Bu Davranışları Yapıyorsan Yalnızlığa Bağımlısın Demektir!
Yalnız kalmak bazen dinlenmenin, kendini dinlemenin ve kalabalıktan uzaklaşmanın en iyi yolu olabilir. Fakat zamanla yalnızlık bir tercihten çıkıp vazgeçemediğin bir alışkanlığa dönüşebilir. İnsanlarla görüşmek yerine tek başına kalmayı seçiyor, planlarını sürekli erteliyor veya kendi alanından çıkmak istemiyorsan bu durum sana düşündüğünden daha fazlasını anlatıyor olabilir. Peki sen yalnız kalmayı seven biri misin, yoksa yalnızlığa fazlasıyla mı alıştın? Aşağıdaki davranışlardan kaç tanesini yaptığını düşün ve sonunda yalnızlıkla arandaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu keşfet!
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Yalnızlık Senin İçin Bir Tercih
Yalnızlıkla Aranda Güçlü Bir Bağ Var
Yalnızlık Senin Güvenli Alanın Olmuş
Yalnızlık Bağımlılığa Dönüşmüş Olabilir
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