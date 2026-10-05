Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Kolay Manipüle Ediliyorsun?
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İnsanların söylediklerinden ne kadar etkileniyorsun? Birisi seni suçlu hissettirdiğinde kararından vazgeçiyor musun, yoksa ne olursa olsun kendi düşüncünün arkasında durabiliyor musun? Bazen fark etmeden başkalarının yönlendirmelerine açık hale gelebiliriz. Özellikle duygularımızın yoğun olduğu anlarda, karşımızdaki kişinin söylediklerini sorgulamadan kabul etmek çok daha kolay olabilir.
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1. Birisi sana "Bunu gerçekten arkadaşım olduğunu düşünseydin yapardın" dediğinde kararından şüphe eder misin?
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2. Bir tartışmada karşı taraf seni suçlu hissettirmeye başladığında geri adım atar mısın?
3. Birisi senden bir şey istediğinde "Hayır" demekte zorlanır mısın?
4. Karşındaki kişi çok kendinden emin konuşuyorsa onun haklı olduğunu düşünür müsün?
5. Birisi sana yaptığı kötü bir davranış için sürekli bahane üretiyorsa ona yeniden şans verir misin?
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6. Bir tartışmada "Sen zaten hep böyle yapıyorsun" denildiğinde kendini sorgular mısın?
7. Bir arkadaşın senden hoşlanmadığın bir şeyi yapmanı istediğinde onu kaybetmemek için kabul eder misin?
8. Birisi sana yaptığı bir iyiliği sürekli hatırlatıyorsa kendini ona bir şey borçlu hisseder misin?
9. Karşındaki kişi ağlayarak veya aşırı duygusal davranarak senden istediği şeyi yaptırmaya çalışırsa kararın değişir mi?
10. Birisi seni başkalarının yanında eleştirdiğinde kendini kanıtlama ihtiyacı hisseder misin?
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Çok Kolay Etkileniyorsun
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