Yaptığın Davranışlara Göre Ne Kadar İntikamcısın?

Senin için 'Ben bunu unutmam' cümlesi oldukça gerçek olabilir. Sana yapılanları, özellikle de haksızlığa uğradığını düşündüğün durumları zihninde uzun süre taşıyabiliyorsun. Bir olayın üzerinden aylar veya yıllar geçse bile ne söylendiğini, ne yapıldığını ve o anda nasıl hissettiğini hatırlaman mümkün. Seni kıran birinin hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi seni ayrıca rahatsız edebilir. Çünkü senin için yapılan davranışın kabul edilmesi ve sonucunun olması önemli. Bu nedenle karşı tarafın pişman olduğunu görmek veya yaptığının sonuçlarıyla karşılaşmasını istemek sende güçlü bir rahatlama yaratabilir. Ancak senin intikamın her zaman açık bir karşı saldırı şeklinde olmayabilir. Bazen sessizce beklemek, ilişkiyi kesmek, güvenini tamamen geri çekmek veya bir daha o kişiye eski yerini vermemek senin için çok daha etkili bir cevap olabilir.