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20 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 20 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
12.10.2026 - 10:38
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20 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
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Sayley Kakaolu Fındık Kreması 400 g 69 TL

Sayley Kakaolu Fındık Kreması 400 g 69 TL

  • Ülker Fındık Rüyası Bütün Fındıklı Çikolata 40,5 g 19,50 TL

  • Bebeto Bubble Gum Yumuşak Şeker 140 g 35 TL

  • Kitkat F1 Figürlü Sütlü Çikolata 6x11 g 79 TL

  • Kathy Fındıklı Pralin Dolgulu Belçika Çikolatası 250 g 149 TL

  • Adikam Oyun Kumandası Figürlü Çikolata 70 g 119 TL

  • Ganache Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata Kaplamalı Bisküvi 105 g 149 TL

  • Miskos Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 g 99 TL

  • Miskos Sade Çekme Helva 240 g 89 TL

  • Miskos Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 g 59 TL

  • Miskos Çekme Helva Çeşitleri 240 g 99 TL

  • Hanuta Fındık Kremalı Gofret 2x22 g 58 TL

  • Biscolata Mia Fındık Kaplamalı Kakaolu Krema Dolgulu Top Gofret 30,1 g 35 TL

  • Ülker Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi 800 g 89 TL

  • Ülker Dido Nut Antep Fıstıklı 35 g 42 TL

  • Patisswiss Bold Bütün Kajulu Kare Çikolata 100 g 79 TL

  • Eti Susamlı Çubuk Kraker 120 g 23,50 TL

  • Eti Crax Peynirli Soğanlı Patlayan Kraker 90 g 32 TL

  • Rice Up 120 g Prınç Patlağı 65 TL

  • Eti Paykek Kakaolu Kek 200 g 49 TL

  • Luppo Karaorman Meyve Aromalı Çikolata Kaplı Kek 182 g 75 TL

  • Dankek Magma Karamelli Mini Kek 210 g 65 TL

  • First Infinity Şekersiz Sakız Çeşitleri 27 g 35 TL

  • Ülker Albeni Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvi 72 g 28,50 TL

  • Ülker 9 Kat Tat Fındık Kremalı Gofret 39 g 9 TL

  • SEK %0,5 Yağlı Süt 1 L 42,50 TL

  • Künefito Kadayıf Topu Çeşitleri 350 g 165 TL

  • Feast Acıklı Soğan Halka 450 g 62 TL

  • Feast Kriket Patates 1000 g 125 TL

  • Superfresh Pizza Tost 200 g 79,50 TL

  • Nutella Dondurulmuş Tatlı 230 g 399 TL

  • Pınar %2,5 Yağlı Süt 1 L 65 TL

  • Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 149 TL

  • İçim %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 199 TL

  • Sek Süzme Yoğurt 400 g 79,50 TL

  • Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 399 TL

  • Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g 369 TL

  • Yörsan Ayran 2 L 79,50 TL

  • Dost Şeftalili Pastörize Süt 1 L 59 TL

  • Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L 109 TL

  • İçim Labne 3x180 g 179 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tava Peyniri 1000 g 229 TL

  • Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL

  • Sek Ayran 200 ml 10 TL

  • İçim Probiyotik İçecek 250 ml 49,50 TL

  • Altınkılıç Kayısı & Keten Tohumlu Kefir 250 ml 44,50 TL

  • Polonez Zeytinyağlı Otlu Piliç Füme 150 g 49 TL

  • Polonez Hindi Fıstıklı Salam 2x50 g 39 TL

  • Chefista Çıtır Tavuk Bonfile 320 g 129 TL

  • Erpiliç Piliç Sarma 1000 g 99 TL

  • Banvit Soslu Piliç Kanat 1000 g 219 TL

  • Özlem Et Dana Frankfurter Sosis 250 g 199 TL

  • Ahmet İpek Dana Kangal Sucuk 400 g 299 TL

Alsan Riviera Zeytinyağı 5 L 899 TL

Alsan Riviera Zeytinyağı 5 L 899 TL

  • Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5 L 449 TL

  • Efsane Baldo Pirinç 5 kg 369 TL

  • Saban Bulgur Çeşitleri 1 kg 38 TL

  • Arbella Tagliatelle Makarna 400 g 69 TL

  • Arbella Makarna Çeşitleri 500 g 19,75 TL

  • Söke Tam Buğdaylı Tortilla Lavaş 360 g 20 cm 39 TL

  • Pastavilla Lazanya 500 g 120 TL

  • Kaanlar Yağlı Kara Siyah Zeytin 291-320 Adet/Kg 900 g 159 TL

  • Üzüm Pekmezi 500 g + Tahin 400 g Lokman 189 TL

  • Balçiçek Süzme Çiçek Balı 1 kg 365 TL

  • Polpa Domates Parçacıklı Rende Burcu 675 g 35 TL

  • Set Calve Ketçap 610 g + Mayonez 380 g 129 TL

  • Un'aurora Food Yaprak Sarma 400 g 89,50 TL

  • Seres Sos Çeşitleri 64,50 TL

  • Tukaş Makarna Sos Çeşitleri 37,50 TL

  • Knorr Makarna Sos Çeşitleri 49,50 TL

  • Kellogg's Cocopops Kakaolu Mısır Gevreği 2x700 g 189 TL

  • 7 Days Kakao Kremalı Mini Kruvasan 185 g 85 TL

  • Birma Paket Margarin 4x250 g 109 TL

  • Kent Krem Şanti 150 g & Pudra Şekeri 150 g Kent Boringer 69 TL

  • Duru Keten Tohumu 10x8 g 24 TL

  • Duru Çiya Tohumu 10x8 g 35 TL

21 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Eve Teslim Kataloğu

21 Ekim 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Eve Teslim Kataloğu

  • Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS 35.450 TL

  • Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 300 NFE 22.900 TL

  • Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE 19.900 TL

  • Keysmart 7 Kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM 17.900 TL

  • Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 19.900 TL

  • Keysmart 9 Kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 20.900 TL

  • Keysmart 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 90 KM 17.900 TL

  • Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 15.900 TL

  • Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 17.900 TL

  • Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 15.900 TL

  • Kiwi Cam Temizleme Robotu KWC-7131 3.750 TL

  • Adore Hampton 3 Kapaklı Gardırop 5.990 TL

  • Adore Çekmeceli Tv Sephesi 4.290 TL

  • Adore 3 Kapaklı Gardırop 4.750 TL

  • Adore 4 Kapaklı Tek Çekmeceli Kahve Köşesi 4.990 TL

  • Adore Çamaşır Makinesi Dolabı 2.990 TL

  • Adore Sürgü Tablalı Çamaşır ve Kurutma Makinesi Dolabı 3.590 TL

  • Adore Hampton Çekmeceli Çalışma Masası 2.990 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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