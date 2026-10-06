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Bir İlişkide Seni En Çok Ne Yaralar?

Bir İlişkide Seni En Çok Ne Yaralar?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
06.10.2026 - 19:01
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Bir ilişkide herkesin hassas olduğu farklı bir nokta vardır. Kimi için ilgisizlik en büyük kırgınlık sebebiyken kimi için güveninin sarsılması, küçümsenmek veya sevgisini sorgulamak çok daha ağır gelebilir. Bazen dışarıdan küçük görünen bir davranış, karşımızdaki kişi için ilişkinin en hassas yerine dokunabilir. Peki senin için durum nasıl? Bir ilişkide seni en kolay ne kırar?

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Bir tartışmanın ortasında sevgilin sana ağır bir söz söyledi. Sonrasında özür diledi. Ne hissedersin?

3. . Sevgilinin sana karşı eskisi kadar ilgili olmadığını fark ettin. Seni en çok hangi düşünce üzer?

4. Sevgilin önemli bir karar alıyor ama bu kararı seninle hiç konuşmuyor. Ne hissedersin?

5. Bir ortamda sevgilin seninle ilgili küçümseyici bir şaka yaptı. Seni en çok ne yaralar?

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6. Sevgilinin telefonunda eski sevgilisiyle yaptığı konuşmaları gördün. Seni en çok ne düşündürür?

7. Sevgilin zor bir dönemden geçiyor ve sana hiçbir şey anlatmıyor. Bu durum seni nasıl etkiler?

8. Bir tartışmadan sonra sevgilin saatlerce seninle konuşmuyor. Seni en çok ne yaralar?

Seni En Çok İlgisizlik Yaralar

Senin için bir ilişkide sevildiğini bilmek kadar bunu hissetmek de önemli. Karşındaki insanın seni sevdiğini söylemesi tek başına yeterli olmayabilir. Davranışlarında, sana ayırdığı zamanda, seni dinleme biçiminde ve hayatında sana açtığı alanda sevgisini görmek istersin. Bu nedenle ilişkide ilginin azalması seni diğer birçok problemden daha fazla etkileyebilir. Mesajların seyrekleşmesi, birlikte geçirilen zamanın azalması veya eskiden önemsenen küçük detayların artık hatırlanmaması sende 'Acaba artık eskisi kadar önemli değil miyim?' düşüncesini oluşturabilir.

Seni En Çok Güven Kaybı Yaralar

Seni En Çok Güven Kaybı Yaralar

Senin için ilişkinin temeli güven. Birine kalbini açtığında onun sana karşı dürüst olmasını ve söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutmasını bekliyorsun. Bu nedenle ilişkide yaşanabilecek birçok problemden daha ağır gelen şey, güvendiğin kişinin sana karşı şeffaf olmadığını fark etmek olabilir. Küçük bir yalan bile senin zihninde büyük bir soru işaretine dönüşebilir. Çünkü senin için mesele yalnızca söylenen yalan değildir. 'Başka neleri bilmiyorum?' düşüncesi de beraberinde gelir.

Seni En Çok Değersiz Hissettirilmek Yaralar

Bir ilişkide senin için en hassas noktalardan biri değer görmek. Sevdiğin kişiye zaman ayırıyor, onun hayatındaki önemli şeyleri önemsiyor ve ilişkin için emek veriyorsun. Aynı karşılığı göremediğinde ise yaşanan olaydan çok, bunun sende bıraktığı his seni yaralıyor. Senin için 'Ben bu ilişkide gerçekten önemli miyim?' sorusu oldukça güçlü olabilir. Karşındaki kişinin seni başkalarının yanında küçümsemesi, fikirlerini önemsememesi veya verdiğin emeği görmezden gelmesi bu yüzden kolayca unutabileceğin şeyler değildir.

Seni En Çok Duygusal Yalnızlık Yaralar

Senin için bir ilişkide fiziksel olarak yanında olmak yeterli değil. Asıl önemli olan, zor zamanlarında duygusal olarak yanında birinin olduğunu hissetmek. Sevgiline bir şey anlattığında dinlenmek, anlaşıldığını hissetmek ve duygularının küçümsenmemesi senin için ilişkinin temel parçalarından biri. Bu yüzden sorun yaşadığında karşındaki kişinin senden uzaklaşması veya hislerini önemsememesi seni çok daha fazla yaralayabilir. Özellikle kendini açtığın halde karşılığında soğukluk gördüğünde, yalnızca o konuşmaya değil, ilişkinin tamamına dair soru işaretleri yaşamaya başlayabilirsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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