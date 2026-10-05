Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Kolay Manipüle Ediliyorsun?

Başkalarının seni istediği yöne çekmesi kolay değil. İnsanların fikirlerini dinleyebiliyor, eleştirileri değerlendirebiliyor ve gerektiğinde kendi düşünceni değiştirebiliyorsun. Fakat bunu sırf biri seni suçlu hissettirdiği, baskı yaptığı veya duygusal davrandığı için yapmıyorsun. Sınırlarının farkındasın ve istemediğin bir şeyi reddetmenin seni kötü bir insan yapmadığını biliyorsun. Birisi yaptığı iyiliği sana karşı bir koz olarak kullandığında bunu fark etme ihtimalin yüksek. Aynı şekilde tartışma sırasında konunun değiştirilmesi veya geçmiş hatalarının sürekli önüne getirilmesi de seni asıl meseleden uzaklaştırmak için yeterli olmayabilir.