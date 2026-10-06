Bir İlişkide Seni En Çok Ne Yaralar?

Senin için bir ilişkide fiziksel olarak yanında olmak yeterli değil. Asıl önemli olan, zor zamanlarında duygusal olarak yanında birinin olduğunu hissetmek. Sevgiline bir şey anlattığında dinlenmek, anlaşıldığını hissetmek ve duygularının küçümsenmemesi senin için ilişkinin temel parçalarından biri. Bu yüzden sorun yaşadığında karşındaki kişinin senden uzaklaşması veya hislerini önemsememesi seni çok daha fazla yaralayabilir. Özellikle kendini açtığın halde karşılığında soğukluk gördüğünde, yalnızca o konuşmaya değil, ilişkinin tamamına dair soru işaretleri yaşamaya başlayabilirsin.