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Kişilik Testi: Ne Kadar Korkaksın?

Kişilik Testi: Ne Kadar Korkaksın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
05.10.2026 - 09:01
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Herkes kendini cesur biri olarak görmek ister ama iş gerçekten korktuğumuz bir durumla karşılaşmaya geldiğinde işler biraz değişebilir. Karanlıkta yalnız kalmak, risk almak, tanımadığın insanlarla konuşmak, hakkını savunmak veya herkesin karşısında kendi fikrini söylemek... Cesaret sadece büyük tehlikeler karşısında değil, günlük hayatın küçük anlarında da kendini gösterir. Peki sen gerçekten ne kadar cesursun? Yoksa bazı durumlarda korkuların senden önce mi davranıyor?

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1. Gece evde yalnızsın ve başka odadan bir ses geldi. Ne yaparsın?

2. Tanımadığın bir ortamda kimseyi yalnızsın. Nasıl davranırsın?

3. Bir konuda haksızlığa uğradığını düşünüyorsun. Ne yaparsın?

4. Sana hiç bilmediğin bir şeyi denemen teklif edildi. Ne yaparsın?

5. Bir arkadaşın senden gece geç saatte onu yalnız bırakmamanı istedi. Ne yaparsın?

5. Bir arkadaşın senden gece geç saatte onu yalnız bırakmamanı istedi. Ne yaparsın?
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6. Bir topluluk içinde fikrinin herkesinkinden farklı olduğunu fark ettin. Ne yaparsın?

7. Bir hayalin var ama başarısız olma ihtimalin yüksek. Ne yaparsın?

8. Bir tartışma sırasında karşı taraf sesini yükseltti. Ne yaparsın?

Korku Seni Pek Durduramıyor!

Korku Seni Pek Durduramıyor!

Sen korkmayan biri olmayabilirsin ama korkularının hayatını yönetmesine izin vermiyorsun. Bir şey seni endişelendirse bile çoğu zaman 'Bir deneyeyim' diyerek harekete geçebiliyorsun. Bu nedenle çevrendeki insanlar seni cesur, girişken ve kendine güvenen biri olarak görebilir. Senin en dikkat çekici özelliğin, bilinmeyen şeylerden tamamen kaçmaman. Yeni bir ortama girmek, tanımadığın insanlarla konuşmak veya daha önce hiç denemediğin bir şeyi yapmak seni otomatik olarak geri çekmiyor. Hatta bazı durumlarda risk almak sana heyecan bile verebiliyor.

Tedbirlisin Ama Korkak Değilsin!

Sen ne her şeye atlayan ne de en ufak riskte geri çekilen birisin. Önce düşünür, sonra hareket edersin. Bir şeyin tehlikeli veya riskli olduğunu düşünüyorsan kendini gereksiz yere zorlamazsın. Senin için cesaret, gözünü kapatıp her şeyi denemek değil. Ne yaptığını bilerek hareket etmek. Bu nedenle tanımadığın bir ortama girdiğinde önce etrafı gözlemlemen veya önemli bir karar vermeden önce birkaç kez düşünmen oldukça normal. Bazen çevrendekiler seni fazla temkinli bulabilir. Ancak sen çoğu zaman bunun korkudan değil, sonuçları düşünmenden kaynaklandığını bilirsin.

Korkuyorsun Ama Belli Etmemeye Çalışıyorsun!

Senin içinde aslında oldukça cesur bir taraf var ama korkuların ortaya çıktığında önce biraz geri çekilmeyi tercih ediyorsun. Özellikle alışık olmadığın durumlarda kendini rahat hissetmen zaman alabiliyor. Yeni bir ortama girmek, yalnız başına bilmediğin bir yere gitmek veya insanların karşısında kendini savunmak gibi durumlarda ilk tepkin biraz çekingen olmak olabilir. Ancak kendini güvende hissettiğinde düşündüğünden çok daha cesur davranabiliyorsun. Senin en büyük sorunun korkmak değil, bazen korktuğun için kendine gereğinden fazla sınır koymak. 'Ya başarısız olursam?', 'Ya kötü bir şey olursa?' veya 'Ya insanlar benimle dalga geçerse?' gibi düşünceler harekete geçmeni engelleyebilir.

Korkuların Bazen Senden Önce Davranıyor!

Sen riskli veya belirsiz durumlarda oldukça temkinli davranıyorsun. Hatta bazı durumlarda korkunun kendisinden çok, korkabileceğin ihtimali bile seni harekete geçmekten alıkoyabiliyor. Tanımadığın bir yere gitmek, yeni insanlarla tanışmak, büyük kararlar almak veya bir tartışmada kendini savunmak senin için düşündüğünden daha zor olabilir. Özellikle kontrolün sende olmadığı durumlarda geri çekilmeyi tercih edebilirsin. Fakat burada önemli bir şey var: Korkak olmak ile kendini korumak aynı şey değil. Senin davranışlarının bir kısmı aslında güvenli alanını koruma isteğinden kaynaklanıyor olabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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