Yaptığın Davranışlara Göre Ne Kadar İntikamcısın?
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Biri seni kırdığında ne yaparsın? Hemen unutup yoluna devam mı edersin, yoksa yapılanı uzun süre aklında tutup bir gün karşılığını vermenin yollarını mı düşünürsün? Bazı insanlar yaşananları kolayca geride bırakırken bazıları haksızlığa uğradığını düşündüğünde bunu unutmakta oldukça zorlanır. Bu testte günlük hayatta sergilediğin davranışlardan yola çıkarak intikam konusunda nasıl bir yapıya sahip olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yaptığını düşün ve sana uyanları işaretle. Sonucunda ne kadar intikamcı olduğun ortaya çıkacak!
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