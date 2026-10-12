Bu Davranışları Yapıyorsan Yalnızlığa Bağımlısın Demektir!

Sen yalnız kalmayı sadece sevmiyorsun, adeta kendi dünyanı kurmuşsun. İnsanlarla iletişim kurmak, plan yapmak veya birinin hayatına dahil olmak sana zaman zaman gereğinden fazla yorucu geliyor olabilir. Kendi alanında kaldığında ise kendini daha rahat, daha güvende ve daha kontrol sahibi hissediyorsun. Bu nedenle sosyal hayatından uzaklaşmak sana bir problem gibi görünmeyebilir. Hatta planların iptal olması seni mutlu ediyor, uzun süre kimseyle konuşmamak seni rahatsız etmiyor ve insanlarla arana mesafe koyduğunda kendini daha iyi hissediyor olabilirsin. Fakat burada küçük bir soru işareti var: Gerçekten yalnız kalmayı mı seviyorsun, yoksa insanlarla yaşadığın hayal kırıklıklarından kaçmak için yalnızlığı mı seçiyorsun?