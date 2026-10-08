Flört Ederken Farkında Olmadan Yaptığın En Büyük Hata Ne?

Senin flört ederken yaptığın en büyük hata, karşı tarafın davranışlarına gereğinden fazla anlam yüklemek. Bir mesajın geç gelmesi, kullanılan bir emoji, sosyal medyada yapılan bir beğeni veya kısa bir cevap senin zihninde uzun bir hikayeye dönüşebiliyor. Karşındaki kişi belki gerçekten yoğun olduğu için geç cevap vermişken sen 'Acaba ilgisi mi azaldı?' diye düşünmeye başlayabiliyorsun. Asıl problem, bunu yaptığında henüz ortada gerçek bir sorun yokken kendi kendine bir sorun yaratabilmen. Bir davranışın arkasındaki nedeni doğrudan sormak yerine tahmin etmeye çalıştığında hem kendini yoruyor hem de karşındaki kişiye karşı daha mesafeli davranmaya başlayabiliyorsun. Üstelik fazla analiz etmek bazen seni olduğundan farklı gösterebilir. Normalde rahat ve eğlenceli biriysen bile kafanda sürekli 'Şimdi ne düşünüyordur?' sorusu döndüğünde daha kontrollü, çekingen veya soğuk davranabilirsin. Karşı taraf da bu değişimi ilgisizlik olarak yorumlayabilir.