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Yaptığın Davranışlara Göre Ne Kadar İntikamcısın?

Yaptığın Davranışlara Göre Ne Kadar İntikamcısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
06.10.2026 - 19:01
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Biri seni kırdığında ne yaparsın? Hemen unutup yoluna devam mı edersin, yoksa yapılanı uzun süre aklında tutup bir gün karşılığını vermenin yollarını mı düşünürsün? Bazı insanlar yaşananları kolayca geride bırakırken bazıları haksızlığa uğradığını düşündüğünde bunu unutmakta oldukça zorlanır. Bu testte günlük hayatta sergilediğin davranışlardan yola çıkarak intikam konusunda nasıl bir yapıya sahip olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yaptığını düşün ve sana uyanları işaretle. Sonucunda ne kadar intikamcı olduğun ortaya çıkacak!

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Bu davranışların kaçını yapıyorsun?

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İntikamcı Değilsin, Bırakıp Gitmeyi Biliyorsun

Senin için intikam almak çoğu zaman gereksiz bir enerji kaybı. Elbette seni kıran, kızdıran veya haksızlık yapan insanlar oluyor. Fakat yaşanan bir olayın bütün hayatını yönetmesine izin vermek istemiyorsun. Birinin sana yaptığı kötülüğün karşılığını vermekten çok, o insanı hayatından çıkarıp kendi yoluna devam etmeyi tercih ediyorsun. Bu, hiçbir şeyi önemsemediğin anlamına gelmiyor. Tam tersine, seni gerçekten kıran şeyleri hatırlıyorsun. Ancak hatırlamakla intikam almak arasında bir fark olduğunu biliyorsun. Birinin yaptığı davranışın seni değiştirmesine izin vermemek senin için daha önemli. Bazen çevrendeki insanlar 'Sen nasıl bu kadar çabuk unuttun?' diye düşünebilir. Aslında sen unutmak yerine kabullenmeyi tercih ediyor olabilirsin. Sana zarar veren birini affetmesen bile onunla uğraşmak istemiyorsun.

Biraz İntikamcısın, Ama Kontrol Sende

Biraz İntikamcısın, Ama Kontrol Sende

Sen kolay kolay kin tutan biri değilsin ama sana yapılanları da hemen unutamıyorsun. Birisi seni kırdığında önce ne olduğunu anlamaya çalışıyor, olayın büyüklüğüne göre tepki veriyorsun. Özellikle haksızlığa uğradığını düşünüyorsan içinde bir süre 'Bunu gerçekten hak etmedim' düşüncesi dolaşabiliyor. İntikam almak aklına gelebilir ama çoğu zaman bunu gerçekten uygulamak yerine kendini geri çekmeyi tercih ediyorsun. Sana yapılan davranışı unutmasan bile olayın peşinden gitmek yerine zamanın geçmesini bekleyebiliyorsun. Ancak biri aynı hatayı tekrar tekrar yaparsa sabrının bir sınırı var. İlk seferinde anlayış gösterebilir, ikinci seferinde uyarabilir ama üçüncü seferde ilişkinin şeklini tamamen değiştirebilirsin.

İntikam Damarın Güçlü

Sen yapılanları kolay kolay unutmuyorsun. Özellikle seni gerçekten kıran bir olay yaşandığında aradan uzun zaman geçse bile ayrıntıları hatırlayabiliyorsun. Birinin sana yaptığı davranış, o kişiyle ilgili düşüncelerini uzun süre etkileyebiliyor. Senin için mesele yalnızca kızgınlık değil. Haksızlık duygusu da oldukça önemli. Birinin sana adaletsiz davrandığını düşündüğünde bunu kabullenmekte zorlanabiliyorsun. Bu yüzden karşı tarafın yaptığı davranışın bir şekilde karşılığını görmesini istemen oldukça mümkün. Ancak sen her zaman doğrudan saldırıya geçen biri değilsin. Bazen mesafe koymak, iletişimi azaltmak veya karşındaki kişinin artık hayatında eskisi kadar önemli olmadığını göstermek senin intikam biçimin olabiliyor. Birini affetsen bile güvenini yeniden kazanması kolay değil. Çünkü senin zihninde yaşanan olayın kaydı kalıyor. Aynı kişinin benzer bir davranışı tekrar etmesi durumunda geçmişte yaşananları da hatırlayarak daha sert bir sınır koyabiliyorsun.

Tam Bir Kin Hafızan Var

Senin için 'Ben bunu unutmam' cümlesi oldukça gerçek olabilir. Sana yapılanları, özellikle de haksızlığa uğradığını düşündüğün durumları zihninde uzun süre taşıyabiliyorsun. Bir olayın üzerinden aylar veya yıllar geçse bile ne söylendiğini, ne yapıldığını ve o anda nasıl hissettiğini hatırlaman mümkün. Seni kıran birinin hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi seni ayrıca rahatsız edebilir. Çünkü senin için yapılan davranışın kabul edilmesi ve sonucunun olması önemli. Bu nedenle karşı tarafın pişman olduğunu görmek veya yaptığının sonuçlarıyla karşılaşmasını istemek sende güçlü bir rahatlama yaratabilir. Ancak senin intikamın her zaman açık bir karşı saldırı şeklinde olmayabilir. Bazen sessizce beklemek, ilişkiyi kesmek, güvenini tamamen geri çekmek veya bir daha o kişiye eski yerini vermemek senin için çok daha etkili bir cevap olabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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