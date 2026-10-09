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Rüzgara ve Soğuğa Karşı Şık Koruma: Helly Hansen Paramount Softshell Erkek Ceket İndirimde!

etiket Rüzgara ve Soğuğa Karşı Şık Koruma: Helly Hansen Paramount Softshell Erkek Ceket İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
09.10.2026 - 17:33
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Açık hava aktivitelerinde, doğa yürüyüşlerinde veya mevsim geçişlerinde şehir hayatında hem şıklığı hem de üstün korumayı bir arada arayanlar için harika bir fırsat! Outdoor dünyasının öncü markalarından Helly Hansen’ın ikonik tasarımı Helly Hansen Paramount Softshell Erkek Ceket, Amazon’un cazip indirimleriyle satışta.

Bu içerik 9.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Rüzgar Geçirmez, Suya Dayanıklı ve Nefes Alabilir Kumaş Teknolojisi

Rüzgar Geçirmez, Suya Dayanıklı ve Nefes Alabilir Kumaş Teknolojisi

Özel membranlı membran yapısı sayesinde sert rüzgarlara ve hafif yağışlara karşı mükemmel bir kalkan oluşturur. Nefes alabilir kumaş teknolojisi, hareket halindeyken vücut ısınızı dengede tutarak terlemenizi önler ve gün boyu ferah bir kullanım sunar. Üstelik su itici kaplaması doğayı koruyan PFC-free malzemeden üretilmiştir.

Yumuşacık Polar Astar ve Esnek Hareket Özgürlüğü

Yumuşacık Polar Astar ve Esnek Hareket Özgürlüğü

İç kısmındaki fırçalanmış yumuşak polar astarı soğuk havalarda vücut sıcaklığınızı koruyarak ekstra sıcaklık ve konfor sağlar. Esnek kumaş yapısı sayesinde yürüyüş, tırmanış veya günlük koşturmacada kollarınızın ve bedeninizin rahatça hareket etmesine olanak tanır.

İşlevsel Fermuarlı Cepler ve Ayarlanabilir Detaylar

İşlevsel Fermuarlı Cepler ve Ayarlanabilir Detaylar

Ceket üzerinde güvenli depolama sunan YKK® fermuarlı göğüs cebi ve iki adet el cebi bulunur; telefon, anahtar veya cüzdan gibi eşyalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz. Çene korumalı yüksek yaka tasarımı rüzgar girişini engellerken, ayarlanabilir manşetleri sayesinde ceketi bileklerinize tam oturtabilirsiniz.

Gardırobunuza ömürlük, kaliteli ve stil sahibi bir outdoor ceket kazandırmak istiyorsanız Helly Hansen Paramount Softshell Erkek Ceket’i Amazon güvencesiyle %20 indirimli fiyattan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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