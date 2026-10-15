Kalabalıkların İçinde Bile Yalnız Hissetmenizin 3 Nedeni
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Kendinizi yalnız hissedip dışarı çıktığınız anda kalabalıktan kaçmak isteyebilirsiniz. Bu çelişkili his hiç de nadir değil. Kalabalık bir odadayken bile insanın peşini bırakmayan bu duygu, duygusal yalnızlık olarak adlandırılıyor ve yakın bir bağın yokluğundan kaynaklanıyor.
İşte olası 3 nedeni...
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1. Çevrenizde çok insan olsa da derin bağlar kuramamış olabilirsiniz.
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2. Zor anlarda yaslanabileceğiniz bir destek sisteminiz olmayabilir.
3. Belki de yanınızda olmasını istediğiniz belirli biri var.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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