Psikologlara Göre Şanslı İnsanların Hepsinde Ortak Olan Tek Özellik
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı insanlar hep doğru zamanda doğru yerdeymiş gibi görünür. Otobüste sohbet ettiği biri ona iş ayarlar, tesadüfen girdiği bir dükkanda aylardır aradığını bulur. Psikolojiye göre bu insanları ayıran şey uğurlu bir yıldız değil, dikkatleri. Kendini şanslı sayanlar, başkalarının gözünden kaçan fırsatları çok daha kolay fark ediyor ve bu becerinin bir kısmı sonradan kazanılabiliyor.
Kaynak: Vice
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şanslılar gazetedeki dev notu saniyeler içinde fark etti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaygı arttıkça beklenmedik fırsatları görmek zorlaşıyor
Şanslı olduğuna inanmak bile fark yaratabiliyor
Uzmanlar şansı büyütmek için alışkanlıkların dışına çıkmayı öneriyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın