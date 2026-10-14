İyi ki Doğdun Akrep Burcu! Akrepler İçin 12 Kullanışlı ve Şık Hediye Önerisi
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Minimalist ama gizemli detaylardan vazgeçemeyen, estetiğe ve performansa önem veren Akrep burçları için özenle seçtiğimiz hediye önerileri:
Bu içerik 14.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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