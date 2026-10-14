İyi ki Doğdun Akrep Burcu! Akrepler İçin 12 Kullanışlı ve Şık Hediye Önerisi

Bazen tüm dünyadan uzaklaşıp yalnızca kendi alanında üretmeyi ve derin odaklanmayı seven Akrep burçları için sabırla inşa edilecek, bittiğinde de evinin en özel köşesini süsleyecek 253 parçalık dekoratif bir bitki dünyası.

LEGO Botanicals Sallanan Bitkiler 11506 Yapım Seti