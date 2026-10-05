Sen ne her şeye atlayan ne de en ufak riskte geri çekilen birisin. Önce düşünür, sonra hareket edersin. Bir şeyin tehlikeli veya riskli olduğunu düşünüyorsan kendini gereksiz yere zorlamazsın. Senin için cesaret, gözünü kapatıp her şeyi denemek değil. Ne yaptığını bilerek hareket etmek. Bu nedenle tanımadığın bir ortama girdiğinde önce etrafı gözlemlemen veya önemli bir karar vermeden önce birkaç kez düşünmen oldukça normal. Bazen çevrendekiler seni fazla temkinli bulabilir. Ancak sen çoğu zaman bunun korkudan değil, sonuçları düşünmenden kaynaklandığını bilirsin.