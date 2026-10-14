1000 TL ve Altına Alabileceğiniz Haftanın Kullanışlı Ürün Önerileri
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Küçük dokunuşlarla günlük hayatımızı konforlu hale getirmeyi seviyoruz. Üstelik bunun için servet harcamaya gerek yok! Ev düzeninden mutfağa, güvenlikten kişisel bakıma kadar bütçenizi sarsmayacak, 'iyi ki almışım' diyeceğiniz 1.000 TL altı en pratik ürünleri bir araya getirdik.
Bu içerik 14.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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