Flört Ederken Farkında Olmadan Yaptığın En Büyük Hata Ne?
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Flört dönemi her ne kadar heyecanlı olsa da bazen farkında olmadan yaptığımız küçük davranışlar karşı tarafta bambaşka bir izlenim bırakabilir. Mesajlara verdiğimiz cevaplardan ilgimizi gösterme şeklimize, kıskançlıklarımızdan beklentilerimize kadar birçok detay flörtün gidişatını etkileyebilir. Peki sen flört ederken farkında olmadan hangi hatayı yapıyorsun? Soruları cevapla, seçimlerin sonucunda flört hayatındaki en belirgin davranışını öğren!
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1. Hoşlandığın kişi sana birkaç saat sonra cevap verdiğinde ne yaparsın?
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2. Flört ettiğin kişiyle konuşurken sohbet bir anda yavaşladığında nasıl davranırsın?
3. Hoşlandığın kişi başka biriyle sosyal medyada etkileşime girdiğinde ne düşünürsün?
4. Flörtün sana "Bugün biraz yoğunum" dediğinde tepkin ne olur?
5. Hoşlandığın kişi senden duygularını açıkça anlatmanı istediğinde ne yaparsın?
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6. İlk buluşmada karşındaki kişinin bazı davranışları seni rahatsız ettiğinde ne yaparsın?
7. Flört ettiğin kişi sana "Beni özledin mi?" diye sorsa ne cevap verirsin?
8. Hoşlandığın kişinin sana karşı ilgisinin arttığını fark ettiğinde nasıl davranırsın?
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