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Bugün İndirimde Neler Var? 14 Ekim 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 14 Ekim 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
14.10.2026 - 11:15
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Doğal bakım favorilerinden ev tekstili ve yağmurluklara kadar haftanın ortasında öne çıkan en avantajlı fiyatlar yayında! Puma erkek sweatshirt modelindeki son bir yılın dip fiyatından adidas spor ayakkabıya, Karaca Refikadan çay seti indiriminden Zühre Ana kozalak macunundaki çifte avantaja kadar günün en cazip tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin. 

Bu içerik 14.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Puma Teamgoal Casuals yuvarlak yaka erkek sweatshirt son 365 günün en düşüğü net 1.195,72 TL!

Puma Teamgoal Casuals yuvarlak yaka erkek sweatshirt son 365 günün en düşüğü net 1.195,72 TL!

Yumuşak örgü dokusu, rahat kalıbı ve spor şıklığı bir araya getiren minimal tasarımıyla 1.342,00 TL yerine son bir yılın en düşük fiyatında.

PUMA Teamgoal Casuals Yuvarlak Yaka Erkek Sweatshirt

Jouis tekrar kullanılabilir hafif panço yağmurluk net 172,40 TL!

Jouis tekrar kullanılabilir hafif panço yağmurluk net 172,40 TL!

Su geçirmez dayanıklı Eva kumaşı, kapüşonlu uzun yapısı ve çantada yer kaplamayan hafif taşınabilir formuyla yağmurlu günlerde yürüyüş ve kampların kurtarıcısı.

Jouis Hafif Taşınabilir Unisex Kapüşonlu Panço Yağmurluk

Karaca Refikadan Tatlıcan 6'lı çay bardağı seti %20 indirimle 499,98 TL yerine net 399,98 TL!

Karaca Refikadan Tatlıcan 6'lı çay bardağı seti %20 indirimle 499,98 TL yerine net 399,98 TL!

Çay keyfini artıran zarif ince belli formu, ergonomik tutuşu ve kaliteli cam işçiliğiyle çay saatlerine şıklık katan 6 parçalı özel tasarım set.

Karaca Refikadan Tatlıcan 6'lı Çay Bardağı Seti

Zühre Ana kozalak macununda %30 indirime ek onedio10 koduyla avantajlı fiyat!

Zühre Ana kozalak macununda %30 indirime ek onedio10 koduyla avantajlı fiyat!

Doğal çam kozalağı özleriyle hazırlanan zengin içerikli macun 858,00 TL yerine 568,00 TL'ye düşerken sepette onedio10 koduyla ekstra %10 indirim kazandırıyor.

Zühre Ana Doğal Çam Kozalağı Macunu

adidas Sportswear Court Shoes unisex spor ayakkabı sepete özel 3.049 TL yerine net 1.554,99 TL!

adidas Sportswear Court Shoes unisex spor ayakkabı sepete özel 3.049 TL yerine net 1.554,99 TL!

Yumuşak adımlar sunan taban yastıklaması ve dayanıklı sayasıyla sepette neredeyse yarı fiyatına.

adidas Sportswear IF4076 Court Spor Ayakkabı

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Kiwi KSM-2442 kalp desenli 1200 W waffle makinesi mutfaklarda!

Kiwi KSM-2442 kalp desenli 1200 W waffle makinesi mutfaklarda!

Hızlı ve eşit ısı dağıtan 1200 Watt yüksek gücü, yapışmaz dayanıklı plakaları ve eğlenceli kalp formundaki kalıbıyla evde çıtır çıtır tatlılar hazırlamayı pratikleştiren siyah-gri model.

Kiwi KSM-2442 Kalp Desenli Yapışmaz Plakalı Waffle Makinesi

%100 doğal biberiye suyu güçlendirici saç toniği 100 ml %55 indirimle 719,90 TL yerine net 323,95 TL!

%100 doğal biberiye suyu güçlendirici saç toniği 100 ml %55 indirimle 719,90 TL yerine net 323,95 TL!

Saç köklerini canlandıran, dökülmeyi azaltıp yeni saç oluşumunu destekleyen katkısız doğal formülüyle çok satanlar listesinde zirveye oynayan saç toniği yarı fiyatından daha ucuza sepetlerde.

%100 Doğal Biberiye Suyu Güçlendirici Saç Toniği 100 ml

Madame Coco Eze 2'li toprak rengi banyo paspası 529,99 TL yerine net 329,99 TL!

Madame Coco Eze 2'li toprak rengi banyo paspası 529,99 TL yerine net 329,99 TL!

Yumuşacık dokusu, yüksek su çekme kapasitesi ve banyolara sıcaklık katan modern toprak tonuyla ikili set avantajlı fiyatıyla satışta.

Madame Coco Eze 2'li Banyo Paspas Seti Toprak

Züber sağlıklı atıştırmalıklarda Ekim fırsatları: 400 TL'ye varan kuponlar!

Züber sağlıklı atıştırmalıklarda Ekim fırsatları: 400 TL'ye varan kuponlar!

Şekeri yalnızca meyveden gelen, katkısız ve yüksek lifli yeni Antep fıstıklı ile yer fıstıklı Fıstık kuruyemiş barlarından yeni parçacıklı %100 yer fıstığı ezmesine kadar tüm favorilerde 750 TL'ye 75 TL, 1.500 TL'ye 300 TL ve 2.000 TL'ye 400 TL sepet kuponu avantajı.

Züber Doğal ve Sağlıklı Atıştırmalık Çeşitleri

La Roche-Posay seçili cilt bakım ürünlerinde 1.500 TL'ye 300 TL sepet indirimi!

La Roche-Posay seçili cilt bakım ürünlerinde 1.500 TL'ye 300 TL sepet indirimi!

Yağlı ve akneye eğilimli ciltlerin vazgeçilmezi Effaclar arındırıcı yüz temizleme jelleri, gözenek sıkılaştırıcı tonikler 1.500 TL alışverişe anında net 300 TL indirim fırsatı.

La Roche-Posay Seçili Dermokozmetik Bakım Koleksiyonu

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Rossmann temizlik ve bakım ürünlerinde ''ROSSMANN200'' koduyla 200 TL kupon fırsatı!

Rossmann temizlik ve bakım ürünlerinde ''ROSSMANN200'' koduyla 200 TL kupon fırsatı!

 ROSSMANN200 koduyla 800 TL ve üzeri sepetlerde anında 200 TL indirim kazanabilir, mutfak ve banyo hijyeninin vazgeçilmezi seçili Domol ürünlerinde ise ikinci ürüne ek %30 indirim avantajından yararlanabilirsiniz.

Rossmann ve Seçili Domol Temizlik Koleksiyonu

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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