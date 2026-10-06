Bir İlişkide Seni En Çok Ne Yaralar?
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Bir ilişkide herkesin hassas olduğu farklı bir nokta vardır. Kimi için ilgisizlik en büyük kırgınlık sebebiyken kimi için güveninin sarsılması, küçümsenmek veya sevgisini sorgulamak çok daha ağır gelebilir. Bazen dışarıdan küçük görünen bir davranış, karşımızdaki kişi için ilişkinin en hassas yerine dokunabilir. Peki senin için durum nasıl? Bir ilişkide seni en kolay ne kırar?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Bir tartışmanın ortasında sevgilin sana ağır bir söz söyledi. Sonrasında özür diledi. Ne hissedersin?
3. . Sevgilinin sana karşı eskisi kadar ilgili olmadığını fark ettin. Seni en çok hangi düşünce üzer?
4. Sevgilin önemli bir karar alıyor ama bu kararı seninle hiç konuşmuyor. Ne hissedersin?
5. Bir ortamda sevgilin seninle ilgili küçümseyici bir şaka yaptı. Seni en çok ne yaralar?
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6. Sevgilinin telefonunda eski sevgilisiyle yaptığı konuşmaları gördün. Seni en çok ne düşündürür?
7. Sevgilin zor bir dönemden geçiyor ve sana hiçbir şey anlatmıyor. Bu durum seni nasıl etkiler?
8. Bir tartışmadan sonra sevgilin saatlerce seninle konuşmuyor. Seni en çok ne yaralar?
Seni En Çok İlgisizlik Yaralar
Seni En Çok Güven Kaybı Yaralar
Seni En Çok Değersiz Hissettirilmek Yaralar
Seni En Çok Duygusal Yalnızlık Yaralar
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