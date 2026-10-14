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1000 TL ve Altına Alabileceğiniz Haftanın Kullanışlı Ürün Önerileri

etiket 1000 TL ve Altına Alabileceğiniz Haftanın Kullanışlı Ürün Önerileri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.10.2026 - 14:49
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Küçük dokunuşlarla günlük hayatımızı konforlu hale getirmeyi seviyoruz. Üstelik bunun için servet harcamaya gerek yok! Ev düzeninden mutfağa, güvenlikten kişisel bakıma kadar bütçenizi sarsmayacak, 'iyi ki almışım' diyeceğiniz 1.000 TL altı en pratik ürünleri bir araya getirdik.

Bu içerik 14.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Evde dışarıda, sporda ya da ofiste taze ve sağlıklı içecekler hazırlamak artık çok kolay!

Evde dışarıda, sporda ya da ofiste taze ve sağlıklı içecekler hazırlamak artık çok kolay!

Taşınabilir yapısıyla dilediğiniz her yere götürebileceğiniz bu şık blender, hızlıca smoothie hazırlamak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.

876 TL fiyatıyla buradan satın alabilirsiniz.

Dağınık çekmecelere, üst üste yığılan eşyalara elveda deyin!

Dağınık çekmecelere, üst üste yığılan eşyalara elveda deyin!

Ayarlanabilir yapısıyla dolap içlerinizi, çekmecelerinizi veya raflarınızı parmaklarınızın ucunda tıkır tıkır işleyen bir düzene sokacak harika bir yardımcı.

Linki burada.

Yürüyüşte, seyahatte veya parkta sevimli dostunuzun susuz kalmasına son!

Yürüyüşte, seyahatte veya parkta sevimli dostunuzun susuz kalmasına son!

Paslanmaz çelik yapısıyla hem dayanıklı hem de güvenli olan bu taşınabilir suluk, patili dostunuzla yaptığınız outdoor maceraların vazgeçilmezi olacak.

Linki burada.

Evde duran o eski piller dolu mu boş mu diye anlamaya çalışmaktan sıkıldıysanız bu dijital test cihazı tam size göre!

Evde duran o eski piller dolu mu boş mu diye anlamaya çalışmaktan sıkıldıysanız bu dijital test cihazı tam size göre!

Pilin enerjisini net bir şekilde gösteren bu küçük cihaz, evdeki atık pil karmaşasına son veriyor. 

Linki burada.

Hava durumunun ne yapacağı belli olmayan günlerde çantanızda mutlaka bulunması gereken bir parça.

Hava durumunun ne yapacağı belli olmayan günlerde çantanızda mutlaka bulunması gereken bir parça.

Su geçirmez, kapüşonlu ve tekrar kullanılabilir yapısıyla aniden bastıran yağmurlarda en büyük kurtarıcınız olacak.

Linki burada.

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Evcil hayvanınızı, evinizi ya da ofisinizi uzaktan kontrol etmek, hareketleri anında takip etmek artık çok pratik.

Evcil hayvanınızı, evinizi ya da ofisinizi uzaktan kontrol etmek, hareketleri anında takip etmek artık çok pratik.

Net görüntü kalitesi ve akıllı özellikleriyle güvenliğinizi kolayca sağlayan bu kamera, akıllı ev sistemlerinin vazgeçilmezi.

Üstelik 999 TL! 

Linkini buraya bıraktım.

Duş keyfinizi üst seviyeye taşıyın!

Duş keyfinizi üst seviyeye taşıyın!

Duşta su basıncından şikayetçi olanlar ya da suyunu filtrelemek isteyenler için harika bir yenilik. Farklı akış modları ve tasarruflu yapısıyla banyo deneyiminizi adeta bir spa keyfine dönüştürecek.

Linki burada.

Mutfağınızda retro şıklığına yer açın!

Mutfağınızda retro şıklığına yer açın!

999 TL fiyatıyla burada sizi bekliyor.

Çalışma alanınıza şık bir dokunuşa ne dersiniz?

Çalışma alanınıza şık bir dokunuşa ne dersiniz?

Gözü yormayan ışığı, ayarlanabilir parlaklık kademeleri ve modern dokunmatik kontrol paneliyle masa başı çalışmalarınızı çok daha konforlu hale getirecek şık bir lamba.

Linki burada.

Şık borosilikat cam yapısı ve süzgeçli pratik tasarımıyla bitki çayları veya meyveli sular hazırlamak artık çok daha estetik ve kolay

Şık borosilikat cam yapısı ve süzgeçli pratik tasarımıyla bitki çayları veya meyveli sular hazırlamak artık çok daha estetik ve kolay

Linki burada.

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Mutfak raflarına estetik bir görünüm kazandırmak isteyenler için bambu kapaklı, minimalist ve şık bir kare kavanoz.

Mutfak raflarına estetik bir görünüm kazandırmak isteyenler için bambu kapaklı, minimalist ve şık bir kare kavanoz.

Kuru gıdalarınızı taze ve düzenli tutmanın en zarif yolu.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Ayakkabılıkta yer açın!

Ayakkabılıkta yer açın!

Ayakkabı kalabalığına ve dağınıklığına son veren, taşınabilir ve katlanabilir özellikli bu pratik organizer sayesinde gardırobunuzda ya da antrenizde alan açmak çok kolay.

Üstelik 1000 TL altında!

Linki burada.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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