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Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Kolay Manipüle Ediliyorsun?

Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Kolay Manipüle Ediliyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
05.10.2026 - 17:08
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İnsanların söylediklerinden ne kadar etkileniyorsun? Birisi seni suçlu hissettirdiğinde kararından vazgeçiyor musun, yoksa ne olursa olsun kendi düşüncünün arkasında durabiliyor musun? Bazen fark etmeden başkalarının yönlendirmelerine açık hale gelebiliriz. Özellikle duygularımızın yoğun olduğu anlarda, karşımızdaki kişinin söylediklerini sorgulamadan kabul etmek çok daha kolay olabilir.

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1. Birisi sana "Bunu gerçekten arkadaşım olduğunu düşünseydin yapardın" dediğinde kararından şüphe eder misin?

2. Bir tartışmada karşı taraf seni suçlu hissettirmeye başladığında geri adım atar mısın?

3. Birisi senden bir şey istediğinde "Hayır" demekte zorlanır mısın?

4. Karşındaki kişi çok kendinden emin konuşuyorsa onun haklı olduğunu düşünür müsün?

5. Birisi sana yaptığı kötü bir davranış için sürekli bahane üretiyorsa ona yeniden şans verir misin?

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6. Bir tartışmada "Sen zaten hep böyle yapıyorsun" denildiğinde kendini sorgular mısın?

7. Bir arkadaşın senden hoşlanmadığın bir şeyi yapmanı istediğinde onu kaybetmemek için kabul eder misin?

8. Birisi sana yaptığı bir iyiliği sürekli hatırlatıyorsa kendini ona bir şey borçlu hisseder misin?

9. Karşındaki kişi ağlayarak veya aşırı duygusal davranarak senden istediği şeyi yaptırmaya çalışırsa kararın değişir mi?

10. Birisi seni başkalarının yanında eleştirdiğinde kendini kanıtlama ihtiyacı hisseder misin?

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Çok Kolay Etkileniyorsun

Başkalarının sözleri, tepkileri ve duygusal yaklaşımları üzerinde düşündüğünden daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Özellikle seni suçlu hissettiren, seni kaybetmekten korkutan veya sevgisini geri çekmekle tehdit eden davranışlar karşısında sınırlarını korumakta zorlanabilirsin. Bunun nedeni güçsüz olman değil, insanların duygularını fazlasıyla önemsemen olabilir. Birisi sana 'Beni gerçekten önemseseydin...' gibi cümleler kurduğunda kendi isteğinden önce onun beklentisini düşünmeye başlayabilirsin. Karşındaki kişinin üzülmesini engellemek için kendi rahatsızlığını ikinci plana atman da mümkün. Bu nedenle bazı insanlar istemeden de olsa seni yönlendirebilir.

Manipülasyon Duvarın Oldukça Sağlam

Başkalarının seni istediği yöne çekmesi kolay değil. İnsanların fikirlerini dinleyebiliyor, eleştirileri değerlendirebiliyor ve gerektiğinde kendi düşünceni değiştirebiliyorsun. Fakat bunu sırf biri seni suçlu hissettirdiği, baskı yaptığı veya duygusal davrandığı için yapmıyorsun. Sınırlarının farkındasın ve istemediğin bir şeyi reddetmenin seni kötü bir insan yapmadığını biliyorsun. Birisi yaptığı iyiliği sana karşı bir koz olarak kullandığında bunu fark etme ihtimalin yüksek. Aynı şekilde tartışma sırasında konunun değiştirilmesi veya geçmiş hatalarının sürekli önüne getirilmesi de seni asıl meseleden uzaklaştırmak için yeterli olmayabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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