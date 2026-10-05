Kişilik Testi: Ne Kadar Korkaksın?
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Herkes kendini cesur biri olarak görmek ister ama iş gerçekten korktuğumuz bir durumla karşılaşmaya geldiğinde işler biraz değişebilir. Karanlıkta yalnız kalmak, risk almak, tanımadığın insanlarla konuşmak, hakkını savunmak veya herkesin karşısında kendi fikrini söylemek... Cesaret sadece büyük tehlikeler karşısında değil, günlük hayatın küçük anlarında da kendini gösterir. Peki sen gerçekten ne kadar cesursun? Yoksa bazı durumlarda korkuların senden önce mi davranıyor?
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1. Gece evde yalnızsın ve başka odadan bir ses geldi. Ne yaparsın?
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2. Tanımadığın bir ortamda kimseyi yalnızsın. Nasıl davranırsın?
3. Bir konuda haksızlığa uğradığını düşünüyorsun. Ne yaparsın?
4. Sana hiç bilmediğin bir şeyi denemen teklif edildi. Ne yaparsın?
5. Bir arkadaşın senden gece geç saatte onu yalnız bırakmamanı istedi. Ne yaparsın?
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6. Bir topluluk içinde fikrinin herkesinkinden farklı olduğunu fark ettin. Ne yaparsın?
7. Bir hayalin var ama başarısız olma ihtimalin yüksek. Ne yaparsın?
8. Bir tartışma sırasında karşı taraf sesini yükseltti. Ne yaparsın?
Korku Seni Pek Durduramıyor!
Tedbirlisin Ama Korkak Değilsin!
Korkuyorsun Ama Belli Etmemeye Çalışıyorsun!
Korkuların Bazen Senden Önce Davranıyor!
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