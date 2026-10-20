Kalabalıkta Bile Yalnız Hissedenlerin Sık Sık Kurduğu 8 Cümle

Etrafınızda arkadaşlarınız, aileniz ve sizi seven insanlar olsa da zaman zaman kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Çünkü yalnızlık her zaman fiziksel olarak tek başına olmakla ilgili değil. Bazen insan en yakınlarının yanında bile anlaşılmadığını ya da kimsenin onu gerçekten dinlemediğini düşünebiliyor. Üstelik bu duygular, günlük konuşmalar sırasında kullandığımız bazı cümlelere de yansıyabiliyor. YourTango’da yayımlanan bir yazıda, çevresinde insanlar olmasına rağmen kendini yalnız hisseden kişilerin sohbetlerde sık sık kullandığı sekiz ifadeye yer verildi.

İşte farkında olmadan kurduğumuz ve bazen duygusal ihtiyaçlarımız hakkında ipucu verebilen o cümleler…