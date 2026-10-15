Kalabalıkların İçinde Bile Yalnız Hissetmenizin 3 Nedeni

Pek çok insanı yüzeysel olarak tanıyıp hiçbirini gerçek arkadaşınız olarak görmeyebilirsiniz. Bu kişiler sizi neyin harekete geçirdiğini bilmiyor, siz de onlarla en derin sırlarınızı ve duygularınızı paylaşmıyorsunuz.

Bu durumda hayatınızda zaten yer alan insanlarla daha derin bağlar kurmaya çalışmak işe yarayabilir.