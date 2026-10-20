Psikologlara Göre Şanslı İnsanların Hepsinde Ortak Olan Tek Özellik

İngiliz psikolog Richard Wiseman, kendini şanslı ya da şanssız olarak tanımlayan gönüllülerle yaptığı çalışmalarda bu farkın nereden geldiğini ölçmeye çalıştı. Deneylerden birinde katılımcılara bir gazete verildi ve içindeki fotoğrafları saymaları istendi.

Gazetenin ikinci sayfasında ise iri harflerle yazılmış bir not duruyordu: 'Saymayı bırakın, bu gazetede 43 fotoğraf var.' Kendini şanslı sayanlar notu çabucak görüp işi bitirdi. Şanssız olduğunu düşünenler ise yaklaşık iki dakika boyunca fotoğraf saymayı sürdürdü ve notu gözden kaçırdı.

Sayfaların ilerisinde ikinci bir sürpriz daha vardı. Bu notu gördüğünü araştırmacıya söyleyen kişiye para ödülü verileceğini yazan ilanı da şanssız grup büyük ölçüde fark etmedi. Wiseman bu çalışmanın ayrıntılarını Skeptical Inquirer dergisinde paylaştı.