 100 listesini inceleyebilir ve sizin için seçtiğimiz günün yıldız indirimlerini keşfedebilirsiniz.
Bu içerik 11.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Prime alışveriş festivali kapsamında öne çıkan bazı kategoriler:
Head & Shoulders, Old Spice ve Pantene bakım ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim
Duracell pil paketlerinde 1.000 TL alışverişe 100 TL indirim
Julius Meinl kahve çeşitlerinde 750 TL üzerine 150 TL sepet indirimi
Prima, Ariel ve Fairy temel temizlik ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim
Pro Plan, Felix, Gourmet ve One mamalarda 5.000 TL'ye 250 TL indirim
Seçili kedi ve köpek yaş mamalarında 250 TL alışverişe %20 indirim
Prime Alışveriş Festivali'nin en çok satan Top 100 fırsatını incelemek için buraya tıklayın
adidas TERREX EASTRAIL 3 CLIMA erkek spor ayakkabı son 365 günün en düşüğü net 2.848,00 TL!
Stanley The Transit FlipTop Mug 0.35 litre son 365 günün en düşüğü net 1.349,00 TL!
Levi's Original Housemark Tee erkek tişört son 90 günün en düşüğü net 697,85 TL!
Oral-B iO2 siyah elektrikli diş fırçası son 90 günün en düşüğü net 2.249,00 TL!
Vileda Turbo pedallı temizlik seti Prime'a özel indirimle net 1.914,99 TL!
L’Oréal Paris Elseve Hydra Hyaluronic 72 saat nemlendirici maske son 365 günün en düşüğü net 174,90 TL!
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