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Kalabalıkların İçinde Bile Yalnız Hissetmenizin 3 Nedeni

Kalabalıkların İçinde Bile Yalnız Hissetmenizin 3 Nedeni

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 16:56
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Kendinizi yalnız hissedip dışarı çıktığınız anda kalabalıktan kaçmak isteyebilirsiniz. Bu çelişkili his hiç de nadir değil. Kalabalık bir odadayken bile insanın peşini bırakmayan bu duygu, duygusal yalnızlık olarak adlandırılıyor ve yakın bir bağın yokluğundan kaynaklanıyor.

İşte olası 3 nedeni...

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1. Çevrenizde çok insan olsa da derin bağlar kuramamış olabilirsiniz.

1. Çevrenizde çok insan olsa da derin bağlar kuramamış olabilirsiniz.

Pek çok insanı yüzeysel olarak tanıyıp hiçbirini gerçek arkadaşınız olarak görmeyebilirsiniz. Bu kişiler sizi neyin harekete geçirdiğini bilmiyor, siz de onlarla en derin sırlarınızı ve duygularınızı paylaşmıyorsunuz.

Bu durumda hayatınızda zaten yer alan insanlarla daha derin bağlar kurmaya çalışmak işe yarayabilir.

2. Zor anlarda yaslanabileceğiniz bir destek sisteminiz olmayabilir.

2. Zor anlarda yaslanabileceğiniz bir destek sisteminiz olmayabilir.

Anlamlı bağlar kuramamak, destek eksikliğini de beraberinde getiriyor. Kendinizi kötü hissettiğinizde sizi toparlayacak ya da ihtiyaç duyduğunuzda tavsiye verecek kimse olmayınca, yalnızca kendinize güvenmek insanı daha da yalnızlaştırıyor.

Aile ve evlilik terapisti Robyn Tamanaha, olumlu bir destek sistemi olmayanlara hobileriyle ilgili bir topluluğa katılarak benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışmayı öneriyor. Gönüllü çalışmalar da iyi kalpli ve benzer düşünen insanlarla tanışmanın bir yolu.

3. Belki de yanınızda olmasını istediğiniz belirli biri var.

3. Belki de yanınızda olmasını istediğiniz belirli biri var.

Özellikle vakit geçirmek istemediğiniz insanlarla dolu bir odada bulunmak, özlediğiniz biri varsa sizi daha da yalnız hissettirebiliyor. Bu his bir ayrılığın, alışık olduğunuz birinin yokluğunun ya da bir kaybın ardından ortaya çıkabiliyor.

Bazı araştırmacılar ise hayatta anlam eksikliğinden doğan ve varoluşsal yalnızlık olarak adlandırılan duyguyu, olumlu da değerlendirilebilecek bir deneyim olarak görüyor. Bu bakışa göre insan yalnızlıktan güç alabiliyor, ancak bunu fark etmek çaba gerektiriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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