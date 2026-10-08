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Flört Ederken Farkında Olmadan Yaptığın En Büyük Hata Ne?

Flört Ederken Farkında Olmadan Yaptığın En Büyük Hata Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
08.10.2026 - 10:40
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Flört dönemi her ne kadar heyecanlı olsa da bazen farkında olmadan yaptığımız küçük davranışlar karşı tarafta bambaşka bir izlenim bırakabilir. Mesajlara verdiğimiz cevaplardan ilgimizi gösterme şeklimize, kıskançlıklarımızdan beklentilerimize kadar birçok detay flörtün gidişatını etkileyebilir. Peki sen flört ederken farkında olmadan hangi hatayı yapıyorsun? Soruları cevapla, seçimlerin sonucunda flört hayatındaki en belirgin davranışını öğren!

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1. Hoşlandığın kişi sana birkaç saat sonra cevap verdiğinde ne yaparsın?

2. Flört ettiğin kişiyle konuşurken sohbet bir anda yavaşladığında nasıl davranırsın?

3. Hoşlandığın kişi başka biriyle sosyal medyada etkileşime girdiğinde ne düşünürsün?

4. Flörtün sana "Bugün biraz yoğunum" dediğinde tepkin ne olur?

5. Hoşlandığın kişi senden duygularını açıkça anlatmanı istediğinde ne yaparsın?

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6. İlk buluşmada karşındaki kişinin bazı davranışları seni rahatsız ettiğinde ne yaparsın?

7. Flört ettiğin kişi sana "Beni özledin mi?" diye sorsa ne cevap verirsin?

8. Hoşlandığın kişinin sana karşı ilgisinin arttığını fark ettiğinde nasıl davranırsın?

Fazla Düşünüp Analiz Ediyorsun!

Fazla Düşünüp Analiz Ediyorsun!

Senin flört ederken yaptığın en büyük hata, karşı tarafın davranışlarına gereğinden fazla anlam yüklemek. Bir mesajın geç gelmesi, kullanılan bir emoji, sosyal medyada yapılan bir beğeni veya kısa bir cevap senin zihninde uzun bir hikayeye dönüşebiliyor. Karşındaki kişi belki gerçekten yoğun olduğu için geç cevap vermişken sen 'Acaba ilgisi mi azaldı?' diye düşünmeye başlayabiliyorsun. Asıl problem, bunu yaptığında henüz ortada gerçek bir sorun yokken kendi kendine bir sorun yaratabilmen. Bir davranışın arkasındaki nedeni doğrudan sormak yerine tahmin etmeye çalıştığında hem kendini yoruyor hem de karşındaki kişiye karşı daha mesafeli davranmaya başlayabiliyorsun. Üstelik fazla analiz etmek bazen seni olduğundan farklı gösterebilir. Normalde rahat ve eğlenceli biriysen bile kafanda sürekli 'Şimdi ne düşünüyordur?' sorusu döndüğünde daha kontrollü, çekingen veya soğuk davranabilirsin. Karşı taraf da bu değişimi ilgisizlik olarak yorumlayabilir.

Fazla Gururlu Davranıyorsun!

Fazla Gururlu Davranıyorsun!

Senin flört hayatındaki en büyük problemin, hoşlandığın kişiye karşı hislerini belli etmekten zaman zaman kaçınman. İçinden mesaj atmak, iltifat etmek veya özlediğini söylemek geliyor olabilir ama 'Önce o yazsın', 'Fazla ilgili görünmeyeyim' ya da 'Biraz merak etsin' gibi düşüncelerle kendini geri çekebiliyorsun. Bunun arkasında aslında kendini koruma isteği var. Karşındaki kişinin senden daha az hoşlanmasından, reddedilmekten veya fazla ilgili görünmekten çekiniyor olabilirsin. Bu yüzden bazen gerçek duygularını göstermek yerine kontrollü davranmayı tercih ediyorsun. Ancak flörtte sürekli kimin daha az ilgilendiğini göstermeye çalışmak, iki kişinin birbirini tanımasını zorlaştırabilir. Sen kendini koruduğunu düşünürken karşı taraf seni ilgisiz veya ulaşılmaz biri olarak görebilir. Hatta senden hoşlandığı halde senin ilgilenmediğini düşünüp geri çekilebilir.

Çok Hızlı Bağlanıyorsun!

Çok Hızlı Bağlanıyorsun!

Senin flört ederken yaptığın en büyük hata, daha ilişkinin başında kafanda geleceği kurmaya başlamak. Birkaç güzel sohbet, birkaç iltifat veya hoş geçen bir buluşma senin için kısa sürede büyük bir beklentiye dönüşebiliyor. Karşındaki kişiden hoşlandığında onunla ilgili ihtimalleri düşünmeye başlıyor, birlikte yaşayabileceğiniz şeyleri hayal ediyor ve henüz birbirinizi tam olarak tanımadan duygusal olarak yatırım yapabiliyorsun. Bu durum güzel hissettirse de beklentilerin yükseldiğinde en küçük hayal kırıklığı bile sana olduğundan çok daha büyük gelebiliyor. Bazen karşındaki kişinin gerçek davranışlarından çok, kafanda oluşturduğun versiyonuna bağlanıyor olabilirsin. Onun gerçekten nasıl biri olduğunu keşfetmek yerine nasıl biri olmasını istediğini düşünmeye başladığında ise bazı kırmızı bayrakları gözden kaçırman mümkün.

Duygularını Fazla İçine Atıyorsun!

Senin flört ederken yaptığın en büyük hata, rahatsız olduğun veya istediğin şeyleri açıkça söylemek yerine içinde biriktirmek. Bir davranış seni kırdığında hemen konuşmak yerine susmayı, geri çekilmeyi veya karşı tarafın kendiliğinden anlamasını beklemeyi tercih edebiliyorsun. Aslında senin beklentin oldukça basit: Karşındaki kişinin seni anlamasını istiyorsun. Ancak insanlar her zaman bizim düşündüğümüz şeyleri kendiliğinden anlayamayabilir. Sen sessiz kaldığında karşı taraf ortada bir problem olduğunu fark etmeyebilir. Bu da zamanla içinde biriken kırgınlıkların büyümesine neden olabilir. Bazen 'Söylersem fazla talepkar görünürüm' diye düşündüğün için ihtiyaçlarını saklıyor olabilirsin. Oysa sağlıklı bir flörtte beklentileri, sınırları ve rahatsızlıkları açıkça ifade edebilmek büyük bir avantajdır.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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